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Vuelve la ChoriFest 2026 con entrada gratis: cuándo y dónde se hará la feria gastronómica del choripán

El evento más esperado vuelve con una amplia variedad de choripanes, desde las versiones clásicas hasta propuestas de autor, con cocineros y parrilleros que sorprenderán al público.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Se viene la ChoriFest 2026 con entrada gratis.
Se viene la ChoriFest 2026 con entrada gratis. Foto: Instagram.
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Sin dudas, el choripán es uno de los grandes clásicos de la gastronomía argentina y protagonista de festivales en todo el país. Para alegría de muchos, vuelve una edición de la ChoriFest, la tradicional feria gastronómica que celebra al ícono parrillero con entrada libre y gratuita.

Los amantes de la parrilla y la gastronomía popular tienen una cita imperdible en la Ciudad de Buenos Aires: sábado 27 y domingo 28 de junio. Ese fin de semana se realizará el festival que homenajea al choripán, uno de los platos más emblemáticos de la cocina argentina.

El gran evento se desarrollará de 12 a 20 horas en el Hipódromo de Palermo, ubicado en Avenida del Libertador y Dorrego, y promete una experiencia ideal para disfrutar en familia o con amigos.

Vuelve la ChoriFest a Palermo. Foto: redes sociales.

Más de 100 choripanes para todos los gustos

En esta edición, ChoriFest reunirá a 35 puestos gastronómicos y food trucks que ofrecerán una enorme variedad de propuestas. Habrá desde los tradicionales choripanes de cancha hasta creaciones de autor elaboradas con diferentes tipos de carnes, panes artesanales y aderezos innovadores.

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Cocineros y parrilleros sorprenderán al público con recetas clásicas y otras más exclusivas, pensadas para conquistar todos los paladares. Además de las distintas versiones del icónico sándwich argentino, el festival contará con carnes al asador, costillares, hamburguesas y opciones veganas y sin TACC.

La propuesta gastronómica se completará con cerveza artesanal, vinos y coctelería, convirtiendo al Hipódromo de Palermo en el escenario ideal para vivir un fin de semana a puro sabor y tradición.

Cómo llegar al Hipódromo de Palermo en transporte público

Llegar al Hipódromo de Palermo es sencillo y cómodo, incluso en días de alta concurrencia. Estas son las principales opciones:

  • Subte:

La forma más práctica es utilizar la Línea D de subte y descender en la estación Plaza Italia. Desde allí, solo hay que caminar unos 10 minutos por Avenida del Libertador hasta el ingreso principal del predio.

  • Tren:

Otra alternativa eficiente es el Tren San Martín, bajando en la estación Palermo. Desde ese punto, el Hipódromo se encuentra a aproximadamente 1 kilómetro, un recorrido que se puede hacer caminando o combinando con colectivos.

  • Colectivos:

Varias líneas de colectivos tienen paradas en las inmediaciones del Hipódromo de Palermo. Entre las más utilizadas se encuentran las líneas 15, 29, 34, 36, 63 y 130, que circulan por Avenida del Libertador o calles cercanas, dejando a los visitantes a pocos metros del evento.

Llegar en auto: lo que tenés que saber

Para quienes prefieren movilizarse en auto, el acceso por Avenida del Libertador es directo. Sin embargo, se recomienda llegar con anticipación, ya que durante el festival suele haber alta demanda de estacionamiento. En la zona existen playas privadas y espacios habilitados, aunque muchos asistentes optan por dejar el vehículo a algunas cuadras y completar el trayecto a pie.

Choripán. Foto: Instagram @xchorix
Vuelve la feria de los choripanes a Palermo. Foto: Instagram @xchorix

Información sobre la ChoriFest

  • Cuándo: sábado 27 y domingo 28 de junio, de 12 a 20 horas.
  • Dónde: Hipódromo de Palermo (Avenida del Libertador y Dorrego, CABA).
  • Entrada: libre y gratuita.
ChoripánFiestaCiudad de Buenos Aires
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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