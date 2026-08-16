San Isidro se prepara para un gran desfile por San Martín: historia, emoción y homenaje al Padre de la Patria

Desfile en San Isidro Foto: quepasaweb

San Isidro se prepara para vivir una jornada especial este lunes 17 de agosto desde las 10, cuando la avenida Bernabé Márquez y la avenida Santa Fe se conviertan en el punto central de un gran desfile cívico-militar en homenaje al General José de San Martín, al cumplirse 176 años de su paso a la inmortalidad.

La actividad será abierta y gratuita para toda la comunidad y contará con la participación de escuelas, clubes, centros de jubilados, instituciones barriales, Bomberos Voluntarios de San Isidro, veteranos de Malvinas, trabajadores de la salud pública municipal, fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas y bandas militares.

El desfile estará dividido en dos momentos: primero avanzarán las instituciones locales y organizaciones civiles, mientras que luego será el turno de las fuerzas de seguridad, integrantes de las Fuerzas Armadas y vehículos militares y clásicos.

Por qué San Martín sigue emocionando a la Argentina

Hablar de San Martín no es hablar solamente de un militar. Es hablar de una figura que supo reunir coraje, estrategia, austeridad y una visión continental en un momento decisivo para América del Sur. José Francisco de San Martín y Matorras nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, actual provincia de Corrientes, y murió el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia.

Desfile en San Isidro Foto: quepasaweb

Su vida parece escrita como una novela histórica: de niño dejó el Río de la Plata junto a su familia y se formó militarmente en España, donde ingresó al Regimiento de Murcia en 1789 y combatió en campañas europeas y africanas. Años más tarde, tras destacarse en la batalla de Bailén contra las tropas napoleónicas, comenzó a tomar forma la decisión que cambiaría su destino: regresar a América para sumarse a la causa independentista.

En 1812 llegó a Buenos Aires y el gobierno le reconoció su grado de teniente coronel. Desde allí impulsó la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, una fuerza que quedaría para siempre ligada a la historia argentina. Su bautismo de fuego llegó el 3 de febrero de 1813 en el combate de San Lorenzo, una acción breve pero decisiva que consolidó su prestigio militar.

El Cruce de los Andes, la hazaña que cambió la historia

Si hay un episodio que convirtió a San Martín en leyenda, ese fue el Cruce de los Andes. Como gobernador de Cuyo, organizó desde Mendoza el Ejército de los Andes con una precisión admirable: reunió soldados, armas, víveres, mulas, caballos, médicos, baqueanos y hasta información estratégica para atravesar una de las cordilleras más imponentes del mundo.

San Martín cruzando la cordillera Foto: Wikipedia

La campaña permitió liberar Chile tras victorias clave como Chacabuco, en 1817, y Maipú, en 1818. Luego, San Martín llevó adelante la expedición libertadora al Perú, donde proclamó la independencia en 1821 y asumió como Protector del Perú. Su plan no era conquistar poder personal, sino quebrar el dominio realista en el continente.

Por eso su figura sigue teniendo una potencia particular: San Martín ganó batallas, pero también supo renunciar. En tiempos donde el poder suele ser una tentación, su decisión de apartarse tras la entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar quedó como uno de los gestos más debatidos y admirados de la historia americana.

Un desfile para mirar el pasado y encontrarse como comunidad

El homenaje de San Isidro no será solamente una ceremonia protocolar. Tendrá el valor simbólico de reunir a distintas generaciones frente a una figura que todavía interpela. Niños de jardines, estudiantes, adultos mayores, veteranos de Malvinas, bomberos, fuerzas de seguridad y vecinos compartirán una misma avenida para recordar que la historia también se construye en comunidad.

Desfile en San Isidro Foto: quepasaweb

El intendente Ramón Lanús señaló que el objetivo del desfile es recuperar una tradición para rendir homenaje al Padre de la Patria y recordar los valores que San Martín sigue transmitiendo a los argentinos.

En caso de lluvia, la actividad será reprogramada para el domingo 23 de agosto, a las 10, en el mismo lugar.

Cortes de tránsito y recomendaciones para los vecinos

Por la realización del desfile, el Municipio dispuso un operativo especial de tránsito en la zona de avenida Márquez, Santa Fe, Centenario y Unidad Nacional. Habrá cortes totales, reducciones de carriles y desvíos programados para ordenar la circulación durante la jornada.

Entre las principales interrupciones se encuentra el corte total de avenida Márquez entre Haedo y avenida Centenario hasta las 16 del lunes 17, además de un corte parcial sobre avenida Santa Fe entre avenida Márquez y Mendelville, con implementación de contracarril hacia Vicente López. También estará cortada avenida de la Unidad Nacional entre avenida Santa Fe y San Lorenzo, con desvío por Dardo Rocha.