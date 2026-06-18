Escapada cerca de CABA: el pueblo bonaerense de calles tranquilas, tradición gaucha y postales que parecen europeas

San Antonio de Areco Foto: Areco Turismo

A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, San Antonio de Areco se mantiene como uno de esos destinos que todavía conservan una identidad propia, con un ritmo sereno, construcciones históricas y rincones que invitan a caminar sin apuro. Ubicado a 113 kilómetros de CABA, sobre la Ruta Nacional 8, este clásico de la provincia combina patrimonio, cultura criolla y un casco urbano que seduce por su estética antigua y su atmósfera de otra época.

Lejos del movimiento de las grandes ciudades, el pueblo ofrece una experiencia distinta: calles silenciosas, veredas arboladas, edificios históricos, platería criolla, pulperías y museos que ayudan a entender por qué tantos viajeros lo eligen para una escapada corta durante todo el año. Su perfil turístico también está profundamente ligado a la tradición gauchesca y a la figura de Ricardo Güiraldes, autor de Don Segundo Sombra, obra clave para la identidad cultural del lugar.

Por qué San Antonio de Areco enamora con su aire antiguo y su identidad intacta

Uno de los grandes diferenciales de San Antonio de Areco es que no parece un destino montado para el turismo: se siente auténtico. El visitante encuentra un casco histórico que preserva buena parte de su impronta colonial y rural, con espacios emblemáticos como la Plaza Ruiz de Arellano, la Parroquia San Antonio de Padua y el clásico Puente Viejo, una de las postales más reconocidas de la ciudad.

San Antonio de Areco. Foto: Instagram/sanantoniodearecocom

Ese aire que algunos comparan con pequeños pueblos europeos no surge solo de la arquitectura baja o del trazado urbano apacible, sino también de la manera en que Areco preservó su memoria. En 1999, parte de su casco y varios de sus edificios más simbólicos fueron declarados de interés histórico nacional, entre ellos el Puente Viejo, la Pulpería La Blanqueada y el Parque Criollo.

La historia del pueblo que nació alrededor de una capilla y se volvió símbolo de la tradición

La historia de San Antonio de Areco se remonta a las primeras décadas del siglo XVIII. Entre 1720 y 1728 se construyó la primera capilla en honor a San Antonio de Padua, y el 23 de octubre de 1730 el Cabildo Eclesiástico convirtió ese espacio en parroquia, fecha que hoy se toma como la fundación del pueblo.

La actual parroquia, ubicada frente a la plaza principal, es el tercer templo levantado en el mismo solar y fue inaugurada el 9 de julio de 1870, luego de distintas reconstrucciones que acompañaron el crecimiento de la localidad. Su historia está íntimamente ligada al desarrollo urbano de Areco y a la vida cotidiana de generaciones enteras.

San Antonio de Areco. Foto: Instagram/sanantoniodearecocom

Más adelante, la ciudad reforzó su perfil cultural con otro hito: el Puente Viejo, construido en 1857 para conectar ambas márgenes del río Areco y facilitar las comunicaciones de la zona. Con el tiempo, esa estructura se transformó no solo en un paso estratégico, sino también en uno de los lugares más fotografiados del destino.

Qué hacer en San Antonio de Areco: museos, pulperías, artesanos y paseo junto al río

Entre los imperdibles aparece el Parque Criollo y Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, creado en la década de 1930 e inaugurado en 1938. El predio, de casi 90 hectáreas, reúne salas dedicadas al gaucho, la vida rural, la obra de Güiraldes y distintas expresiones del pasado bonaerense. Dentro del parque también se encuentra la célebre Pulpería La Blanqueada, uno de los símbolos históricos del pueblo.

Pero Areco no se resume a sus museos. También vale la pena caminar por el centro, detenerse frente a talleres y locales de platería criolla, talabartería, soguería y tejidos, oficios que siguen vigentes y forman parte de la identidad local. La ciudad es reconocida precisamente por mantener viva esa tradición artesanal vinculada al mundo gaucho.

San Antonio de Areco. Foto: Instagram/sanantoniodearecocom

A eso se suma la costanera sobre el río Areco, ideal para una caminata tranquila, una pausa al aire libre o una tarde de fotos entre árboles, puentes y construcciones históricas. En noviembre, además, el pueblo gana una visibilidad especial por la Fiesta de la Tradición, que se celebra desde 1939 y reúne desfiles, fogones, bailes, artesanías y destrezas criollas.

Cómo llegar a San Antonio de Areco desde CABA

Llegar a San Antonio de Areco es simple y una de las razones por las que se volvió una escapada tan buscada. El partido está ubicado al norte de la provincia de Buenos Aires, a 113 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el kilómetro 113 de la Ruta Nacional 8, muy cerca del cruce con la Ruta Provincial 41.

En auto, el acceso más directo suele hacerse por Acceso Norte/Ramal Pilar y luego por Ruta Nacional 8 hasta el ingreso a la ciudad. En micro, hay servicios desde Retiro, y una de las opciones mencionadas por la guía turística local es la empresa Chevallier, que opera frecuencias diarias.

Una escapada con historia real, tradición viva y un encanto difícil de repetir

San Antonio de Areco logra algo que pocos destinos cercanos a Buenos Aires conservan: una identidad reconocible, coherente y viva. No se trata solo de un pueblo lindo para pasar el día, sino de un lugar donde la historia se ve en las calles, en los puentes, en la iglesia, en las pulperías y en los oficios que todavía resisten al paso del tiempo.

Por eso, para quienes buscan una salida distinta, con patrimonio, gastronomía criolla, paisaje ribereño y tradición argentina en serio, San Antonio de Areco sigue siendo una de las mejores escapadas de la provincia. Cerca de CABA, fácil de recorrer y con mucho para descubrir, es de esos destinos que no necesitan exagerar para sorprender.