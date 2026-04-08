La Bioferia vuelve a Buenos Aires con más de 200 expositores:

Bioferia Argentina

Vuelve a Buenos Aires la Bioferia con su séptima edición, sumando esta vez una propuesta que combina la sustentabilidad, el entretenimiento y la conciencia ambiental. El evento se realizará el 10, 11 y 12 de abril en el Hipódromo de Palermo, donde se espera la participación de miles de personas, tras haber convocado a más de 45.000 asistentes en su última edición.

Durante tres jornadas imperdibles, el público podrá disfrutar de charlas, música en vivo, experiencias interactivas y una amplia oferta gastronómica consciente. Además, hay espacios pensados para toda la familia, con intención de educar sobre consumo responsable, bienestar, moda y mucha alegría.

Bioferia en Buenos Aires, Foto Bioferia

Cuándo y dónde es Bioferia 2026

La Bioferia se llevará a cabo en las siguientes fechas:

Cuándo: 10, 11 y 12 de abril

Horario: de 11 a 18 h

Dónde: Hipódromo de Palermo

El evento solo se reprogramará en caso de lluvias durante los tres días consecutivos.

¿Qué actividades habrá en Bioferia?

La propuesta incluye más de 200 expositores y un extenso programa pensado para todas las edades. Entre los principales atractivos se destacan:

Ocho escenarios con música en vivo y charlas

Doce áreas temáticas (alimentación, bienestar, moda, energía, movilidad, diseño, entre otras)

Stands con productos y servicios sustentables

Mercado consciente

Patio gastronómico durante toda la jornada

Bioferia en Buenos Aires, Foto Bioferia

La Bioferia se consolida así como uno de los eventos más importantes del país vinculados al consumo responsable y el estilo de vida sustentable. Además, las entradas ya se encuentran disponibles en la página:

Entrada general: $20.000 (válida por un día)

Entrada sponsors: $20.000 (para canje con beneficios)

Pack Manija 3x2: $40.000 (acceso a los 3 días pagando 2)

Pack Tribu 4x3: $60.000 (4 entradas al precio de 3)

¿Cómo comprar las entradas con descuento para la Bioferia 2026?

Las entradas se adquieren de forma online a través de Passline. El proceso es simple y permite aplicar descuentos si están disponibles. Para poder comprarlas, deberás ingresar a la página y seguir estos pasos:

Elegir el tipo de entrada o pack Hacer clic en “Comprar” Completar los datos personales Ingresar un código de descuento (por ejemplo, 50% con Club La Nación si aplica) Seleccionar el medio de pago Revisar el total con cargo por servicio Confirmar la compra

Con una propuesta cada vez más amplia, la Bioferia se posiciona como una experiencia ideal para quienes buscan incorporar hábitos más conscientes, conocer emprendimientos sustentables y disfrutar de un plan distinto en la ciudad.