La Bioferia vuelve a Buenos Aires con más de 200 expositores: cuándo, dónde y cómo comprar las entradas con descuento
Con actividades para todas las edades y nuevas experiencias, esta feria es una invitación abierta a participar con toda la familia. Cuáles son los descuentos disponibles.
Vuelve a Buenos Aires la Bioferia con su séptima edición, sumando esta vez una propuesta que combina la sustentabilidad, el entretenimiento y la conciencia ambiental. El evento se realizará el 10, 11 y 12 de abril en el Hipódromo de Palermo, donde se espera la participación de miles de personas, tras haber convocado a más de 45.000 asistentes en su última edición.
Durante tres jornadas imperdibles, el público podrá disfrutar de charlas, música en vivo, experiencias interactivas y una amplia oferta gastronómica consciente. Además, hay espacios pensados para toda la familia, con intención de educar sobre consumo responsable, bienestar, moda y mucha alegría.
Cuándo y dónde es Bioferia 2026
La Bioferia se llevará a cabo en las siguientes fechas:
- Cuándo: 10, 11 y 12 de abril
- Horario: de 11 a 18 h
- Dónde: Hipódromo de Palermo
El evento solo se reprogramará en caso de lluvias durante los tres días consecutivos.
¿Qué actividades habrá en Bioferia?
La propuesta incluye más de 200 expositores y un extenso programa pensado para todas las edades. Entre los principales atractivos se destacan:
- Ocho escenarios con música en vivo y charlas
- Doce áreas temáticas (alimentación, bienestar, moda, energía, movilidad, diseño, entre otras)
- Stands con productos y servicios sustentables
- Mercado consciente
- Patio gastronómico durante toda la jornada
La Bioferia se consolida así como uno de los eventos más importantes del país vinculados al consumo responsable y el estilo de vida sustentable. Además, las entradas ya se encuentran disponibles en la página:
- Entrada general: $20.000 (válida por un día)
- Entrada sponsors: $20.000 (para canje con beneficios)
- Pack Manija 3x2: $40.000 (acceso a los 3 días pagando 2)
- Pack Tribu 4x3: $60.000 (4 entradas al precio de 3)
¿Cómo comprar las entradas con descuento para la Bioferia 2026?
Las entradas se adquieren de forma online a través de Passline. El proceso es simple y permite aplicar descuentos si están disponibles. Para poder comprarlas, deberás ingresar a la página y seguir estos pasos:
- Elegir el tipo de entrada o pack
- Hacer clic en “Comprar”
- Completar los datos personales
- Ingresar un código de descuento (por ejemplo, 50% con Club La Nación si aplica)
- Seleccionar el medio de pago
- Revisar el total con cargo por servicio
- Confirmar la compra
Con una propuesta cada vez más amplia, la Bioferia se posiciona como una experiencia ideal para quienes buscan incorporar hábitos más conscientes, conocer emprendimientos sustentables y disfrutar de un plan distinto en la ciudad.