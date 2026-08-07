El choripán: la historia del manjar argentino que nació entre brasas, gauchos y canchas de fútbol

Historia del choripán Foto: Redes sociales / Instagram

Pocos aromas despiertan una memoria tan colectiva como el del chorizo dorándose sobre la parrilla. Puede aparecer en la previa de un partido, en una ruta, en una fiesta popular, en la Costanera o en el arranque de un asado familiar. El choripán está ahí, siempre primero, como una especie de bienvenida al ritual argentino del fuego.

Su nombre no deja lugar a demasiados misterios: la Real Academia Española define “choripán” como un acrónimo de “chorizo” y “pan”, y lo registra como un emparedado de chorizo asado en Argentina, Cuba, El Salvador, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, lo curioso es que una receta tan simple haya logrado convertirse en una postal cultural tan potente.

Porque el choripán no es solamente comida. Es espera, charla, humo, servilleta improvisada y una mordida que casi siempre llega antes del plato principal. Es, también, una historia compartida con otros países de la región: Billiken señala que, aunque en Argentina se lo considera un emblema nacional, también forma parte de tradiciones gastronómicas de Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Brasil.

¿Dónde nació realmente el choripán?

La pregunta abre debate, pero la respuesta más aceptada apunta al Río de la Plata. No existe un documento que identifique a su inventor ni una fecha exacta de nacimiento, aunque la versión más difundida ubica su origen hacia mediados del siglo XIX, cuando en zonas rurales los gauchos habrían empezado a colocar el chorizo recién salido de las brasas dentro de un pan para comerlo de manera práctica.

Historia del choripán Foto: Redes sociales / Instagram

Para entenderlo hay que imaginar la escena: campo abierto, carne al fuego, reuniones alrededor del asado y una necesidad concreta. Comer rápido, de pie, sin platos ni cubiertos. En ese contexto, el pan funcionó como soporte perfecto para un embutido caliente y jugoso.

La historia del asado ayuda a explicar por qué el choripán encontró terreno fértil en Argentina. Google Arts & Culture describe que la llegada de las vacas durante la Conquista española redefinió el paisaje criollo y que el ganado se expandió por la pampa húmeda. También señala que, mucho antes de las parrillas modernas, los gauchos asaban carne con palos clavados al suelo, práctica que se volvió un antecedente del ritual argentino del asado.

Del campo a la ciudad: cómo el chori se volvió popular

El gran salto del choripán llegó cuando esa costumbre rural empezó a viajar hacia pueblos y ciudades. Billiken destaca tres razones que explican su popularidad: requiere pocos ingredientes, se prepara de forma sencilla y puede comerse de pie, sin cubiertos. Esa fórmula fue imbatible.

Choripán, un clásico argentino Foto: Instagram @elclub_delasado

Con el tiempo, el chori encontró su escenario urbano ideal: los carritos, las parrillas al paso y los alrededores de los estadios. Allí se volvió comida de trabajadores, hinchas, familias y grupos de amigos. TasteAtlas, una guía gastronómica internacional, lo define como una de las expresiones máximas de la comida callejera argentina y lo describe como un sándwich de chorizo con condimentos en pan crujiente, consumido generalmente al paso y vendido en puestos callejeros de América Latina.

En Buenos Aires, además, la cultura parrillera ayudó a instalarlo como un clásico urbano. La nota previa de Canal 26 sobre su historia menciona que los carritos de la Costanera se volvieron parte de la cultura porteña desde principios de la década de 1960, antes de expandirse a otros puntos de la ciudad y a las inmediaciones de las canchas.

El secreto está en el chorizo criollo

No cualquier chorizo hace un choripán argentino. El protagonista suele ser el chorizo criollo o parrillero, fresco, jugoso y pensado para cocinarse a las brasas. A diferencia de otros embutidos secos o ahumados, el chorizo rioplatense se consume sin desecar ni ahumar, una característica que también remarca Canal 26 en su repaso histórico.

Choripan, sándwich argentino

Después llega el segundo debate nacional: ¿entero o mariposa? El chorizo puede servirse completo o abierto al medio, dorado de ambos lados, con el pan apenas tostado sobre la parrilla. Y ahí aparecen los acompañantes que dividen familias pero unen paladares: chimichurri, salsa criolla, tomate, ají, cebolla o apenas nada, porque para muchos el verdadero chori no necesita demasiada explicación.

El choripán de cancha: una liturgia argentina

Si el asado fue su cuna, la cancha fue su escenario de consagración. El choripán se convirtió en parte del ritual futbolero argentino: antes o después del partido, el humo de las parrillas marca territorio y anticipa una experiencia que va mucho más allá del resultado.

Billiken destaca que los puestos instalados en los accesos a las canchas forman parte de la experiencia de muchos hinchas y que compartir un “chori” antes o después del partido se integró al ritual futbolero. Esa imagen explica por qué el choripán sobrevivió a modas gastronómicas, crisis económicas y nuevos hábitos de consumo.

Entonces, ¿el choripán es argentino?

La respuesta más honesta es también la más interesante: el choripán no es exclusivamente argentino, pero en Argentina se volvió identidad. Su origen exacto puede ser discutido y su consumo se comparte con otros países sudamericanos, pero el lugar que ocupa en la vida cotidiana argentina es único.

Está en el asado, en la cancha, en la calle, en la ruta, en la feria, en la fiesta popular y en la memoria afectiva de millones. Es barato, directo, sabroso y democrático. No pregunta de dónde venís ni cuánto sabés de gastronomía. Te lo dan caliente, lo agarrás con la mano y la historia aparece sola.