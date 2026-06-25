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Llega la ChoriFest 2026 con entrada libre y gratuita en Palermo: qué comer desde $8.000 y qué opciones hay para degustar

Con su formato al aire libre y espíritu festivo, ChoriFest se posiciona como uno de los eventos gastronómicos imperdibles del invierno porteño, donde tradición e innovación se combinan en torno a uno de los sabores más representativos.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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ChoriFest 2026 con entrada libre y gratuita en el Hipódromo de Palermo.
ChoriFest 2026 con entrada libre y gratuita en el Hipódromo de Palermo.
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El choripán, ícono indiscutido de la cultura gastronómica argentina, tendrá su gran fiesta el último fin de semana de junio. El ChoriFest regresa al Hipódromo de Palermo el sábado 27 y domingo 28, de 12:00 a 20:00, con entrada libre y gratuita, consolidándose como uno de los paseos gastronómicos más convocantes del calendario porteño.

En su 11ª edición, el evento reunirá a 35 puestos y food trucks que ofrecerán más de 100 variedades del clásico sándwich, en un recorrido que combina creatividad y tradición. Desde el choripán clásico (con pan crujiente, chorizo jugoso y chimichurri) hasta versiones de autor que incorporan ingredientes inesperados y técnicas contemporáneas.

Todos los detalles de la ChoriFest en el Hipódromo de Palermo. Foto: Instagram @buenosairesturismo

Más de 100 tipos de choripán: precios, variedades y opciones veggie

El corazón del festival será la diversidad. Los visitantes podrán probar choripanes elaborados con chorizo de cerdo, cordero, variedades ahumadas y propuestas que suman influencias internacionales, como combinaciones con chucrut o kimchi, panes especiales e incluso opciones con chipá o pasta de morcilla.

También habrá espacio para quienes buscan alternativas diferentes: la organización confirmó la presencia de opciones veggie, veganas y sin TACC, ampliando la experiencia para distintos públicos.

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En cuanto a valores, las opciones individuales partirán desde $8.000 y llegarán hasta $12.000, mientras que quienes quieran explorar más sabores podrán optar por tablas degustación a $20.000, ideales para compartir.

Los visitantes podrán probar choripanes elaborados con chorizo de cerdo, cordero y variedades ahumadas.

De menor a mayor, la lista de los choripanes que se venderán en la ChoriFest con todos sus precios

  • Chori-Masa: chorizo de cerdo envuelto en masa, con morrón asado y salsa criolla, en Tres Fuegos ($8.000)
  • Chori Sorpresa: chorizo de cerdo cocinado a fuego lento con mostaza de miel y cebolla caramelizada, en La Magia del Flaco ($8.000)
  • Chorizo a la pomarola: con cebolla, morrón y salsa de tomate, en La Barceloneta ($8.000)
  • Chipachori: chorizo sin TACC envuelto en masa de chipá, en Sapore Squisito ($9.000)
  • Chori francés: chorizo 100% cerdo con ciruelas, muzzarella, nueces y rúcula, en Shappa ($9.000)
  • Chori Porteño: con lechuga y tomate, en La Tranquera ($9.000)
  • Chorikimchi: con kimchi asiático, en Fierro ($9.000)
  • Chorizo 100% cerdo ahumado a leña: servido en pan artesanal, en 1980 Parrilla de Culto ($9.000)
  • Chori alemán: con chucrut, relish, pepinos y verdeo, en Flama ($10.000)
  • Chori Campero: con queso emmental, pesto de remolacha y batatas crispy, en Solera ($10.000)
  • Chori Patagónico: chorizo 100% de cordero, con morrones, cebolla y mousse de ciboulette, en Jordanas ($10.000)
  • Chorizo a la pomarola: chorizo de cerdo con cebolla, morrón y salsa de tomate, en Lo de Gauna ($10.000)
  • El Veggie: con salsa criolla o chimichurri, en Todo Brasas ($10.000)
  • Chori Cheese: chori ahumado con queso cheddar, cebolla caramelizada, pepinos encurtidos y BBQ, en Austin Smoke House ($11.000)
  • Chori Matrimonio: chorizo puro cerdo con pasta de morcilla, en Club Asador ($11.000)
  • Choripán ahumado: con tomates cherry a la provenzal, en Pastron ($11.000)
  • Chorizo con jamón, queso y huevo frito: en Los Platitos ($12.000)
  • Tabla degustación: con chorizos entrerriano, puro cerdo y español, en Asado Campero ($20.000)
El ChoriFest se posiciona como uno de los eventos gastronómicos imperdibles del invierno porteño. Foto: X @lindaenvivo

Todos los puestos gastronómicos que participarán de la ChoriFest 2026

  • Anti Gourmet
  • Asado Campero
  • Austin
  • Bodega Valle del Indio
  • Cabaña Los Hermanos
  • Cerveza Rabieta
  • Club Asador
  • Cremolatti
  • Delta Búfalo
  • Distrito Chori
  • Fierro
  • Flama
  • Lo de Gauna
  • El Reino del Choripán
  • Jordana
  • La Cabrera
  • La Leñita
  • La Magia del Flaco
  • La Tranquera
  • Lo de Pedro
  • Los Platitos
  • Sabores Argentos
  • Santo Bajón
  • Taproom
  • Todo Brasas
  • Tres Fuegos
  • Viejo Patrón

Parrilla argentina, bebidas y el plan ideal al aire libre en Buenos Aires

Más allá del choripán, la feria desplegará una propuesta gastronómica completa con clásicos de la parrilla argentina como bondiola, costillares, lomito, mollejas, tiras de asado y vacío, además de empanadas, postres artesanales y una cuidada selección de vinos de bodegas nacionales y cervezas artesanales.

Con su formato al aire libre y espíritu festivo, ChoriFest se posiciona como uno de los eventos gastronómicos imperdibles del invierno porteño, donde tradición e innovación se combinan en torno a uno de los sabores más representativos del país.

ChoripánFestivalTurismo
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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