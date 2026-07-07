Cómo es Pujato, el pueblo donde nació Lionel Scaloni: 4.000 habitantes y murales futboleros

Pujato, una localidad de apenas 4.000 habitantes cerca de Rosario Foto: Wikipedia

A simple vista, Pujato parece uno de esos pueblos santafesinos donde el tiempo corre más despacio, las bicicletas todavía forman parte del paisaje cotidiano y la plaza principal funciona como punto de encuentro. Pero detrás de su calma hay una historia que mezcla inmigración, campo, transporte, literatura y fútbol. Y, desde Qatar 2022, también hay un nombre que lo puso definitivamente en el mapa: Lionel Scaloni, el director técnico que llevó a la Selección Argentina a la gloria mundial.

Ubicado en el departamento San Lorenzo, al sur de la provincia de Santa Fe, Pujato se encuentra a unos 40 kilómetros de Rosario y a la vera de la Ruta Nacional 33, una ubicación clave para entender su identidad productiva y de paso obligado para quienes recorren la región. Según la reseña histórica oficial de la localidad, el pueblo nació ligado a la actividad agroganadera y al crecimiento ferroviario, dos motores que marcaron su desarrollo desde fines del siglo XIX.

Cómo es Pujato, el pueblo donde nació Lionel Scaloni

Pujato tiene ese encanto particular de las localidades chicas del interior argentino: calles tranquilas, casas bajas, vida de club, vecinos que se conocen y una fuerte conexión con la tierra. Su población ronda los 4.000 habitantes, un dato que ayuda a dimensionar el impacto que tuvo la figura de Scaloni en la vida cotidiana del lugar.

Pujato combina historia ferroviaria, tradición transportista, murales futboleros Foto: Wikipedia

Desde que la Selección Argentina ganó el Mundial de Qatar 2022, muchos turistas comenzaron a llegar para conocer el pueblo natal del entrenador campeón del mundo. Algunos lo hacen como una escapada desde Rosario; otros pasan por la ruta, ven el cartel de ingreso y deciden entrar para sacarse una foto, recorrer la plaza, visitar los murales y acercarse a los lugares vinculados con la historia del DT.

En Pujato, Scaloni no es solo una figura deportiva: es parte de la identidad local. Su nombre aparece en conversaciones, homenajes, murales y recuerdos de vecinos que lo vieron crecer. El orgullo por “el Lionel de Pujato” se transformó en una marca afectiva y turística, especialmente después de que la Scaloneta conquistara la Copa América 2021, el Mundial 2022 y la Copa América 2024.

La historia de Pujato: de Colonia Clodomira al pueblo que mira al mundo

Antes de llamarse Pujato, la localidad tuvo otro nombre: Colonia Clodomira. De acuerdo con la historia oficial del pueblo, en 1879 Julián de Bustinza fundó la colonia en homenaje a su esposa, Clodomira Larrechea. Con el paso del tiempo, la presencia del ferrocarril resultó decisiva para el crecimiento de la zona.

El pueblo santafesino donde nació Scaloni y que ahora todos quieren conocer Foto: Wikipedia

El nombre Pujato se consolidó a partir de la estación ferroviaria, llamada así en reconocimiento a Cándido Pujato, figura política santafesina vinculada a las gestiones para impulsar el ramal ferroviario entre Casilda y Rosario. Aunque durante años convivieron distintas denominaciones, recién hacia 1970 el pueblo terminó de adoptar definitivamente el nombre por el que hoy se lo conoce.

La historia local también está marcada por la llegada de inmigrantes, principalmente italianos, que se instalaron en la región y trabajaron la tierra. Con el tiempo, la agricultura y la ganadería fueron moldeando la economía del lugar. A comienzos del siglo XX, la explotación agrícola era la principal actividad, pero luego apareció otro protagonista: el camión.

Pujato, Capital Provincial del Transporte de Cargas

Uno de los datos más curiosos de Pujato es que fue declarado Capital Provincial del Transporte Automotor de Cargas por el Gobierno de Santa Fe mediante el decreto N° 342 del 3 de marzo de 1972. La explicación está en su historia productiva: con el auge de las máquinas enfardadoras, comenzaron a aparecer camiones dedicados al traslado de fardos de paja de trigo hasta Celulosa Argentina, en la zona de San Lorenzo.

Pujato, el pueblo orgulloso de haber visto crecer al entrenador campeón del mundo. Foto: Wikipedia

Esa actividad creció tanto que terminó convirtiéndose en parte esencial del ADN pujatense. Incluso, cada año se realiza la Fiesta Provincial del Transporte Automotor de Cargas, que reúne a empresas, transportistas, expositores, familias y visitantes. Desde 2016, el evento se trasladó al predio del ferrocarril para poder recibir a más público y expositores.

Esta relación con el transporte también explica parte del paisaje actual: camiones, talleres, galpones y rutas forman parte de la postal cotidiana de Pujato. En ese cruce entre campo, ruta y pueblo está una de sus características más auténticas.

Qué visitar en Pujato: los lugares que no pueden faltar

Para quienes quieran conocer la tierra de Scaloni, Pujato ofrece una experiencia sencilla pero cargada de simbolismo. Uno de los puntos principales es la Plaza San Martín, el corazón del pueblo y espacio tradicional de reunión. También se destaca la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, considerada una de las construcciones más representativas de la localidad.

Otro atractivo son los murales dedicados a Lionel Scaloni, que se volvieron paradas obligadas para los fanáticos de la Selección Argentina. Allí, los visitantes suelen fotografiarse y dejar registro de su paso por el pueblo que vio crecer al entrenador campeón del mundo.

Además, Pujato cuenta con un Museo del Fútbol local, donde se repasa la trayectoria de Scaloni y la historia futbolera de la región. Para los hinchas, es una visita ideal porque permite entender cómo el deporte atraviesa la vida social de los pueblos del interior.

También vale la pena acercarse al antiguo sector ferroviario, clave para comprender el origen del nombre Pujato y el desarrollo del pueblo. Allí se condensa parte de la memoria local: el ferrocarril, el transporte, el trabajo rural y la transformación de una colonia agrícola en una comunidad reconocida a nivel nacional.

Un pueblo con fútbol, literatura y memoria

Aunque Scaloni es hoy su vecino más famoso, Pujato también tiene una curiosidad literaria: se lo vincula con Honorio Bustos Domecq, el autor ficticio creado por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares para firmar relatos policiales. Este dato suma una capa inesperada a la identidad del pueblo, que además de fútbol y camiones también guarda una conexión con la literatura argentina.

Mural en homenaje a Scaloni Foto: Wikipedia

Pujato es, en definitiva, mucho más que “el pueblo de Scaloni”. Es una localidad con raíces inmigrantes, pasado ferroviario, presente transportista y una vida comunitaria profundamente ligada al campo. Pero también es el lugar donde nació una de las figuras más queridas del deporte argentino reciente.

Caminar por sus calles permite entender algo de la personalidad del entrenador: perfil bajo, trabajo silencioso, sentido de pertenencia y una calma que contrasta con la presión del fútbol mundial. Pujato no necesita estridencias para contar su historia. Le alcanza con su plaza, su iglesia, sus murales, sus camiones y ese orgullo colectivo que late cada vez que alguien pregunta: “¿Acá nació Scaloni?”.

La respuesta, para cualquier vecino, es mucho más que un dato geográfico. Es una declaración de identidad: sí, Lionel Scaloni salió de Pujato, un pequeño pueblo santafesino que hoy mira al mundo sin dejar de ser pueblo.