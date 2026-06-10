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Quesos artesanales, parrillada y picadas abundantes: el pueblito a 1 hora de Buenos Aires que se convirtió en una parada obligatoria

Este pintoresco destino combina la tranquilidad del campo con una oferta de parrillas, picadas y dulces que atrae visitantes durante todo el año. Cómo llegar.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Uribelarrea, pueblito cerca de CABA.
Uribelarrea, pueblito cerca de CABA.
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Uribelarrea, fundado en 1890, es uno de los pueblos gastronómicos más importantes de la provincia de Buenos Aires. Este pintoresco destino combina la tranquilidad del campo con una oferta gastronómica que atrae visitantes durante todo el año. Sus quesos artesanales, embutidos caseros, parrillas de todo tipo, cervezas artesanales y picadas abundantes lo convirtieron en una parada obligada para quienes buscan una escapada de sabor a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Las calles donde se respira tranquilidad, las antiguas construcciones y el ritmo pausado de los habitantes hacen que visitar el pueblito sea una experiencia ideal para disfrutar durante un fin de semana. No por nada cada año es sede de la popular Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal, un evento que reúne a productores locales y miles de turistas atraídos por las delicias regionales.

Un destino oculto del interior bonaerense que enamora a quien lo visita
Un destino oculto del interior bonaerense que enamora a quien lo visita Foto: Wikipedia

Los mejores sabores de Uribelarrea

La gastronomía es de lo más importante que tiene el pueblito. Restaurantes de campo, parrillas, pulperías y almacenes históricos ofrecen algunas de las mejores picadas de la provincia, elaboradas con quesos, salamines, chacinados y conservas producidos en la zona. Además, muchos establecimientos elaboran cerveza artesanal y platos típicos argentinos que pueden disfrutarse en ambientes rurales y familiares.

Uno de los lugares más representativos es la Escuela Agrotécnica Salesiana Don Bosco, fundada en 1894, donde los estudiantes elaboran distintos productos regionales que se pueden comprar directamente en el lugar.

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Un destino oculto del interior bonaerense que enamora a quien lo visita
Un destino oculto del interior bonaerense que enamora a quién lo visita Foto: Wikipedia

Además de su propuesta gastronómica, Uribelarrea cuenta con atractivos como la Plaza Centenario, la Iglesia Nuestra Señora de Luján, la antigua estación de tren y una feria de artesanos que se instala los fines de semana, convirtiendo al pueblo en una de las escapadas más completas de Buenos Aires.

Cómo llegar a Uribelarrea desde CABA

Uribelarrea se encuentra a unos 88 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el partido de Cañuelas.

  • En auto:

La forma más rápida y cómoda de llegar es tomar la Autopista Riccheri y luego continuar por la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Desde allí, hay que seguir por la Ruta Nacional 205 hasta el acceso señalizado a Uribelarrea. El viaje suele demorar entre una hora y una hora y media, dependiendo del tránsito.

  • En tren

También es posible llegar en transporte público. Se debe tomar un tren de la Línea Roca desde la estación Constitución hasta Estación Cañuelas. Desde allí se puede combinar con otro servicio ferroviario hacia Uribelarrea o utilizar remises y transporte local para completar el recorrido.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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