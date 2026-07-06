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Magia, té y pastelería: la cafetería temática de Harry Potter que es una parada obligada entre los fans de la hechicería

La cafetería está dedicada especialmente a los fanáticos de Harry Potter y ofrece una ambientación inspirada en el universo creado por J. K. Rowling. Cómo llegar desde CABA.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Cafetería Las Reliquias del Té.
Cafetería Las Reliquias del Té. Foto: Instagram/lasreliquiasdelte
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Los fanáticos del universo de Harry Potter tienen un lugar especial para vivir una experiencia inspirada en la famosa saga. Se trata de una casa de té ambientada para los llamados Potterheads, donde la decoración y el clima invitan a sentirse dentro de un mundo de magia.

Se trata de Las Reliquias del Té, una cafetería ubicada en la localidad bonaerense de Garín y que logró convertirse en una opción ideal y una parada obligatoria para quienes buscan disfrutar de una merienda diferente, sacar fotos y compartir un momento en familia o con amigos.

Cafetería Las Reliquias del Té. Foto: Instagram/lasreliquiasdelte

Una experiencia pensada para los Potterfans

La cafetería está dedicada especialmente a los fanáticos de Harry Potter y ofrece una ambientación inspirada en el universo creado por J. K. Rowling. Desde la decoración hasta los detalles del lugar, todo está pensado para transportar a los visitantes a un escenario lleno de magia y hechicería.

Es una alternativa perfecta para festejar un cumpleaños, organizar una salida temática o simplemente disfrutar de una tarde diferente con otros fanáticos de la saga. Al ingresar a la cafetería, cada visitante recibe una capa correspondiente a la casa de Hogwarts que le haya tocado. Otro de los grandes atractivos del lugar es que sus distintos espacios están ambientados y divididos según cada una de las casas, lo que hace que la experiencia sea aún más inmersiva.

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Cafetería Las Reliquias del Té. Foto: Instagram/lasreliquiasdelte

Dónde queda la cafetería temática de Harry Potter

La casa de té está ubicada en Centenario 1092, esquina Isla Lennox, en la localidad de Garín, partido de Escobar, a pocas cuadras del Shopping Tortugas.

Su ubicación la convierte en una excelente opción tanto para quienes viven en la zona norte del Gran Buenos Aires como para quienes desean hacer una escapada de fin de semana. Se puede llegar de la siguiente forma:

En auto:

  1. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido demora entre 40 y 60 minutos, dependiendo del tránsito.
  2. Tomar la Autopista Panamericana (Ruta Nacional 9) en dirección a Escobar.
  3. Salir en el acceso a Garín (zona Tortugas/Garín).
  4. Continuar por las calles de la localidad hasta Centenario 1092, esquina Isla Lennox.
Cafetería Las Reliquias del Té. Foto: Instagram/lasreliquiasdelte

En transporte público una de las opciones más prácticas es:

  1. Tomar el tren Mitre, ramal Villa Ballester–Zárate, hasta la estación Garín.
  2. Desde allí, tomar un colectivo de la línea 228 o 513, que tienen paradas cercanas sobre Isla Lennox, o completar el trayecto en taxi o aplicación de viajes.
  3. Otra alternativa es viajar directamente desde la zona norte de CABA en el colectivo 228, que conecta con Garín y cuenta con paradas próximas al destino.

Información sobre la cafetería

  • Dirección: Centenario 1092 esquina Isla Lennox, Garín.
  • Horario: lunes a domingo, de 10 a 20 horas.
  • Reservas: no se realizan reservas; la atención es por orden de llegada.

Si sos fanático de Harry Potter o buscás una cafetería diferente para disfrutar una merienda con una ambientación única, esta casa de té en Garín promete una experiencia mágica para grandes y chicos.

GastronomíaCaféTurismo
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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