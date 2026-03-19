Rojas, un destino ideal Foto: Foto generada con IA

Si estás buscando un destino cercano, tranquilo, con aire puro y un toque de misterio, Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, es una opción ideal para el próximo fin de semana largo. A tan solo 240 km de CABA, este rincón bonaerense combina naturaleza, actividades al aire libre y un atractivo único que llama la atención de viajeros, cicloturistas e historiadores: la enigmática Casa Octogonal.

La Casa Octogonal: el misterio que atrae a todos

A unos 10 km al norte de la ciudad de Rojas, en la zona rural de La Rojera, se encuentra la famosa y llamativa Casa Octogonal, también conocida como la casa redonda o la casa de las ocho caras. Esta construcción del siglo XIX, levantada en un contexto de frontera, es considerada una verdadera fortaleza rural que habría servido para defenderse de los malones que recorrían la región en aquella época.

Su diseño —ocho lados, muros gruesos, pequeñas ventanas, dos únicas puertas (norte y sur) y un antiguo aljibe en el centro— refuerza la idea de un búnker histórico, más que de un casco de estancia tradicional. La vivienda contaba con seis habitaciones, una de ellas utilizada como cocina, según los vestigios aún visibles en su interior.

Aunque hoy sus tranqueras permanecen cerradas por motivos de preservación, la casona puede apreciarse desde el camino rural que une La Rojera con el antiguo paraje La Urbelina, a unos 400 metros de distancia, y sigue siendo un punto que convoca a ciclistas, fotógrafos y viajeros curiosos.

Se la conoce como La Casa Octogonal y habría sido construida por mediados del siglo XIX Foto: Instagram @viajando_ando81

Qué hacer en Rojas además de visitar la Casa Octogonal

Si bien la Casa Octogonal es el protagonista, Rojas ofrece varias propuestas atractivas para un fin de semana de descanso:

Disfrutar del Paseo de la Ribera

El municipio ha impulsado la puesta en valor de este espacio natural, donde se realizan actividades vinculadas al río, deportes al aire libre y se proyectan mejoras como guarderías náuticas y sectores recreativos.

Aventuras en el río Rojas

El distrito es sede de travesías en kayak que atraen participantes de distintas localidades y permiten recorrer paisajes tranquilos y poco intervenidos. Estas actividades ya se han consolidado como una experiencia destacada en la zona.

Visitar Rafael Obligado, Pueblo Turístico

A pocos kilómetros de Rojas se encuentra la localidad de Rafael Obligado, declarada oficialmente Pueblo Turístico por la provincia, ideal para caminar, recorrer arquitectura tradicional y disfrutar del ambiente rural auténtico.

Cómo llegar a Rojas

Rojas se encuentra:

A 240 km de Buenos Aires

A 200 km de Rosario

A 52 km de Junín

A 38 km de Pergamino

El acceso principal es por la Ruta Nacional 188, que conecta directamente con la zona. La Casa Octogonal está ubicada unos 8–10 km al norte de la ciudad, en caminos rurales transitables en vehículo o bicicleta.

A metros de lo que alguna vez fue Camino Real, está el casco de Estancia El Carmen Foto: Instagram @rojasinforma

Por qué Rojas es ideal para un fin de semana largo

Cercanía con grandes ciudades, ideal para escapadas relámpago.

Naturaleza y tranquilidad , sin la masividad de otros destinos bonaerenses.

Historia viva , con la Casa Octogonal como emblema único en la provincia.

Opciones de turismo rural , actividades náuticas y recorridos culturales.

Perfecto para amantes de la fotografía, el cicloturismo y la arquitectura histórica.

Rojas combina todo lo necesario para desconectar sin viajar demasiado lejos y, además, tiene un diferencial que ningún otro destino ofrece: una fortaleza octogonal perdida en la pampa húmeda, que sigue cautivando a generaciones enteras.