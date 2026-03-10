Colonias alemanas en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

En el centro de la provincia de Buenos Aires existe un triángulo histórico poco conocido pero fascinante: Colonia Hinojo, Colonia San Miguel y Colonia Nievas, tres asentamientos fundados por alemanes del Volga que aún conservan su identidad cultural, su gastronomía y parte de su arquitectura tradicional. Estas colonias, ubicadas en el partido de Olavarría, están separadas entre sí por pocos kilómetros y permiten disfrutar una escapada distinta, cargada de historia y paisajes rurales.

🇩🇪 1. Colonia Hinojo: la primera colonia alemana del Volga en Argentina

Fundación: 1877–1878

Ubicación: 15 km al este de Olavarría

Considerada el primer asentamiento alemán del Volga en Argentina, Colonia Hinojo fue fundada en 1878 por inmigrantes que llegaron a bordo del vapor Hohenstadt. Originalmente se llamó Kamenka, en honor a la aldea rusa-alemana de la cual provenían sus fundadores.

Su herencia cultural permanece viva. Entre los sitios más representativos se encuentran la Parroquia Natividad de la Santísima Virgen, de estilo neogótico, actualmente en proceso de ser declarada Monumento Histórico Provincial.

La colonia se destaca además por su gastronomía tradicional, donde brillan platos como strudel, varenikes y kreppels. De hecho, cada año se celebra la Kreppelfest, una fiesta gastronómica y cultural que atrae a miles de visitantes.

Colonias alemanas en Buenos Aires Foto: Turismo Olavarría

🇩🇪 2. Colonia San Miguel: tradiciones que perduran

Fundación: 3 de octubre de 1881

Ubicación: 24 km al sudeste de Olavarría

Colonia San Miguel nació cuando 19 familias alemanas del Volga, que habían vivido unos años en Colonia Hinojo, decidieron comprar tierras y fundar un nuevo asentamiento. Su nombre honra al líder comunitario Miguel Stoessel, aunque los colonos la llamaban Dehler, en homenaje al pueblo del Volga del cual provenían.

La localidad conserva sus raíces centroeuropeas en su arquitectura y costumbres. Cada febrero celebran la Fiesta del Camping junto al arroyo Nievas, una tradición que reúne a vecinos y turistas en un ambiente de naturaleza y cultura.

Además, la Parroquia San Miguel Arcángel es un punto clave en la vida espiritual de la comunidad y una muestra del legado cultural que mantienen desde su fundación.

Tradición, gastronomía y escapadas Foto: Turismo Olavarría

🇩🇪 3. Colonia Nievas: la más pequeña pero cargada de historia

Fundación: 1877–1878

Ubicación: 28 km al noroeste de Olavarría

A pesar de contar hoy con apenas 10 habitantes, Colonia Nievas tiene una historia tan rica como las otras dos. Fue fundada por unas 20 familias provenientes de la aldea Hölzel (o Holtzel) del Volga, que también habían llegado en el vapor Hohenstadt junto con los grupos fundadores de San Miguel.]

Los colonos se instalaron luego de residir siete años en Colonia Hinojo, eligiendo para su nueva comunidad las orillas del arroyo Nievas. Entre las familias fundadoras se destacan los Heiland y los Wagner, cuyos archivos genealógicos aún se conservan.

Hoy, la colonia ofrece tranquilidad, historia y un valioso testimonio de la vida rural alemana del siglo XIX. Su paisaje, junto con la Capilla San Miguel Arcángel y pequeños emprendimientos gastronómicos regionales, la convierten en un sitio perfecto para un paseo breve y auténtico.

Escapadas alemanas en Buenos Aires Foto: Turismo Olavarría

Cómo llegar desde CABA a las tres colonias

Las tres colonias están muy próximas entre sí, por lo que una vez que se llega a Olavarría, es fácil recorrerlas en un mismo día.

Desde CABA a Olavarría (punto base)

En auto: tomar Autopista Buenos Aires–La Plata o Riccheri , luego Ruta Nacional 3 hasta Azul y desviar por RN 226 hacia Olavarría. Distancia aproximada: 330 km .

En micro: empresas como Plusmar y El Rápido Argentino realizan el trayecto directo a Olavarría.

En tren: el servicio Plaza Constitución–Bahía Blanca suele tener parada en Olavarría.

Distancias desde Olavarría:

Colonia Hinojo: 15 km hacia el este.

Colonia San Miguel: 24 km al sudeste.

Colonia Nievas: 28 km hacia el noroeste.

Una ruta cultural imperdible

Visitar estas tres colonias alemanas es sumergirse en una historia que conecta Europa del Este con el interior bonaerense. Gastronomía, arquitectura, paisajes rurales, fiestas tradicionales y museos forman una experiencia única a pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires.

Si buscás una escapada diferente, tranquila y cargada de identidad, este recorrido por las colonias alemanas de Olavarría es uno de los secretos mejor guardados de la provincia.