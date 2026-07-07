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Ni la Costa ni la Patagonia: el rincón serrano que cada vez más jubilados eligen para descansar en vacaciones de invierno

A pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires, este destino combina sierras, gastronomía regional, naturaleza y un ritmo de vida tranquilo. Durante el receso invernal, cada vez más personas mayores la eligen para descansar y disfrutar de escapadas sin recorrer largas distancias.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Las sierras, los senderos y el ritmo tranquilo convierten a Tandil en uno de los destinos más elegidos por los jubilados durante las vacaciones de invierno.
Las sierras, los senderos y el ritmo tranquilo convierten a Tandil en uno de los destinos más elegidos por los jubilados durante las vacaciones de invierno. Foto: Foto generada con IA Canal 26
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Con la llegada de las vacaciones de invierno, muchos jubilados buscan destinos que les permitan descansar sin realizar viajes extensos ni afrontar los costos de los tradicionales centros turísticos de la Patagonia. En ese escenario, Tandil aparece como una de las opciones que más crece entre quienes priorizan la tranquilidad, los paisajes naturales y una buena infraestructura de servicios.

Ubicada a unos 350 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la localidad bonaerense ofrece una combinación de sierras, espacios verdes, gastronomía típica y un ritmo de vida pausado que la convierte en un lugar ideal tanto para una escapada de pocos días como para estadías más prolongadas.

Tandil
A solo 350 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Tandil combina naturaleza, gastronomía regional y una propuesta ideal para descansar.

Un destino ideal para disfrutar las vacaciones de invierno

Lejos de las grandes multitudes y del intenso movimiento de los principales destinos turísticos, Tandil propone un descanso diferente. Sus sierras, de baja altura pero con numerosos senderos y miradores, permiten realizar caminatas de baja dificultad y disfrutar del aire libre incluso durante el invierno.

Entre los principales atractivos figuran el Parque Independencia, el Lago del Fuerte y diversos circuitos serranos que ofrecen vistas panorámicas de la ciudad. La posibilidad de recorrer estos espacios a un ritmo tranquilo resulta especialmente atractiva para personas mayores que buscan combinar actividad física moderada con momentos de relajación.

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Además, el turismo de fin de semana aporta movimiento a la ciudad sin alterar su ambiente sereno, una característica muy valorada por quienes buscan alejarse del ruido y del estrés cotidiano.

Tandil. Foto: X @TurismoTandil.
El Parque Independencia y el Lago del Fuerte son dos de los paseos más visitados por quienes llegan a Tandil en busca de tranquilidad. Foto: X @TurismoTandil.

Gastronomía regional y productos con identidad

Otro de los grandes atractivos de Tandil es su propuesta gastronómica, reconocida en todo el país. Los tradicionales salames tandileros, elaborados bajo una Indicación Geográfica que certifica su origen y calidad, comparten protagonismo con quesos artesanales, mieles, panes de masa madre y productos regionales elaborados por productores locales.

Las parrillas tradicionales, restaurantes familiares y cafeterías con vista a las sierras permiten disfrutar de una cocina basada en ingredientes de la zona, mientras que las cervecerías artesanales ofrecen un ambiente relajado para quienes desean completar la jornada con una propuesta diferente.

Durante las vacaciones de invierno, además, muchos establecimientos incorporan menús especiales y promociones para visitantes, potenciando la experiencia turística.

Los salames, quesos artesanales y demás productos regionales forman parte de una oferta gastronómica que distingue a Tandil en toda la provincia. Foto: Fotos: quesosdetandil.com

Servicios, comodidad y una ciudad pensada para recorrer

Uno de los aspectos que más destacan quienes visitan Tandil es su escala urbana. El tránsito moderado, las distancias relativamente cortas y las amplias veredas favorecen los recorridos a pie, reduciendo la necesidad de utilizar el automóvil para los desplazamientos diarios.

Muchos visitantes aprovechan para recorrer la ciudad caminando o en bicicleta, disfrutando de plazas, ferias artesanales y pequeños comercios que conservan el trato personalizado.

A esto se suma una buena infraestructura sanitaria, integrada por el Hospital Ramón Santamarina, clínicas privadas y centros médicos especializados, un aspecto especialmente importante para quienes viajan siendo jubilados.

Tandil registra nuevo récord de contagios y se mantiene con su sistema propio de fases
Con caminatas entre las sierras, ferias y espacios verdes, la ciudad ofrece alternativas para disfrutar del invierno sin grandes multitudes.

¿Por qué cada vez más jubilados eligen Tandil?

Además de quienes llegan por unos días, Tandil también gana protagonismo entre personas jubiladas que evalúan mudarse o pasar largas temporadas fuera de las grandes ciudades.

Entre los factores más valorados aparecen la cercanía con Buenos Aires, el contacto permanente con la naturaleza, la seguridad, la buena conectividad, la oferta cultural y una vida social activa a través de clubes, talleres, coros, bibliotecas y actividades recreativas.

La combinación de calidad de vida, servicios y paisajes serranos convierte a la ciudad en una alternativa cada vez más elegida para disfrutar las vacaciones de invierno y descubrir que no hace falta recorrer miles de kilómetros para encontrar un destino donde descansar, caminar entre las sierras y disfrutar de la gastronomía regional con la tranquilidad como principal protagonista.

Cada vez más jubilados eligen Tandil para escapadas o estadías prolongadas gracias a su calidad de vida, sus servicios y el entorno natural. Foto: Magnific

Cómo llegar a Tandil desde CABA

Tandil se encuentra a aproximadamente 350 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que el viaje demanda entre 4 y 5 horas, según el tránsito y el medio de transporte elegido.

  • En auto: la opción más utilizada es tomar la Autopista Riccheri o la Autopista 25 de Mayo hasta conectar con la Ruta Nacional 3 y luego empalmar con la Ruta Nacional 226, que conduce directamente a Tandil. El recorrido está completamente asfaltado y en buenas condiciones.
  • En micro: desde la Terminal de Ómnibus de Retiro salen servicios diarios hacia Tandil. El viaje suele durar entre 5 y 6 horas, dependiendo de las paradas intermedias.
TurismoJubiladosVacaciones de inviernoTandil
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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