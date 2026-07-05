9 de Julio en Buenos Aires: las fiestas patrias para celebrar la Independencia con locro, desfiles y tradición

9 de Julio en Buenos Aires: fiestas patrias, locro, desfiles y cómo llegar Foto: latamvoyage

La provincia de Buenos Aires se prepara para vivir una nueva celebración del 9 de Julio, una fecha que vuelve a reunir historia, identidad nacional, gastronomía criolla y turismo de cercanía. A 210 años de la Declaración de la Independencia de 1816, distintos municipios bonaerenses organizarán fiestas populares, desfiles tradicionalistas, peñas, jineteadas, locro, empanadas y propuestas familiares para conmemorar uno de los días más importantes de la Argentina.

El 9 de julio de 1816, el Congreso reunido en San Miguel de Tucumán declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata respecto de la monarquía española, en la histórica Casa de Tucumán, sede de aquel encuentro decisivo. Diez días más tarde, el Congreso también incorporó la idea de independencia frente a “toda otra dominación extranjera”, reforzando el carácter soberano de la declaración.

Por qué el 9 de Julio se festeja con locro, empanadas y desfiles

Las celebraciones patrias bonaerenses combinan memoria histórica y cultura popular. El locro, las empanadas, las danzas folklóricas, los desfiles gauchos y las jineteadas no son solo atractivos turísticos: representan una forma de mantener vivas las tradiciones rurales y comunitarias que forman parte de la identidad argentina.

En la provincia de Buenos Aires, el calendario de fiestas populares para julio incluye propuestas gratuitas y aranceladas en distintos puntos del territorio, con actividades gastronómicas, culturales, deportivas y tradicionalistas. Entre los eventos destacados aparecen la 17° Fiesta del Locro y la Empanada en Baradero, la Fiesta de la Maquinaria Agrícola 2026 en Carmen de Areco y las 32° Fiestas Patrias de Saladillo.

Baradero: 17° Fiesta del Locro y la Empanada en Villa Alsina

Una de las celebraciones más convocantes será la 17° Fiesta del Locro y la Empanada, que se realizará el jueves 9 de julio en Villa Alsina, partido de Baradero. La propuesta tendrá entrada gratuita y se desarrollará en el marco del Día de la Independencia, con espectáculos artísticos, música en vivo, feria de artesanos, comidas típicas, carros gastronómicos y venta de porciones de locro y empanadas.

La fiesta tendrá lugar en el predio de la Estación de Alsina, sobre la Ruta Nacional 9, kilómetro 127, un punto emblemático para vecinos y turistas. En ediciones anteriores, la jornada comenzó con acto oficial, desfile de centros tradicionalistas y luego una gran fiesta popular con música, danza, emprendedores y gastronomía criolla.

Cómo llegar: desde CABA, se debe tomar la Panamericana / Ruta Nacional 9 en dirección a Rosario. Villa Alsina se encuentra a aproximadamente 130 kilómetros y tiene acceso directo desde la autopista a la altura del kilómetro 127. Desde Rosario, el camino también es por RN9, en sentido hacia Buenos Aires.

Carmen de Areco: Fiesta de la Maquinaria Agrícola 2026 en Tres Sargentos

Otra de las propuestas fuertes para el 9 de Julio será la Fiesta de la Maquinaria Agrícola 2026, en la localidad de Tres Sargentos, partido de Carmen de Areco. La actividad está prevista para las 11:00, en el Club Social y Deportivo, ubicado sobre Ruta 7, kilómetro 153, con entrada gratuita.

El evento incluirá acto protocolar, desfile de maquinarias, talleres municipales, almuerzo, música, danza, feria y stands de expositores. La celebración busca poner en valor la vida rural y la producción agrícola, dos pilares de la identidad del interior bonaerense.

Cómo llegar: desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso más directo es por Acceso Oeste y luego Ruta Nacional 7 hacia Carmen de Areco. Tres Sargentos se ubica sobre el corredor de la RN7, por lo que es una alternativa ideal para quienes buscan una salida patria de un día, con tradición, campo y gastronomía.

Saladillo: cinco días de Fiestas Patrias con jineteadas y folklore

En Saladillo, la celebración se extenderá durante varios días con la 32° edición de las Fiestas Patrias, del miércoles 8 al domingo 12 de julio, en la Sociedad Rural de Saladillo, ubicada en J. C. Dellatorre 3250. La propuesta es arancelada y reúne música, folklore, gastronomía típica, jineteadas, pruebas de riendas, pialadas, baile popular y actividades criollas.

La fiesta nació hace más de tres décadas por iniciativa de Raúl Oscar Laforcada y comenzó como un encuentro de menos de 300 personas. Con el paso del tiempo, se transformó en uno de los eventos tradicionalistas más importantes de la provincia, convocando a visitantes de distintos puntos del país.

Cómo llegar: desde CABA, se puede ir por Autopista Riccheri, Autopista Ezeiza-Cañuelas y Ruta Nacional 205 hasta Saladillo. Una vez en la ciudad, el predio de la Sociedad Rural se encuentra en J. C. Dellatorre 3250, punto central de las actividades.

Una escapada patria para vivir la historia en familia

El feriado del 9 de Julio invita a redescubrir la provincia desde sus pueblos, estaciones, plazas, clubes y sociedades rurales. Cada celebración propone una manera distinta de acercarse a la historia: en Baradero, con el sabor del locro y las empanadas; en Carmen de Areco, con la maquinaria agrícola como símbolo del trabajo rural; y en Saladillo, con jineteadas, folklore y tradición gaucha.

Más de dos siglos después de la declaración firmada en Tucumán, la Independencia sigue encontrando nuevas formas de celebrarse. En Buenos Aires, la historia se escucha en un bombo, se baila en un pericón, se comparte en una mesa con locro caliente y se transmite de generación en generación en cada fiesta popular.