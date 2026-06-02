La Fiesta del Pastelito llega a Brandsen: cuándo y dónde se realiza el evento que celebra a este clásico argentino

Paso a paso, cómo preparar pastelitos rellenos de queso. Foto: Unsplash.

La cuarta edición de la Fiesta del Pastelito tendrá lugar en la localidad de Gómez, partido de Brandsen, el próximo domingo 7 de junio desde las 10 en el predio de la estación. Con entrada libre y gratuita, la propuesta reúne gastronomía típica, espectáculos y producción local en una jornada pensada para toda la familia.

A apenas 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, el evento se consolidó como uno de los encuentros más convocantes de la región. La edición de este año promete récord de pastelitos elaborados en el día, con variedades tradicionales y opciones innovadoras que buscan sorprender a los visitantes.

La celebración propone un recorrido por sabores bien argentinos. El eje estará puesto en el clásico dulce nacional, con un gran Paseo del Pastelito, donde productores y cocineros ofrecerán preparaciones recién hechas, con rellenos que van desde el membrillo y la batata hasta versiones más modernas.

Además del foco gastronómico, el evento suma un patio de comidas con propuestas diversas, que incluye platos regionales y opciones para todos los gustos. También habrá puestos de artesanos y emprendedores, que pondrán a disposición productos elaborados en la zona.

El pueblo para comer los mejores pastelitos Foto: Foto generada con IA

Uno de los momentos destacados será el concurso al mejor pastelito, donde un jurado local evaluará sabor, textura y presentación de las preparaciones. La competencia suele despertar gran expectativa entre los participantes y el público.

La jornada también estará acompañada por una programación de espectáculos en vivo, con artistas que ofrecerán música y shows pensados para mantener el clima festivo durante todo el día, con fuerte presencia del folklore.

La organización está a cargo de la Municipalidad de Brandsen junto al grupo Gómez Turístico, que promueven el evento como una forma de impulsar el turismo rural y difundir la identidad local.

Quienes asistan podrán disfrutar de un ambiente campestre, con impronta tradicional y una propuesta que combina cultura, gastronomía y entretenimiento en un entorno abierto. La invitación es a vivir un día de ruralidad bonaerense, en contacto con las costumbres y sabores típicos.

Cuándo y dónde se celebra la cuarta edición de la Fiesta del Pastelito en Brandsen

La cita será el domingo 7 de junio desde las 10 de la mañana, en el predio de la Estación de Gómez, dentro del partido de Brandsen. El acceso es libre y gratuito, lo que facilita la llegada de visitantes de distintos puntos de la provincia.

Qué incluye la Fiesta del Pastelito en Gómez

La propuesta combina tradición, gastronomía y una experiencia al aire libre pensada para toda la familia. Desde temprano, el predio se transforma en un punto de encuentro donde el dulce típico es protagonista, acompañado por actividades que resaltan la identidad local.

Entrada libre y gratuita durante toda la jornada

Inicio desde las 10 horas en el predio de la Estación de Gómez

Paseo del Pastelito con producción en vivo y variedad de rellenos

Concurso al mejor pastelito, con jurado local

Cómo llegar a Gómez desde CABA

Para quienes viajan desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso más directo es por Ruta Provincial 2, en dirección a la Costa Atlántica. El trayecto es de aproximadamente 60 kilómetros, con un desvío señalizado hacia Gómez, lo que permite llegar en poco más de una hora, dependiendo del tránsito.

Qué actividades y propuestas habrá en la Fiesta del Pastelito

La jornada incluirá el Paseo del Pastelito, patio gastronómico, feria de artesanos, emprendedores locales y espectáculos en vivo. También se realizará el tradicional concurso al mejor pastelito, una de las atracciones más esperadas del evento.