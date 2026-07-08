Furor por la Fiesta Nacional del Dorado que sortea una casa y lanchas: ya cuentan con más de 100 inscriptos

El evento sortea una casa en Paso de la Patria entre los participantes. Foto: Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado

La Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado despierta un marcado interés en todo el país a pocas semanas de su inicio. El evento, considerado el torneo de pesca deportiva más antiguo de la Argentina, suma atractivo este año con un impactante paquete de premios que incluye desde embarcaciones hasta una vivienda.

El crecimiento del certamen se refleja en los números: en menos de 20 días, más de 100 equipos ya aseguraron su participación. La organización busca consolidar a Paso de la Patria como uno de los destinos clave del turismo de pesca en la región.

Cuándo y dónde se realiza la Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado 2026

La 61° edición se desarrollará entre el 14 y el 17 de agosto en Paso de la Patria, Corrientes. Durante cuatro jornadas, el evento combinará competencia deportiva, propuestas culturales y actividades para toda la familia.

La modalidad principal será la pesca con devolución, un formato que promueve el cuidado del dorado, especie emblemática de los ríos del Litoral argentino. La competencia apunta a convocar pescadores de distintas provincias, especialmente del norte del país.

El gran sorteo de la edición: una casa propia en juego

Uno de los puntos más llamativos de esta edición es el sorteo de una casa en Paso de la Patria. Se trata de un chalet bajo sistema llave en mano, un premio que eleva el perfil del torneo y lo convierte en uno de los más atractivos del calendario nacional.

Este tipo de incentivos no solo impulsa la participación de pescadores, sino que también fortalece la visibilidad del evento como producto turístico de alcance federal.

Embarcaciones y lanchas: los premios para los pescadores

El listado de premios incluye embarcaciones totalmente equipadas, motores fuera de borda y sumas millonarias en efectivo. Las lanchas representan uno de los mayores anhelos de los competidores, consolidando el atractivo del certamen.

Estos incentivos convierten a la fiesta en un evento de alto nivel dentro del circuito de pesca deportiva, captando tanto a aficionados como a pescadores experimentados de todo el país.

Más de 100 equipos ya confirmaron su participación en el concurso

El dato más contundente llega desde la inscripción: ya hay más de 100 equipos registrados, una cifra que anticipa una convocatoria masiva. El número continúa en aumento a medida que avanza la campaña promocional.

La difusión se despliega en distintas provincias, incluyendo Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero, además de próximas presentaciones en el Litoral, Paraguay y Buenos Aires.

El evento sortea una casa en Paso de la Patria entre los participantes. Foto: Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado

Detrás del evento hay un trabajo conjunto entre el sector público y privado. El Ministerio de Turismo de Corrientes, el municipio local y prestadores turísticos articulan acciones para potenciar el crecimiento de la fiesta.

Además del torneo, la agenda incluirá un festival musical, ferias gastronómicas, la Expo Dorado y la elección de la Embajadora Nacional, ampliando la propuesta más allá del deporte.

Con este despliegue, la Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado busca reforzar su lugar como uno de los grandes eventos del país, combinando competencia, espectáculo y promoción del destino.