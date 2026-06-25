Pasó de 1.000 a solo 2 habitantes: el pueblo ferroviario que se resiste al olvido y donde reina la tranquilidad absoluta

Hoy cuenta con solo dos habitantes. Foto: Pueblos; Turismo; Córdoba

Córdoba posee oficialmente 427 municipios, algunos más turísticos como La Cumbrecita y otros menos conocidos pero igual de atractivos. En cada uno de estos rincones cordobeses, uno puede encontrar naturaleza y costumbres típicas del campo. El caso del pueblo ferroviario de Curapaligüe es uno de ellos, una localidad ubicada al sur de la provincia.

Esta joya rural de la Argentina, sin dudas, es una excelente opción para visitar el fin de semana largo de julio, sobre todo, para quienes estén buscando escapar a mitad de año del bullicio propio de las grandes ciudades para así refugiarse en la tranquilidad absoluta y una tradición ferroviaria como ningún otro sitio turístico de la provincia.

El pueblo ferroviario se encuentra a 490 kilómetros de Córdoba Capital. Foto: Pueblos; Turismo; Córdoba

Curapaligüe: dónde queda y cómo llegar al pueblo cordobés que se resiste al olvido

Curapaligüe está ubicado en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña, al sur de la provincia de Córdoba, exactamente a 20 kilómetros del municipio de Laboulaye y 30 kilómetros de General Levalle.

En tanto, de Córdoba Capital, este pueblo ferroviario se encuentra a 490 kilómetros. Desde esta ciudad, se recomienda ir en auto tomando la Ruta Provincial 4 y luego la Ruta Nacional 7. El viaje tiene una duración aproximada de 5 horas.

Cuál es el origen del pueblo ferroviario que llegó a tener más de 1.000 habitantes

Un solo paso en Curapaligüe es como iniciar un viaje en el tiempo debido a las construcciones antiguas y calles de tierras que aún hoy persisten en el lugar. No es para menos.

Este pueblo de Córdoba tiene su origen a finales del siglo XIX, es decir, en pleno auge del ferrocarril en la Argentina. Por esos años, entre 1870 y 1900 - primera oleado inmigratoria-, muchos extranjeros llegaron al país con el objetivo de trabajar empresas ferroviarias y extender así este transporte público a nivel nacional. Curapaligüe fue uno de los pueblos del interior que más recepción tuvo.

De hecho, como llegaron a vivir aquí al menos 1.000 habitantes, el pueblo se llenó de almacenes, farmacias, escuelas y diversos negocios con atención al público, pues se vislumbraba un exponencial crecimiento de la población.

El pueblo ferroviario solía tener farmacias, almacenes y escuelas. Foto: Pueblos; Turismo; Córdoba

En 1886, se inauguró la estación ferroviaria de Curapaligüe perteneciente al antiguo Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico.

Por qué el pueblo fantasma hoy solo conserva dos vecinos en su territorio

Sin embargo, el desarrollo de esta ciudad quedó trunco a partir de los años 90. La privatización de los ferrocarriles puesta en marcha por el gobierno de Carlos Menem, terminó por convertir a Curapaligüe en un pueblo fantasma.

En 1993, fue clausurada la estación ferroviaria y los vecinos de la localidad comenzaron a migrar hacia otros lugares. Hoy solo cuenta con 2 habitantes permanentes.

Qué hacer en este destino donde reina la tranquilidad absoluta

Curapaligüe guarda un importante papel en la historia ferroviaria de la Argentina. Pese a que en la actualidad cuenta únicamente con dos vecinos, muchos turistas suelen elegir este destino para relajarse y entrar en contacto con el pasado.

Además, de la estación ferroviaria, los lugares que se pueden visitar en Curapaligüe son:

La Capilla municipal

La Escuela Nº3

Casonas de principios del siglo XX

Este destino del sur de Córdoba, a su vez, es perfecto para aquellos aficionados a la fotografía, pues su aire rural y las construcciones antiguas forman un asombroso escenario para cualquier tipo de postal artística.