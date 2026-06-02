Dónde queda Centinela del Mar, el paraje remoto y fascinante de la costa bonaerense

Centinela del Mar, el paraje bonaerense que combina naturaleza intacta, historia y desconexión Foto: Instagram @proyectocentineladelmar

Entre acantilados, playas amplias y un paisaje casi intacto, este pequeño paraje del sur bonaerense se convirtió en una rareza turística: un lugar mínimo, remoto y fascinante, ideal para quienes buscan naturaleza, historia y desconexión real.

Dónde queda Centinela del Mar y por qué se convirtió en una rareza de la costa bonaerense

Centinela del Mar está en el partido de General Alvarado, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, y forma parte de una franja costera muy distinta a la de los balnearios más masivos. Desde el municipio se lo describe como una comunidad agreste, ubicada al sur de Mar del Sud, con playas, acantilados y un gran valor arqueológico y paleontológico, características que lo vuelven un sitio verdaderamente singular dentro de la costa atlántica argentina.

Su atractivo no nace del ruido ni de la infraestructura clásica de temporada, sino de todo lo contrario: silencio, naturaleza y una sensación de aislamiento que hoy resulta cada vez más difícil de encontrar. En el sitio oficial de Turismo Miramar destacan justamente que cuenta con playas casi vírgenes, solitarias y alejadas del movimiento urbano, un rasgo que explica por qué tantos viajeros lo consideran un refugio más que un balneario tradicional.

Dónde queda Centinela del Mar, el rincón más intacto Foto: Wikipedia

Además, distintas publicaciones lo describen como un paraje con muy pocos habitantes permanentes, una condición que potencia todavía más su identidad especial y su fama de destino “fuera del radar”. Esa combinación entre escasa población estable, mar abierto y paisaje intacto es parte central de su magnetismo.

Las playas de Centinela del Mar: arena, acantilados y una calma que ya casi no existe

Lo que primero impacta en Centinela del Mar no es un centro comercial, ni una avenida costera, ni una hilera de edificios frente al mar. Lo que impacta es la escala del paisaje. Hay playa ancha, horizonte limpio, viento, médanos y acantilados. El entorno conserva un perfil agreste que resulta cada vez menos frecuente en los destinos turísticos de Buenos Aires.

Ese carácter natural se refuerza con el marco de protección ambiental. La Provincia de Buenos Aires informó que la reserva vinculada con Centinela del Mar protege 23 kilómetros de costa, con playas, dunas y acantilados de alto valor ecológico, paisajístico y científico. No se trata solo de un sitio atractivo para una escapada: es también un territorio sensible, pensado para preservar biodiversidad y patrimonio.

Por eso, la experiencia del visitante cambia por completo. Acá la propuesta es caminar, contemplar, escuchar el mar y aceptar un ritmo más lento. En tiempos de hiperconectividad y saturación turística, esa calma aparece como uno de sus mayores diferenciales. Centinela del Mar no compite por ser el balneario más completo; seduce por ser uno de los más auténticos.

Mucho más que un balneario: fósiles, ciencia y huellas arqueológicas

Uno de los aspectos más sorprendentes del lugar es que su interés no termina en la playa. El Ministerio de Ambiente bonaerense remarcó que la zona tiene yacimientos paleontológicos y sitios arqueológicos avalados por numerosas investigaciones científicas. Incluso señaló que allí se recuperaron miles de restos fósiles y que el área contiene una de las asociaciones de vertebrados fósiles más ricas del Pleistoceno en la Argentina.

Entre acantilados y playas solitarias: por qué Centinela del Mar es una rareza turística Foto: Instagram @proyectocentineladelmar

La actualidad científica del paraje también sigue viva. El Municipio de General Alvarado informó recientemente el hallazgo de restos de Notiomastodon platensis, un gran proboscídeo prehistórico, en sedimentos de más de 100.000 años dentro de la reserva. El rescate se realizó con participación del museo local, voluntarios y apoyo de instituciones científicas.

A esto se suma la presencia de una estación científica y de proyectos de investigación orientados a estudiar el pasado natural de la región. En otras palabras, Centinela del Mar no es solo un lugar lindo para mirar el océano: también es una ventana abierta a miles de años de historia natural y humana.

Qué hay para ver en Centinela del Mar además del mar

Aunque su encanto principal está en el entorno, el paraje ofrece varios puntos de interés que ayudan a construir su identidad. Turismo Miramar menciona la existencia de La Lagartija, un pequeño parador con propuesta gastronómica básica y alojamiento, donde además se exhiben objetos y fotografías vinculadas con pueblos originarios de la zona.

También aparece en el paisaje la vieja escuela primaria “Alfonsina Storni”, un jardín que dejó de funcionar por falta de alumnos, una capilla, un antiguo hotel que llegó a operar hasta fines de los años 80 y algunas casas de veraneo que sobreviven como parte del perfil del lugar. Son elementos dispersos, pero justamente esa mezcla de pasado, silencio y escala mínima es lo que vuelve inolvidable a Centinela del Mar.

No es un destino para quienes buscan agenda cargada o consumo constante. Es, más bien, un sitio para observar, bajar el ritmo y reconectar con una costa menos domesticada. Allí reside su diferencial.

Cómo llegar a Centinela del Mar y qué tener en cuenta antes de ir

El acceso también forma parte de su identidad. Según Turismo Miramar y el municipio, se puede llegar por la Ruta Provincial 88 y luego tomar un camino de tierra, o bien ingresar desde Mar del Sud a través de caminos vecinales. Justamente esa llegada menos directa ayuda a explicar por qué conserva un aire tan apartado.

Antes de viajar conviene revisar el clima y el estado de los caminos, sobre todo si hubo lluvias. No es un dato menor: la sensación de lejanía no es una estrategia de marketing, sino una condición real del lugar. Quizás por eso mismo, una vez que se llega, la experiencia se siente distinta desde el primer minuto.