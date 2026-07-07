Un evento con sabor a cítricos: llega la Fiesta de la Naranja de Ombligo gratis con música, feria y productos regionales

Fiesta de la Naranja de Ombligo en San Pedro. Foto: X/ElTecladoOK

La Fiesta de la Naranja de Ombligo vuelve con su octava edición el sábado 25 y el domingo 26 de julio y coincidirá con el aniversario de San Pedro. El evento local promete ser mejor que las ediciones anteriores y vuelve a reunir puestos, shows en vivo y concursos para toda la familia que refuerzan la importancia de la producción local y la tradición citrícola.

Fiesta de la Naranja de Ombligo en San Pedro. Foto: Facebook/fiestadelanaranjadeombligo

Cómo inscribirse en la Fiesta de la Naranja de Ombligo

Para la gran fiesta que se realiza en San Pedro, el municipio convocó a gastronómicos, artesanos y emprendedores a anotarse y participar de la Fiesta de la Naranja de Ombligo. Para inscribirse, deben hacerlo de lunes a domingo, de 8 a 20 horas, en la casona de Turismo ubicada en Liniers y Mitre, y también por WhatsApp al 3329 64 4042.

Con el paso de los años, esta celebración se consolidó como uno de los eventos populares más importantes del calendario de San Pedro, al reunir en un mismo espacio propuestas culturales, gastronómicas, productivas y recreativas para toda la familia.

Fiesta de la Naranja de Ombligo. Video: Instagram/sanpedromunicipio

En su última edición, convocó a miles de vecinos y turistas que disfrutaron de shows musicales en vivo, un amplio patio gastronómico, stands de emprendedores, actividades para los más chicos y la participación de instituciones y productores ligados a la actividad citrícola, uno de los sectores más representativos de la región.

Cómo llegar a San Pedro desde la Ciudad de Buenos Aires

Llegar a San Pedro desde la Ciudad de Buenos Aires es simple y rápido, lo que lo convierte en una opción ideal para una escapada de fin de semana. La forma más directa es tomar la Autopista Panamericana, en dirección al norte del Gran Buenos Aires.

Una vez en la Panamericana, el recorrido continúa por la Ruta Nacional 9 rumbo a San Nicolás. Se trata de un trayecto cómodo y bien señalizado, que permite avanzar de manera fluida durante gran parte del viaje.

A la altura del kilómetro 170, hay que tomar la salida indicada hacia San Pedro. Desde ese punto, el acceso a la ciudad está claramente marcado y en pocos minutos se llega al casco urbano. En condiciones normales de tránsito, el viaje dura aproximadamente dos horas, aunque el tiempo puede variar según el día y el horario, especialmente los fines de semana largos o en horarios pico.

Qué se puede hacer en San Pedro

San Pedro se consolida como uno de los destinos más lindos para una escapada corta. El pueblo combina tranquilidad, naturaleza y propuestas turísticas que lo convierten en una opción perfecta para cortar con la rutina sin viajar grandes distancias. Con río, historia y rincones llenos de color, es un lugar que sorprende tanto a quienes lo visitan por primera vez como a los que vuelven.

Uno de sus grandes atractivos es la playa pública sobre el río Paraná, inaugurada en 2021 y ubicada a unos 20 kilómetros del centro. De acceso libre, ofrece arena clara, sombrillas de paja y una vista abierta al río que no tiene nada que envidiarle a destinos más lejanos. Reposeras, mate al sol y atardeceres sobre el agua completan un plan ideal para pasar el día sin apuro, ya sea en familia, en pareja o con amigos.

Fiesta de la Naranja de Ombligo en San Pedro. Foto: Facebook/fiestadelanaranjadeombligo

Pero San Pedro no es solo descanso junto al río. La ciudad también se destaca por sus escaleras temáticas, que suman arte urbano y color al paisaje. La Escalera de las Flores, con mosaicos y tonos vibrantes, es una de las postales más fotografiadas. A ella se suman la Escalera de los Pescadores, que homenajea la tradición ribereña, y la Escalera de los Colores, otro punto elegido para paseos y fotos con vista al Paraná.

El Paseo de los Túneles es otro de los recorridos que despierta curiosidad. Se trata de un circuito histórico que recupera antiguas estructuras vinculadas al pasado portuario y ferroviario de la ciudad. Hoy, estos pasajes se transformaron en un paseo urbano que combina historia y sorpresa, ideal para recorrer en familia o para quienes disfrutan de descubrir rincones poco conocidos.

Fiesta de la Naranja de Ombligo en San Pedro. Foto: X/JavoRodriguezL

El centro histórico también aporta su cuota de encanto. La Peatonal del Centenario, decorada con paraguas de colores, invita a caminar entre comercios, bares y cafés. La Casona de 1830 conecta con los orígenes de la ciudad y funciona como un punto clave para conocer su historia. A todo esto se suma la costanera, uno de los paseos más lindos de la zona, con restaurantes, panaderías y cafeterías donde probar pescado fresco, productos regionales y clásicos de la pastelería bonaerense.