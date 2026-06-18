Ideal para jubilados: el pueblito bonaerense de menos de 100 habitantes que ofrece comida casera y caminatas guiadas a los viajeros

Con menos de 100 habitantes, este pequeño paraje rural en Ayacucho combina bosque, calma y esencia de campo bonaerense Foto: Udaquiola

Con menos de 100 habitantes y rodeado de campo, Udaquiola se consolida como una opción perfecta para quienes buscan desconectar. Este pequeño paraje bonaerense, casi indistinguible en el mapa, ofrece tranquilidad total, aire puro y una experiencia de turismo rural cada vez más valorada por viajeros que huyen del ruido urbano.

Ubicado en el partido de Ayacucho, el pueblo destaca por su ambiente detenido en el tiempo. Sus postales simples, con construcciones rurales y calles de tierra, invita a redescubrir los ritmos pausados de la vida en el interior de la provincia de Buenos Aires.

Uno de sus íconos es la estación ferroviaria, inaugurada en 1911 como parte del ramal del Ferrocarril Roca. Aunque permanece inactiva desde hace más de cinco décadas, sigue siendo el punto más fotografiado y un símbolo del pasado ferroviario de la región.

Con menos de 100 habitantes, este pequeño paraje rural en Ayacucho combina bosque, calma y esencia de campo bonaerense Foto: Udaquiola

Dónde queda Udaquiola y cómo llegar desde Buenos Aires

A unos 260 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Udaquiola se encuentra dentro del partido de Ayacucho, a 72 kilómetros de la ciudad cabecera. El acceso requiere atravesar varias rutas provinciales y tramos rurales.

El recorrido más habitual comienza por la autopista Ezeiza-Cañuelas, continúa por la Ruta 3 hasta San Miguel del Monte, sigue por la Ruta 41 hasta General Belgrano y finalmente empalma con la Ruta 29. Este trayecto ya anticipa el cambio de paisaje hacia el entorno rural.

Qué hacer en Udaquiola durante un fin de semana

La propuesta en Udaquiola gira alrededor de lo simple. Recorrer el pueblo a pie, visitar la escuela, el destacamento policial o el cuartel de bomberos permite conocer de cerca su dinámica cotidiana.

El Club Social y Deportivo Udaquiola, fundado en 1933, funciona como punto de encuentro. Allí es posible pasar la tarde, hacer actividades recreativas o compartir un momento en familia, especialmente para quienes viajan con chicos.

Uno de los mayores atractivos es el emprendimiento “Fina Estampa”, impulsado por una vecina local. En este espacio, los visitantes disfrutan de comida casera y pueden participar en caminatas guiadas por el pueblo y el campo, una experiencia auténtica que combina gastronomía y naturaleza.

Con menos de 100 habitantes, este pequeño paraje rural en Ayacucho combina bosque, calma y esencia de campo bonaerense Foto: Udaquiola

El hermoso bosque bonaerense que cautiva a los amantes de la naturaleza

Entre los rasgos más distintivos de Udaquiola aparece su entorno natural. En medio del paisaje abierto surge un pequeño bosque que transforma la experiencia y ofrece sombra, senderos tranquilos y contacto directo con la flora local.

Este espacio verde se convierte en el escenario ideal para caminatas relajadas, observación de aves y momentos de descanso. La combinación de monte y llanura le da al lugar un encanto particular dentro del mapa bonaerense.

En un contexto donde crece el interés por las escapadas cortas, Udaquiola se posiciona como una alternativa distinta. Sin multitudes ni grandes desarrollos turísticos, su esencia radica en la calma, el contacto humano y la autenticidad del turismo rural.