comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

San Isidro se prepara para un gran desfile por San Martín: historia, emoción y homenaje al Padre de la Patria

San Isidro realizará un desfile cívico-militar en homenaje a José de San Martín. La historia del Libertador, el legado que marcó a América y todos los detalles del evento.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Desfile en San Isidro
Desfile en San Isidro Foto: quepasaweb
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

San Isidro se prepara para vivir una jornada especial este lunes 17 de agosto desde las 10, cuando la avenida Bernabé Márquez y la avenida Santa Fe se conviertan en el punto central de un gran desfile cívico-militar en homenaje al General José de San Martín, al cumplirse 176 años de su paso a la inmortalidad.

La actividad será abierta y gratuita para toda la comunidad y contará con la participación de escuelas, clubes, centros de jubilados, instituciones barriales, Bomberos Voluntarios de San Isidro, veteranos de Malvinas, trabajadores de la salud pública municipal, fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas y bandas militares.

El desfile estará dividido en dos momentos: primero avanzarán las instituciones locales y organizaciones civiles, mientras que luego será el turno de las fuerzas de seguridad, integrantes de las Fuerzas Armadas y vehículos militares y clásicos.

Por qué San Martín sigue emocionando a la Argentina

Hablar de San Martín no es hablar solamente de un militar. Es hablar de una figura que supo reunir coraje, estrategia, austeridad y una visión continental en un momento decisivo para América del Sur. José Francisco de San Martín y Matorras nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, actual provincia de Corrientes, y murió el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia.

Contenido Recomendado

San Martín y los próceres:amistades, traiciones y la polémica decisión que todavía divide a la Argentina

San Martín y los próceres: amistades, traiciones y la polémica decisión que todavía divide a la Argentina

La 2° Fiesta Sanmartiniana llega este fin de semana largo:habrá cabalgata, folklore y la mejor propuesta gastronómica

La 2° Fiesta Sanmartiniana llega este fin de semana largo: habrá cabalgata, folklore y la mejor propuesta gastronómica
San Isidro celebra a San Martín
Desfile en San Isidro Foto: quepasaweb

Su vida parece escrita como una novela histórica: de niño dejó el Río de la Plata junto a su familia y se formó militarmente en España, donde ingresó al Regimiento de Murcia en 1789 y combatió en campañas europeas y africanas. Años más tarde, tras destacarse en la batalla de Bailén contra las tropas napoleónicas, comenzó a tomar forma la decisión que cambiaría su destino: regresar a América para sumarse a la causa independentista.

En 1812 llegó a Buenos Aires y el gobierno le reconoció su grado de teniente coronel. Desde allí impulsó la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, una fuerza que quedaría para siempre ligada a la historia argentina. Su bautismo de fuego llegó el 3 de febrero de 1813 en el combate de San Lorenzo, una acción breve pero decisiva que consolidó su prestigio militar.

El Cruce de los Andes, la hazaña que cambió la historia

Si hay un episodio que convirtió a San Martín en leyenda, ese fue el Cruce de los Andes. Como gobernador de Cuyo, organizó desde Mendoza el Ejército de los Andes con una precisión admirable: reunió soldados, armas, víveres, mulas, caballos, médicos, baqueanos y hasta información estratégica para atravesar una de las cordilleras más imponentes del mundo.

San Martín cruzando la cordillera
San Martín cruzando la cordillera Foto: Wikipedia

La campaña permitió liberar Chile tras victorias clave como Chacabuco, en 1817, y Maipú, en 1818. Luego, San Martín llevó adelante la expedición libertadora al Perú, donde proclamó la independencia en 1821 y asumió como Protector del Perú. Su plan no era conquistar poder personal, sino quebrar el dominio realista en el continente.

Por eso su figura sigue teniendo una potencia particular: San Martín ganó batallas, pero también supo renunciar. En tiempos donde el poder suele ser una tentación, su decisión de apartarse tras la entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar quedó como uno de los gestos más debatidos y admirados de la historia americana.

Un desfile para mirar el pasado y encontrarse como comunidad

El homenaje de San Isidro no será solamente una ceremonia protocolar. Tendrá el valor simbólico de reunir a distintas generaciones frente a una figura que todavía interpela. Niños de jardines, estudiantes, adultos mayores, veteranos de Malvinas, bomberos, fuerzas de seguridad y vecinos compartirán una misma avenida para recordar que la historia también se construye en comunidad.

Desfile en San Isidro Foto: quepasaweb

El intendente Ramón Lanús señaló que el objetivo del desfile es recuperar una tradición para rendir homenaje al Padre de la Patria y recordar los valores que San Martín sigue transmitiendo a los argentinos.

En caso de lluvia, la actividad será reprogramada para el domingo 23 de agosto, a las 10, en el mismo lugar.

Cortes de tránsito y recomendaciones para los vecinos

Por la realización del desfile, el Municipio dispuso un operativo especial de tránsito en la zona de avenida Márquez, Santa Fe, Centenario y Unidad Nacional. Habrá cortes totales, reducciones de carriles y desvíos programados para ordenar la circulación durante la jornada.

Entre las principales interrupciones se encuentra el corte total de avenida Márquez entre Haedo y avenida Centenario hasta las 16 del lunes 17, además de un corte parcial sobre avenida Santa Fe entre avenida Márquez y Mendelville, con implementación de contracarril hacia Vicente López. También estará cortada avenida de la Unidad Nacional entre avenida Santa Fe y San Lorenzo, con desvío por Dardo Rocha.

José de San MartínSan IsidroDesfile militar
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. Llega la Feria de Orquídeas más esperada del año:tendrá flores de colección, gastronomía nipona y entrada gratis

    Llega la Feria de Orquídeas más esperada del año: tendrá flores de colección, gastronomía nipona y entrada gratis

  2. El pueblo que fue clave en la historia ferroviaria bonaerense, conserva un hotel fantasma y hoy encanta al turismo rural

    El pueblo que fue clave en la historia ferroviaria bonaerense, conserva un hotel fantasma y hoy encanta al turismo rural

  3. De tumba aristocrática a cafetería:a quién pertenece la bóveda del Cementerio de Recoleta que buscan convertir en gift shop

    De tumba aristocrática a cafetería: a quién pertenece la bóveda del Cementerio de Recoleta que buscan convertir en gift shop

  4. Outlets en Buenos Aires:guía completa para comprar barato, pasear y descubrir la historia detrás de cada barrio

    Outlets en Buenos Aires: guía completa para comprar barato, pasear y descubrir la historia detrás de cada barrio

  5. Parece un pueblito de Italia, pero está en Buenos Aires:el paseo de compras al aire libre que sorprende a 30 kilómetros de CABA

    Parece un pueblito de Italia, pero está en Buenos Aires: el paseo de compras al aire libre que sorprende a 30 kilómetros de CABA
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Con el calendario electoral cada vez más cerca, el oficialismo resigna las reformas de fondo y concentrará su agenda en proyectos económicos

Con el calendario electoral cada vez más cerca, el oficialismo resigna las reformas de fondo y concentrará su agenda en proyectos económicos

El Gobierno define la sesión del 26 de agosto en Diputados y evalúa cambios en la reforma del Banco Central

Felipe Pigna, historiador argentino:“No hay un negacionismo de la dictadura, sino una reivindicación”

La contundente respuesta de un funcionario de Milei tras los festejos británicos en las Islas Malvinas:“Hasta en esto mienten”

Economía

ANSES paga más de $130 mil por asignación de matrimonio en agosto 2026:quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo

ANSES paga más de $130 mil por asignación de matrimonio en agosto 2026: quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo

Día del Niño:las ventas minoristas pymes cayeron 2,5% pese a las promociones y descuentos

En el primer semestre del año los subsidios a la energía subieron más de 74% y desafían al superávit fiscal

ARCA alertó por una nueva estafa:piden una foto del DNI y hasta $200.000 por una supuesta encomienda

Policiales

Detuvieron a una argentina en Tokio con 101 cápsulas de cocaína en el estómago:dijo que le iban a pagar 7.000 dólares

Detuvieron a una argentina en Tokio con 101 cápsulas de cocaína en el estómago: dijo que le iban a pagar 7.000 dólares

Imágenes desopilantes:un alcalde de Sudamérica se convierte en Spider-Man para mostrar los éxitos de su gestión

Las Fuerzas Armadas de Irán afirman que no cederán ante EEUU hasta su “derrota completa” y escala el conflicto

Impactante video:a días del terremoto en Colombia, un misterioso cielo rojo alarmó a vecinos de un municipio de Sucre