El histórico hotel termal escondido en Buenos Aires que es un paraíso de paz y salud para jubilados

Aguas minerales a 80 °C en un entorno rural ideal para el descanso Foto: Termas Los Gauchos

A pocos kilómetros de Villalonga, en el extremo sur de Buenos Aires, se encuentra Termas Los Gauchos, un hotel histórico con aguas termales que combina salud, descanso y tranquilidad en medio de un paisaje rural. Sus aguas calientes, ricas en minerales, lo convierten en un destino elegido especialmente por quienes buscan alivio físico y desconexión.

Ubicado a más de 850 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y con cercanía a Bahía Blanca y Viedma, el complejo se destaca por su entorno agrícola-ganadero. El silencio, los campos abiertos y el ritmo pausado marcan la experiencia desde la llegada.

Un descubrimiento inesperado que dio origen al hotel

La historia del lugar se remonta a 1928, cuando una perforación petrolera en tierras de Adolfo Brunkhorst derivó en un hallazgo inesperado: un manantial de agua termal que emergía a más de 80 °C.

Aguas minerales a 80 °C en un entorno rural ideal para el descanso Foto: Termas Los Gauchos

El fenómeno despertó el interés de visitantes que comenzaron a acercarse atraídos por las propiedades del agua. Con el tiempo, el flujo de personas impulsó la construcción del hotel, iniciada en 1937 por Bernardo Graciarena y concretada hacia 1942.

Hoy, la antigua torre metálica de perforación de 25 metros sigue en pie dentro del predio como símbolo del origen del complejo. El nombre del lugar remite a la identidad rural de la zona.

Aguas minerales con efectos terapéuticos

Las aguas de Termas Los Gauchos emergen desde unos 1.100 metros de profundidad y conservan sus propiedades al llegar a la superficie. Se clasifican como hipertermales y poseen una mineralización elevada, incluso superior a la del agua de mar.

Su composición incluye elementos como yodo, bromo, hierro, magnesio y calcio, lo que les da propiedades valoradas en tratamientos de salud. Son utilizadas para aliviar dolores reumáticos, mejorar afecciones de la piel y favorecer la circulación.

Además, se les atribuyen efectos analgésicos, cicatrizantes y antisépticos, así como la capacidad de estimular la absorción de minerales a través de la piel.

Un complejo sencillo en plena naturaleza

El hotel mantiene un estilo funcional y acorde con el entorno. Cuenta con 15 habitaciones y servicio de pensión completa o media pensión, orientado a quienes priorizan el descanso y el bienestar.

Aguas minerales a 80 °C en un entorno rural ideal para el descanso Foto: Termas Los Gauchos

La pileta termal es uno de sus principales atractivos, con un característico tono rojizo producto de la alta concentración de hierro en el agua. Este rasgo visual distintivo es parte de la experiencia.

A esto se suma un lago artificial de dos hectáreas, alimentado por aguas subterráneas salinas que emergen a alta temperatura. El espacio amplía las opciones dentro del complejo y ofrece un paisaje poco habitual en la región.

Actividades rurales y mejor época para visitar

Más allá de las instalaciones, el entorno permite disfrutar del turismo rural con caminatas entre chacras, contacto con animales y recorridos por arboledas típicas del sur bonaerense.

Aguas minerales a 80 °C en un entorno rural ideal para el descanso Foto: Termas Los Gauchos

También es posible realizar pesca en el Riacho Azul, un punto reconocido por quienes practican esta actividad en la zona.

El complejo funciona durante todo el año, aunque el período más recomendado es otoño e invierno, cuando el contraste entre el aire fresco y el calor del agua termal potencia la sensación de relax.

Cómo llegar al histórico hotel Termas Los Gauchos

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto hasta Termas Los Gauchos demanda aproximadamente 9 horas en auto (unos 807 kilómetros). El recorrido más habitual es tomar la Ruta Nacional 3 hacia el sur, pasando por ciudades como Azul, Tres Arroyos y Bahía Blanca, para luego continuar en dirección a Villalonga. Desde allí, se debe avanzar por caminos rurales señalizados durante unos pocos kilómetros hasta llegar al complejo.

El hotel se ubica en zona rural, a unos 8 km de Villalonga, en un entorno de campo abierto característico de la región. Para consultas o reservas, se puede contactar al teléfono 291 15 646 8157. Se recomienda verificar el estado de los caminos antes de viajar, especialmente en días de lluvia, ya que los últimos tramos son de acceso rural.