El pueblo bonaerense que esconde una iglesia abandonada, leyendas y más de un siglo de misterio

Iglesia de Vivoratá. Foto: Instagram @pueblosyciudades8

Entre los destinos bonaerenses que todavía conservan el pulso tranquilo del interior, Vivoratá aparece como una joya poco explorada. Está ubicada en el partido de Mar Chiquita, a unos 40 kilómetros de Mar del Plata, y su historia está ligada al avance del ferrocarril, al trabajo rural y a la llegada de inmigrantes europeos que marcaron el desarrollo económico y social de la zona.

La localidad fue fundada en 1886, en coincidencia con el primer viaje del tren rumbo a Mar del Plata, un dato clave para entender por qué este pequeño punto del mapa bonaerense comenzó a crecer en medio de campos, estancias y caminos de tierra.

Pero Vivoratá no solo atrae por su perfil rural. Su gran misterio está en una construcción que se levanta a la vera de la ruta, entre vegetación, silencio y ruinas: la iglesia “La Micaela”, también conocida como capilla Eustaquio Aristizábal.

La historia de amor detrás de la iglesia abandonada

La historia de este templo comienza a fines del siglo XIX, cuando Eustaquio Aristizábal, un comerciante español que había trabajado como panadero, llegó a la zona y logró prosperar junto a su socio José Abásolo con un almacén de ramos generales.

Iglesia de Vivoratá. Foto: Instagram @pueblosyciudades8

Con el tiempo, Aristizábal compró una estancia en 1895 y la bautizó “La Micaela”, en honor a su esposa, Micaela Ugalde. Ese nombre, que todavía sobrevive entre los vecinos y viajeros curiosos, quedó para siempre asociado a una de las construcciones más llamativas y enigmáticas de la provincia de Buenos Aires.

Tras la muerte de Aristizábal en 1906, Micaela decidió levantar una iglesia dentro del establecimiento rural como homenaje a su esposo. La obra fue realizada por la empresa de Raimundo Sampini y se inauguró en 1911, con la bendición de Monseñor Bourdet.

Lo más impactante es que el edificio fue diseñado como una réplica en menor escala de la Catedral de Mar del Plata, con una estética neogótica que todavía puede advertirse en sus paredes, arcos y estructura, pese al deterioro producido por el paso del tiempo.

Un templo de lujo en medio del campo bonaerense

En sus años de esplendor, la iglesia no era una construcción cualquiera. Tenía tres naves, altares centrales y laterales, una cripta en el subsuelo destinada al matrimonio propietario y a sus familiares, además de elementos de gran valor como un órgano, un púlpito tallado en madera y pilas de agua bendita importadas de Francia.

Iglesia abandonada de ruta 2. Foto: Instagram @pueblosyciudades8

Durante décadas, el templo funcionó como un centro religioso y comunitario para Vivoratá y sus alrededores. Allí se celebraban misas, encuentros y ceremonias que reunían a familias rurales, trabajadores de la estancia y habitantes de la zona.

Micaela Ugalde también fue recordada como una figura benefactora. Su acción no se limitó a la construcción del templo: también estuvo vinculada a donaciones e iniciativas sociales que acompañaron el crecimiento de la comunidad rural.

Sin embargo, con su muerte comenzó una etapa distinta. La iglesia perdió su impulso original, el mantenimiento se volvió cada vez más difícil y las inundaciones de la década de 1960 afectaron gravemente sus cimientos y su cripta.

La inundación que cambió para siempre a “La Micaela”

El golpe definitivo llegó con una gran inundación que dañó la estructura del templo. Con el tiempo, los restos de Eustaquio Aristizábal y Micaela Ugalde fueron trasladados al cementerio de Coronel Vidal, y la antigua iglesia quedó cada vez más aislada.

Iglesia de Vivoratá

Poco después, con la construcción de una nueva capilla en la localidad, el viejo templo cerró sus puertas de manera definitiva. Desde entonces, “La Micaela” dejó de ser un espacio de culto para convertirse en una postal de misterio, abandono y memoria.

Hoy, quienes pasan por la Autovía 2 pueden verla desde la ruta. Sin puertas ni ventanas, rodeada de pastizales y marcada por la humedad, la construcción conserva una belleza inquietante que atrae a fotógrafos, curiosos, viajeros y amantes de las historias paranormales.

La imagen es tan potente como melancólica: un templo neogótico en ruinas, perdido entre el campo bonaerense, que parece resistirse a desaparecer.

Voces, gritos y leyendas: el misterio que rodea a Vivoratá

Como suele ocurrir con los lugares abandonados, las ruinas de la iglesia dieron paso a relatos que se transmiten de boca en boca. Según cuentan en la zona, después de la muerte de Micaela comenzaron a escucharse voces y gritos durante la noche, tanto dentro del templo como en espacios cercanos vinculados a la antigua actividad comunitaria.

No hay pruebas concluyentes sobre estos fenómenos, pero el misterio se volvió parte de la identidad del lugar. Para algunos, se trata apenas del eco del viento entre muros rotos. Para otros, la iglesia todavía conserva una presencia imposible de explicar.

Esa mezcla de historia, arquitectura y leyenda convirtió a Vivoratá en un destino ideal para quienes buscan escapadas diferentes, lejos de los circuitos turísticos más tradicionales.