Destinos en Buenos Aires con descuentos para jubilados: precios actualizados y cómo llegar
Buenos Aires ofrece múltiples destinos con descuentos y entradas gratuitas para jubilados: desde museos y paseos naturales hasta excursiones y visitas culturales, ideales para disfrutar la ciudad y la provincia cuidando el bolsillo.
Buenos Aires es una de las ciudades más amigables de la Argentina para los jubilados que buscan pasear, conocer y disfrutar sin gastar de más. Museos, espacios verdes, centros culturales y destinos turísticos ofrecen entradas gratuitas o tarifas reducidas para adultos mayores, lo que permite planificar salidas accesibles durante todo el año.
A continuación, una selección de destinos ideales en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, con descripción, precios para jubilados y cómo llegar.
Jardín Japonés: paseo natural con entrada gratuita
El Jardín Japonés, ubicado en Palermo, es uno de los espacios preferidos por jubilados gracias a su tranquilidad, senderos planos y bancos para descansar. Lagos con carpas koi, puentes y vegetación cuidada hacen de este lugar un oasis urbano.
Precio para jubilados:
- Jubilados, pensionados y mayores de 65 años: entrada gratuita presentando DNI
- Entrada general: $8.000
Cómo llegar:
- Colectivos: 15, 29, 67, 130
- Subte: Línea D, estación Plaza Italia (caminar unas 10 cuadras)
Museo Nacional de Bellas Artes: cultura sin costo
El Museo Nacional de Bellas Artes es uno de los grandes atractivos culturales de Buenos Aires y una opción perfecta para jubilados que disfrutan del arte y la historia. Sus salas son amplias, accesibles y permiten recorrerlas a ritmo propio.
Precio para jubilados:
- Entrada: gratuita para todo el público
- Contribución voluntaria opcional
Cómo llegar:
- Colectivos: 17, 61, 62, 67, 93, 110
- Subte: Línea H, estación Facultad de Derecho
Tigre y el Delta: paseos con tarifas especiales
Tigre es uno de los destinos más elegidos por jubilados para una escapada de día. Además de caminar por el Puerto de Frutos y la costanera, los paseos en lancha por el Delta ofrecen tarifas especiales para adultos mayores.
Precio para jubilados:
- Paseo en lancha clásico (1 hora): desde $6.500
- Paseos más largos: descuentos según empresa
- En algunas promociones de PAMI: 2x1 en catamaranes
Cómo llegar:
- Tren Mitre, ramal Tigre (desde Retiro)
- Colectivos interurbanos
Temaikèn: naturaleza con descuento especial
El Bioparque Temaikèn, en Escobar, ofrece una experiencia única en contacto con la naturaleza. Los jubilados cuentan con tarifa reducida, especialmente comprando entradas online.
Precio para jubilados (residentes argentinos):
- Entrada jubilado: $54.060
- Con compra online suele haber 30% de descuento adicional
- Estacionamiento: sin cargo
Cómo llegar:
- Colectivo 194 desde Plaza Italia
- Auto por Panamericana, ramal Escobar
Teatro Colón: visitas guiadas a precio reducido
Recorrer el Teatro Colón por dentro es una de las experiencias culturales más valoradas por jubilados. Las visitas guiadas duran unos 50 minutos y permiten conocer sus espacios más emblemáticos.
Precio para jubilados residentes:
- Visita guiada: $6.500
- Entrada general: $30.000
Cómo llegar:
- Subte: Líneas B, C y D
- Colectivos: múltiples líneas por Av. 9 de Julio y Cerrito
Una ciudad pensada para disfrutar en esta etapa
Buenos Aires ofrece múltiples alternativas para jubilados que buscan mantenerse activos, disfrutar de la cultura y conectar con la naturaleza sin que el costo sea una barrera. Gracias a los descuentos, entradas gratuitas y tarifas especiales, es posible organizar salidas frecuentes y variadas durante todo el año.
Planificar con anticipación y aprovechar los beneficios vigentes permite descubrir la ciudad desde otra perspectiva, con tiempo, tranquilidad y presupuesto cuidado.