Una nueva megaterminal en la Patagonia Foto: Foto generada con IA

Ushuaia, uno de los destinos más elegidos por argentinos y extranjeros, se prepara para dar un salto clave en infraestructura turística con la construcción de una nueva terminal de pasajeros y catamaranes en su histórico puerto. Se trata de un proyecto impulsado por el grupo Mirgor que ya avanza en su proceso de aprobación y que promete modernizar por completo la experiencia de visitantes y operadores del sector.

La iniciativa surge en un contexto de fuerte crecimiento del turismo y del tránsito antártico, dos actividades que consolidan a la capital fueguina como un punto estratégico en el extremo sur del país. El presidente de la Dirección de Puertos, Roberto Murcia, señaló que esta obra representa un paso fundamental para fortalecer el rol de Ushuaia como puerta de entrada al continente blanco y como nodo logístico clave en la región.

Ushuaia, el Fin del Mundo Foto: Archivo

Una terminal moderna pensada para el futuro

El proyecto contempla la construcción de una terminal completamente equipada, diseñada para ofrecer mejores condiciones operativas y de seguridad tanto para turistas como para trabajadores portuarios. La obra incluirá espacios más amplios para embarque y desembarque, áreas de servicios mejor organizadas y accesos optimizados para agilizar la circulación. Entre sus objetivos, se destaca mejorar la operatoria de catamaranes y embarcaciones menores, que hoy enfrentan una demanda creciente dificultada por la infraestructura actual.

Este avance permitirá atender no solo al turismo tradicional, sino también a la actividad vinculada a misiones científicas y logísticas rumbo a la Antártida, un segmento que ha crecido de forma sostenida en los últimos años y que exige instalaciones acordes al movimiento internacional.

Un aporte clave para el desarrollo local

La construcción de esta terminal no solo apunta a mejorar la experiencia de los pasajeros, sino también a impulsar la economía local mediante la generación de empleo y la dinamización del sector turístico. En paralelo, la provincia continúa gestionando otras obras portuarias estratégicas, aunque algunas se encuentran afectadas por la intervención que atraviesa actualmente el puerto. Entre los proyectos demorados figuran ampliaciones del muelle comercial, mejoras en los muelles de catamaranes y la renovación de defensas portuarias.

Aun así, la aprobación de esta inversión privada es vista como un paso determinante para sostener el crecimiento de Ushuaia en el largo plazo, especialmente en un escenario donde el turismo internacional vuelve a ganar fuerza y la ciudad se posiciona como destino obligado para cruceros, navegaciones y expediciones antárticas.

Beneficiará al turismo y a las conexiones con la Antártida Foto: Archivo

Un puerto renovado para un destino en expansión

El nuevo desarrollo portuario acompaña un proceso más amplio de renovación turística en Tierra del Fuego, donde también se proyectan mejoras edilicias, mayor oferta hotelera y obras estratégicas que buscan diversificar las actividades disponibles para visitantes durante todo el año.

Con esta nueva terminal, Ushuaia se encamina a ofrecer un servicio más ágil, seguro y moderno, pensado para sostener su creciente flujo de visitantes y reforzar su identidad como una de las joyas turísticas más importantes de la Argentina.