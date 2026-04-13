Descuentos para salidas de jubilados Foto: Foto generada con IA Canal 26

Buenos Aires es una de las ciudades más amigables de la Argentina para los jubilados que buscan pasear, conocer y disfrutar sin gastar de más. Museos, espacios verdes, centros culturales y destinos turísticos ofrecen entradas gratuitas o tarifas reducidas para adultos mayores, lo que permite planificar salidas accesibles durante todo el año.

A continuación, una selección de destinos ideales en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, con descripción, precios para jubilados y cómo llegar.

Jardín Japonés: paseo natural con entrada gratuita

Jardín Japonés de Palermo. Foto: Redacción canal26.com.

El Jardín Japonés, ubicado en Palermo, es uno de los espacios preferidos por jubilados gracias a su tranquilidad, senderos planos y bancos para descansar. Lagos con carpas koi, puentes y vegetación cuidada hacen de este lugar un oasis urbano.

Precio para jubilados:

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años: entrada gratuita presentando DNI

Entrada general: $8.000

Cómo llegar:

Colectivos: 15, 29, 67, 130

Subte: Línea D, estación Plaza Italia (caminar unas 10 cuadras)

Museo Nacional de Bellas Artes: cultura sin costo

Museo de Bellas Artes. Foto Turismo BA.

El Museo Nacional de Bellas Artes es uno de los grandes atractivos culturales de Buenos Aires y una opción perfecta para jubilados que disfrutan del arte y la historia. Sus salas son amplias, accesibles y permiten recorrerlas a ritmo propio.

Precio para jubilados:

Entrada: gratuita para todo el público

Contribución voluntaria opcional

Cómo llegar:

Colectivos: 17, 61, 62, 67, 93, 110

Subte: Línea H, estación Facultad de Derecho

Tigre y el Delta: paseos con tarifas especiales

Delta, Tigre. Foto: Instagram @snap_seize_repeat

Tigre es uno de los destinos más elegidos por jubilados para una escapada de día. Además de caminar por el Puerto de Frutos y la costanera, los paseos en lancha por el Delta ofrecen tarifas especiales para adultos mayores.

Precio para jubilados:

Paseo en lancha clásico (1 hora): desde $6.500

Paseos más largos: descuentos según empresa

En algunas promociones de PAMI: 2x1 en catamaranes

Cómo llegar:

Tren Mitre, ramal Tigre (desde Retiro)

Colectivos interurbanos

Temaikèn: naturaleza con descuento especial

Temaikén. Foto: NA

El Bioparque Temaikèn, en Escobar, ofrece una experiencia única en contacto con la naturaleza. Los jubilados cuentan con tarifa reducida, especialmente comprando entradas online.

Precio para jubilados (residentes argentinos):

Entrada jubilado: $54.060

Con compra online suele haber 30% de descuento adicional

Estacionamiento: sin cargo

Cómo llegar:

Colectivo 194 desde Plaza Italia

Auto por Panamericana, ramal Escobar

Teatro Colón: visitas guiadas a precio reducido

Teatro Colón. Foto: teatrocolon.org

Recorrer el Teatro Colón por dentro es una de las experiencias culturales más valoradas por jubilados. Las visitas guiadas duran unos 50 minutos y permiten conocer sus espacios más emblemáticos.

Precio para jubilados residentes:

Visita guiada: $6.500

Entrada general: $30.000

Cómo llegar:

Subte: Líneas B, C y D

Colectivos: múltiples líneas por Av. 9 de Julio y Cerrito

Una ciudad pensada para disfrutar en esta etapa

Buenos Aires ofrece múltiples alternativas para jubilados que buscan mantenerse activos, disfrutar de la cultura y conectar con la naturaleza sin que el costo sea una barrera. Gracias a los descuentos, entradas gratuitas y tarifas especiales, es posible organizar salidas frecuentes y variadas durante todo el año.

Planificar con anticipación y aprovechar los beneficios vigentes permite descubrir la ciudad desde otra perspectiva, con tiempo, tranquilidad y presupuesto cuidado.