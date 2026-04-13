Canal 26
Por Canal 26
lunes, 13 de abril de 2026, 22:49
Descuentos para salidas de jubilados
Descuentos para salidas de jubilados Foto: Foto generada con IA Canal 26

Buenos Aires es una de las ciudades más amigables de la Argentina para los jubilados que buscan pasear, conocer y disfrutar sin gastar de más. Museos, espacios verdes, centros culturales y destinos turísticos ofrecen entradas gratuitas o tarifas reducidas para adultos mayores, lo que permite planificar salidas accesibles durante todo el año.

A continuación, una selección de destinos ideales en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, con descripción, precios para jubilados y cómo llegar.

Jardín Japonés: paseo natural con entrada gratuita

Jardín Japonés de Palermo. Foto: Redacción canal26.com.

El Jardín Japonés, ubicado en Palermo, es uno de los espacios preferidos por jubilados gracias a su tranquilidad, senderos planos y bancos para descansar. Lagos con carpas koi, puentes y vegetación cuidada hacen de este lugar un oasis urbano.

Precio para jubilados:

También podría interesarte
Descanso, silencio y aire puro: el pueblo ideal para jubilados a solo 120 km de CABA

Descanso, silencio y aire puro:el pueblo ideal para jubilados a solo 120 km de CABA

Cuenta DNI: todas las ofertas y promociones del lunes 13 al viernes 17 de abril

Cuenta DNI:todas las ofertas y promociones del lunes 13 al viernes 17 de abril

  • Jubilados, pensionados y mayores de 65 años: entrada gratuita presentando DNI
  • Entrada general: $8.000

Cómo llegar:

  • Colectivos: 15, 29, 67, 130
  • Subte: Línea D, estación Plaza Italia (caminar unas 10 cuadras)

Museo Nacional de Bellas Artes: cultura sin costo

Museo de Bellas Artes. Foto Turismo BA.
Museo de Bellas Artes. Foto Turismo BA.

El Museo Nacional de Bellas Artes es uno de los grandes atractivos culturales de Buenos Aires y una opción perfecta para jubilados que disfrutan del arte y la historia. Sus salas son amplias, accesibles y permiten recorrerlas a ritmo propio.

Precio para jubilados:

  • Entrada: gratuita para todo el público
  • Contribución voluntaria opcional

Cómo llegar:

  • Colectivos: 17, 61, 62, 67, 93, 110
  • Subte: Línea H, estación Facultad de Derecho

Tigre y el Delta: paseos con tarifas especiales

Delta, Tigre. Foto: Instagram @snap_seize_repeat

Tigre es uno de los destinos más elegidos por jubilados para una escapada de día. Además de caminar por el Puerto de Frutos y la costanera, los paseos en lancha por el Delta ofrecen tarifas especiales para adultos mayores.

Precio para jubilados:

  • Paseo en lancha clásico (1 hora): desde $6.500
  • Paseos más largos: descuentos según empresa
  • En algunas promociones de PAMI: 2x1 en catamaranes

Cómo llegar:

  • Tren Mitre, ramal Tigre (desde Retiro)
  • Colectivos interurbanos

Temaikèn: naturaleza con descuento especial

Temaikén. Foto: NA
Temaikén. Foto: NA

El Bioparque Temaikèn, en Escobar, ofrece una experiencia única en contacto con la naturaleza. Los jubilados cuentan con tarifa reducida, especialmente comprando entradas online.

Precio para jubilados (residentes argentinos):

  • Entrada jubilado: $54.060
  • Con compra online suele haber 30% de descuento adicional
  • Estacionamiento: sin cargo

Cómo llegar:

  • Colectivo 194 desde Plaza Italia
  • Auto por Panamericana, ramal Escobar

Teatro Colón: visitas guiadas a precio reducido

Teatro Colón. Foto: teatrocolon.org
Teatro Colón. Foto: teatrocolon.org

Recorrer el Teatro Colón por dentro es una de las experiencias culturales más valoradas por jubilados. Las visitas guiadas duran unos 50 minutos y permiten conocer sus espacios más emblemáticos.

Precio para jubilados residentes:

  • Visita guiada: $6.500
  • Entrada general: $30.000

Cómo llegar:

  • Subte: Líneas B, C y D
  • Colectivos: múltiples líneas por Av. 9 de Julio y Cerrito

Una ciudad pensada para disfrutar en esta etapa

Buenos Aires ofrece múltiples alternativas para jubilados que buscan mantenerse activos, disfrutar de la cultura y conectar con la naturaleza sin que el costo sea una barrera. Gracias a los descuentos, entradas gratuitas y tarifas especiales, es posible organizar salidas frecuentes y variadas durante todo el año.

Planificar con anticipación y aprovechar los beneficios vigentes permite descubrir la ciudad desde otra perspectiva, con tiempo, tranquilidad y presupuesto cuidado.