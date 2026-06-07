Entre acantilados y playas alucinantes: el pueblito patagónico donde el mar es turquesa y las ballenas se acercan a la costa

Cada año, cientos de ballenas francas australes llegan a estas costas patagónicas para reproducirse y criar a sus ballenatos. Foto: Puerto Madryn Excursiones.

En el extremo noreste de la provincia de Chubut, rodeado por acantilados, playas de aguas cristalinas y la inmensidad de la estepa patagónica, se encuentra Puerto Pirámides, un pequeño pueblo que se convirtió en uno de los destinos turísticos más fascinantes de Argentina. Su principal atractivo es la posibilidad de observar de cerca a la ballena franca austral, una de las especies marinas más emblemáticas del Atlántico Sur.

La localidad posee una característica que la distingue de cualquier otro destino del país: es el único centro poblado ubicado dentro de la Península Valdés, un área protegida reconocida por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad debido a su extraordinaria biodiversidad y a la importancia de sus ecosistemas marinos y terrestres.

Las playas de aguas cristalinas y el mar calmo convierten al destino en uno de los paisajes más sorprendentes de Chubut. Foto: Turismo Chubut

Puerto Pirámides y el espectáculo de las ballenas que atrae visitantes de todo el mundo

Cada año, entre junio y diciembre, las aguas de los golfos que rodean la península reciben la llegada de cientos de ballenas francas australes. Los gigantes marinos eligen esta zona para reproducirse y criar a sus ballenatos, generando uno de los espectáculos naturales más impactantes de la Patagonia.

Puerto Pirámides es el punto de partida de las excursiones náuticas autorizadas para el avistaje de ballenas. Las embarcaciones se internan en las aguas del Golfo Nuevo, permitiendo a los visitantes observar de cerca los saltos, soplidos y comportamientos de estos cetáceos en su hábitat natural.

Los especialistas indican que los meses de septiembre, octubre y noviembre suelen ofrecer las mejores condiciones para el avistaje, debido a la mayor concentración de ejemplares cerca de la costa.

Las playas de aguas cristalinas y el mar calmo convierten al destino en uno de los paisajes más sorprendentes de Chubut. Foto: https://www.argentinavision.com/

Avistaje de ballenas en Chubut: tarifas del avistaje y del ingreso al área protegida

Los precios en abril 2026 para el avistaje embarcado tradicional, según la web oficial Southern Spirit, en temporada baja (15 de junio al 31 de agosto) cuestan $150.000 para adultos y $75.000 para menores de entre 4 y 12 años.

En temporada alta (de septiembre a diciembre), ascienden a $195.000 y $97.500 respectivamente. Los menores de 3 años no abonan.

Para quienes buscan una experiencia más inmersiva, la excursión "Yellow Submarine" permite observar a las ballenas bajo el agua. En temporada baja, cuesta $225.000 para adultos y $112.500 para menores, y en temporada alta, $292.500 y $146.250.

Tarifas excursión "Yellow Submarine" en Chubut. Foto: Yellow Submarine Argentina.

El ingreso al Área Natural Protegida Península Valdés tiene un valor de $7.500 para residentes chubutenses y $15.000 para turistas nacionales.

Para extranjeros, la tarifa asciende a $45.000. Niños menores de 6 años, jubilados, personas con discapacidad y excombatientes de Malvinas ingresan sin cargo.

Excursión "Yellow Submarine" en Chubut. Video: Yellow Submarine Argentina.

Mucho más que ballenas: naturaleza y aventura en estado puro en Chubut

Aunque el turismo de observación de fauna marina es el principal motor de la actividad local, Puerto Pirámides ofrece múltiples alternativas para quienes buscan experiencias vinculadas con la naturaleza.

Las actividades más elegidas incluyen paseos en kayak, buceo, snorkeling, trekking y recorridos en bicicleta por senderos que atraviesan paisajes característicos de la Patagonia. Además, los visitantes pueden explorar playas prácticamente vírgenes, recorrer médanos y disfrutar de impresionantes miradores naturales desde donde se observan los acantilados que dieron nombre al pueblo.

Los acantilados que rodean la zona ofrecen vistas panorámicas privilegiadas del océano y de la fauna marina local. Foto: CENPAT

La riqueza faunística de la región también permite contemplar lobos marinos, elefantes marinos, pingüinos de Magallanes e incluso orcas, una de las especies más buscadas por fotógrafos y amantes de la vida silvestre.

A pesar de su tamaño reducido, Puerto Pirámides cuenta con una infraestructura turística consolidada que incluye hoteles, hosterías, cabañas, campings y propuestas gastronómicas enfocadas en productos regionales.

La tranquilidad del entorno y el contacto permanente con la naturaleza convierten al pueblo en una opción ideal. Durante la temporada de ballenas, no es extraño que los visitantes puedan observar ejemplares desde la costa o incluso escuchar sus sonidos durante la noche, una experiencia que muchos describen como inolvidable.

La tranquilidad, la escasa urbanización y el contacto permanente con la naturaleza atraen a quienes buscan descanso lejos de las grandes ciudades. Foto: Administración Área Natural Protegida Península Valdés.

Cómo llegar a Puerto Pirámides

Puerto Pirámides se encuentra a aproximadamente 180 kilómetros de Rawson y a unos 100 kilómetros de Puerto Madryn, la principal puerta de acceso a Península Valdés.

Quienes viajan desde Rawson deben tomar la Ruta Nacional 3 en dirección norte hasta Trelew y luego continuar por la Ruta Provincial 2 hacia el Área Natural Protegida Península Valdés. El trayecto demanda alrededor de dos horas y media y permite disfrutar de los característicos paisajes de la estepa patagónica.

Gracias a su combinación de fauna marina, paisajes únicos y reconocimiento internacional, Puerto Pirámides se consolida como uno de los destinos más atractivos del turismo argentino y como uno de los mejores lugares del mundo para vivir de cerca el encuentro con las ballenas.