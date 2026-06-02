Pastas caseras, asados y sabores de campo: el pueblito bonaerense poco conocido con historia y un ritmo de vida tranquilo

Azcuénaga, pueblo. Foto: Wikipedia.

A 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, existe un pequeño pueblito que se presenta como una opción perfecta para las familias que desean disfrutar de una escapada gastronómica sin las multitudes de los destinos más conocidos.

Se trata de Azcuénaga, un rincón bonaerense ubicado en el partido de San Andrés de Giles y reconocido por sus calles tranquilas, construcciones históricas y una fuerte identidad rural. Con menos de mil habitantes, el pueblo mantiene el espíritu de los antiguos parajes ferroviarios y en donde se respira otro ritmo de vida.

Azcuénaga, pueblo. Foto: sanandresdegiles.gob.ar

Uno de los momentos recomendados para visitar Azcuénaga es durante los fines de semana y feriados, cuando los restaurantes reciben a visitantes de distintas localidades y las calles del pueblo se llenan de vecinos que buscan disfrutar de una jornada al aire libre.

La gastronomía es uno de los atractivos de Azcuénaga

Su principal atractivo es la gastronomía. Los restaurantes y bodegones locales se destacan por ofrecer platos abundantes y recetas tradicionales que pasan de generación en generación. Las pastas caseras y artesanales, las empanadas, el asado criollo y los postres típicos son algunos de los platos que más disfrutan los visitantes.

Restaurante de campo "Lo de Grace", en Azcuénaga. Foto: Google Maps.

Muchos de los bodegones se instalaron en antiguas casonas recuperadas, donde el ambiente familiar y la atención personalizada forman parte de la experiencia. Allí es posible disfrutar de almuerzos de campo acompañados por productos regionales y elaboraciones caseras.

Además de la propuesta culinaria, Azcuénaga invita a recorrer su estación ferroviaria histórica, la plaza principal, la iglesia del pueblo y distintos emprendimientos de productores locales que ofrecen dulces, conservas y panificados artesanales.

Azcuénaga, pueblo. Foto: gilesciudad.com

La combinación de patrimonio histórico, tranquilidad y cocina tradicional convirtió a este pequeño pueblo en un destino cada vez más elegido por quienes buscan descubrir lugares auténticos sin alejarse demasiado de Buenos Aires.

Cómo llegar a Azcuénaga

Azcuénaga se encuentra a unos 15 kilómetros de San Andrés de Giles. Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede acceder por la Ruta Nacional 7 hasta San Andrés de Giles y luego continuar por caminos rurales señalizados. El trayecto demanda alrededor de una hora y media en auto.