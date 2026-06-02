Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Pastas caseras, asados y sabores de campo: el pueblito bonaerense poco conocido con historia y un ritmo de vida tranquilo

Lejos de los pueblos más reconocidos, este destino turístico aún conserva la esencia de los pueblos rurales argentinos y ofrece una propuesta gastronómica que atrae a quienes buscan buena comida, tranquilidad y tradición. Dónde queda.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 10:03
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Azcuénaga, pueblo.
Azcuénaga, pueblo. Foto: Wikipedia.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

A 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, existe un pequeño pueblito que se presenta como una opción perfecta para las familias que desean disfrutar de una escapada gastronómica sin las multitudes de los destinos más conocidos.

Se trata de Azcuénaga, un rincón bonaerense ubicado en el partido de San Andrés de Giles y reconocido por sus calles tranquilas, construcciones históricas y una fuerte identidad rural. Con menos de mil habitantes, el pueblo mantiene el espíritu de los antiguos parajes ferroviarios y en donde se respira otro ritmo de vida.

Azcuénaga, pueblo. Foto: sanandresdegiles.gob.ar

Uno de los momentos recomendados para visitar Azcuénaga es durante los fines de semana y feriados, cuando los restaurantes reciben a visitantes de distintas localidades y las calles del pueblo se llenan de vecinos que buscan disfrutar de una jornada al aire libre.

La gastronomía es uno de los atractivos de Azcuénaga

Su principal atractivo es la gastronomía. Los restaurantes y bodegones locales se destacan por ofrecer platos abundantes y recetas tradicionales que pasan de generación en generación. Las pastas caseras y artesanales, las empanadas, el asado criollo y los postres típicos son algunos de los platos que más disfrutan los visitantes.

Contenido Recomendado

Destinos increíbles:cuáles son los 8 pueblos argentinos que compiten por un importante premio internacional de turismo

Destinos increíbles: cuáles son los 8 pueblos argentinos que compiten por un importante premio internacional de turismo

El pueblo de 800 habitantes que regala terrenos y paga más de 1.700 dólares para sumar vecinos

El pueblo de 800 habitantes que regala terrenos y paga más de 1.700 dólares para sumar vecinos
Restaurante de campo "Lo de Grace", en Azcuénaga. Foto: Google Maps.

Muchos de los bodegones se instalaron en antiguas casonas recuperadas, donde el ambiente familiar y la atención personalizada forman parte de la experiencia. Allí es posible disfrutar de almuerzos de campo acompañados por productos regionales y elaboraciones caseras.

Además de la propuesta culinaria, Azcuénaga invita a recorrer su estación ferroviaria histórica, la plaza principal, la iglesia del pueblo y distintos emprendimientos de productores locales que ofrecen dulces, conservas y panificados artesanales.

Azcuénaga, pueblo. Foto: gilesciudad.com

La combinación de patrimonio histórico, tranquilidad y cocina tradicional convirtió a este pequeño pueblo en un destino cada vez más elegido por quienes buscan descubrir lugares auténticos sin alejarse demasiado de Buenos Aires.

Cómo llegar a Azcuénaga

Azcuénaga se encuentra a unos 15 kilómetros de San Andrés de Giles. Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede acceder por la Ruta Nacional 7 hasta San Andrés de Giles y luego continuar por caminos rurales señalizados. El trayecto demanda alrededor de una hora y media en auto.

PuebloTurismoEscapadas
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Notas Más leídas

  1. El pueblo bonaerense conocido como “el paraíso del pescador deportivo”:cómo llegar y qué pescar este invierno

    El pueblo bonaerense conocido como “el paraíso del pescador deportivo”: cómo llegar y qué pescar este invierno

  2. El pueblito bonaerense donde los teléfonos públicos siguen intactos:se puede llegar en tren y está a 90 km de CABA

    El pueblito bonaerense donde los teléfonos públicos siguen intactos: se puede llegar en tren y está a 90 km de CABA

  3. Platos XL y la mejor comida gallega de Buenos Aires:el imperdible bodegón en Caballito para comer pescados y mariscos frescos

    Platos XL y la mejor comida gallega de Buenos Aires: el imperdible bodegón en Caballito para comer pescados y mariscos frescos

  4. La laguna bonaerense que resurgió gracias a un río:tiene piques constantes de pejerrey que atraen a pescadores de todo el país

    La laguna bonaerense que resurgió gracias a un río: tiene piques constantes de pejerrey que atraen a pescadores de todo el país

  5. El pueblo de 800 habitantes que regala terrenos y paga más de 1.700 dólares para sumar vecinos

    El pueblo de 800 habitantes que regala terrenos y paga más de 1.700 dólares para sumar vecinos
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Investigan al Gobierno por presunta discriminación ideológica tras retirar el pliego de una jueza

Investigan al Gobierno por presunta discriminación ideológica tras retirar el pliego de una jueza

Reforma electoral en marcha:el Gobierno acelera negociaciones en el Congreso para eliminar las PASO

Renunció Néstor Lamboglia al ente que regula el gas y la electricidad tras menos de un mes en el cargo:quién lo reemplazará

Causa ARSAT:el juez debe definir si cita a indagatoria a los demás ex funcionarios involucrados

Economía

Cómo jubilarte en ANSES si te faltan años de aportes:guía fácil para completarlos

Cómo jubilarte en ANSES si te faltan años de aportes: guía fácil para completarlos

Cuenta DNI:una por una, todas las promociones y los descuentos para junio 2026

Alivio fiscal:la recaudación subió en mayo 1,7% y cortó nueve meses seguidos de caída

Con el aumento de junio 2026, el saldo negativo de la SUBE alcanza para un solo boleto en colectivo y trenes, y no cubre ni un viaje en subte

Internacionales

Un niño muerto y otras 17 personas fallecidas en el mayor ataque de Rusia a Ucrania en esta nueva fase de la guerra

Un niño muerto y otras 17 personas fallecidas en el mayor ataque de Rusia a Ucrania en esta nueva fase de la guerra

Canadá desafía a Estados Unidos con el rascacielos residencial más alto de Norteamérica:tendrá 106 pisos y 352 metros de altura

Quién es Francisca Caces Arias, la primera mujer piloto de F-16 que hizo historia en Sudamérica

Netanyahu le respondió a Trump y anunció que Israel seguirá actuando en el sur de Líbano “como estaba planeado”