MedievalCon 2026 con entrada gratis: cuándo es y cómo llegar al festival medieval más grande de Buenos Aires

Cientos de personas se reúnen para participar de una recreación histórica medieval. Foto: MedievalCon

La provincia de Buenos Aires invita a realizar diferentes actividades para toda la familia, que van desde eventos únicos hasta imperdibles shows al aire libre. Pero hay un festival que reúne todas estas características y más: MedievalCon, convención con entrada libre y gratuita que llegó a reunir a 50 mil personas en un solo día y cuya próxima edición se celebrará el próximo fin de semana.

MedievalCon: qué es y cuándo se celebra el evento medieval más grande de Buenos Aires

Con más de 15 años de trayectoria, se consolidó como pionero en los eventos temáticos de la Edad Media en Argentina, ofreciendo una experiencia única e inolvidable. Su próxima edición se celebrará los días sábado 11 y domingo 12 de julio de 12 a 20 horas, en el Parque “El Batallón” (Piedras 1265), ubicado en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas.

La MedievalCon llega a Malvinas Argentinas.

Experiencia Inmersiva y completa: qué hacer en MedievalCon

Entre las tantas actividades que se podrán hacer en la MedievalCon se encuentran:

Recreación Histórica Medieval.

Representaciones de batallas medievales.

Paseo de Artesanos.

Gastronomía.

Shows en vivo.

Actividades para toda la familia.

Asedio al fuerte.

La organización invita a “revivir la edad media con un espectáculo recreativo y educativo para toda la familia”. Además, indicaron que habrá grupos de recreación histórica de distintas culturas, regiones y épocas.

También se podrá disfrutar de varios números vivos de música folk tradicional europeo medieval y shows teatrales; así como también soft combat para grandes y chicos, arquería, juegos medievales y varias actividades más.

Cientos de personas se reúnen para participar de una recreación histórica medieval. Foto: MedievalCon

Todo esto, rodeado de un extenso paseo de artesanos temáticos con excelentes productos de manufactura única. Y los mejores puestos de comidas y bebidas típicos de la Europa medieval.

Cómo llegar al Parque “El Batallón” en Los Polvorines

El Parque “El Batallón” (ex predio militar) se ubica en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, cerca de la Ruta 197 y la Av. Presidente Perón. Tiene amplia conectividad y se puede llegar de las siguientes maneras:

En Tren : La estación más cercana es Los Polvorines (Línea Belgrano Norte). Desde allí, caminar unas 15 cuadras o tomar un colectivo local.

En Colectivo: Las líneas que te dejan en los alrededores (Ruta 197 y Av. Perón) son la 176, 315, 341, 365, 391, 440 y 448.

Un evento único en la Argentina

Lo que distingue a MedievalCon de cualquier otro evento de su tipo en el país es nuestro compromiso con la autenticidad y el espectáculo a gran escala, reflejado en dos elementos:

Fuerte Medieval

Se trata del único evento medieval en Argentina que cuenta con un fuerte desmontable. Esta imponente estructura, que incluye sus dos torres, genera un impacto visual inigualable, transportando a los asistentes a otra época.

Este fuerte no solo alberga los campamentos de los grupos de recreación histórica, sino que es el epicentro de un impresionante espectáculo: El Asedio.

Se trata de un show que combina la emoción del combate histórico con una narrativa teatral, creando una experiencia inmersiva que divierte y sorprende al público de todas las edades.

Cientos de personas se reúnen para participar de una recreación histórica medieval. Foto: MedievalCon

Torneo de Combate Medieval

Conocido como Buhurt, es un deporte de contacto total que transporta a los espectadores a una batalla real de la Edad Media. Los competidores se enfrentan con armaduras de acero auténticas y réplicas de armas históricas, en un combate real sin coreografía. Su naturaleza de alto impacto lo convierte en un deporte extremadamente seguro gracias a un estricto reglamento y a la calidad de los equipos.

Cada enfrentamiento es supervisado por un equipo de árbitros internacionales de categoría mundial, y para mayor tranquilidad, se cuenta con el soporte del equipo médico especializado en deportes extremos, Red Atlas, asegurando el bienestar de todos los participantes.

Los torneos de MedievalCon están avalados y regulados a nivel internacional, y cuentan con una liza oficial que cumple con todas las reglas técnicas del deporte. Los participantes son verdaderos atletas, incluyendo miembros de “Los Cóndores”, la selección argentina de este deporte. Es un espectáculo de combate real y emocionante para el público.