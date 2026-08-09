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Desde cuadernos hasta mates, los precios de los recuerdos del Obelisco que se pueden comprar en su nueva tienda oficial

Además de subir al mirador, acaban de inaugurar un local que vende merchandising oficialy tiene una cafetería. Aquí los precios de los souvenires.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
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Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires.
Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA
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El Mirador Obelisco, que brinda la posibilidad de subir hasta el extremo superior del ícono porteño y ver la ciudad en sus cuatro ventanas, ya lleva nueve meses de operatividad y recibió a más de 45.000 visitantes. Fue un anhelo acariciado por los vecinos y potenciado por los turistas que, luego de una cuidadosa adecuación arquitectónica, logró brindar una propuesta bastante accesible ya que comienza con ocho escalones hasta un ascensor que lleva casi hasta la cumbre, siete pisos, culminando en una escalera caracol ancha que deposita en el centro del pico de esta construcción emblemática, a 67,5 metros de altura.

Con una duración de aproximadamente 20 minutos, la visita es exclusivamente para cuatro personas a la vez, y tiene un costo para los argentinos de $ 18.000. Se reserva on line.

Homenaje a un clásico porteño

Pero el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acaba de abrir una tienda oficial cerquita del Obelisco, donde venden los tickets de manera física y además ofrece merchandising personalizado, para que los visitantes puedan llevarse un recuerdo de Buenos Aires. Con el nombre de Mirador Obelisco Store, el nuevo espacio fue pensado para darle un valor agregado al atractivo de las visitas.

El Obelisco porteño tiene su tienda de merchandising. Foto: GCBA

La tienda está ubicada a sólo 50 metros de ese centro neurálgico de la ciudad y funcionará todos los días en el mismo horario del Mirador Obelisco (de 9 a 21) en el inmueble donde históricamente operó el Centro de Monitoreo Urbano, sobre Cerrito y Diagonal Norte. Justo debajo de la escalinata que permite sacarse una foto panorámica con el ícono detrás.

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La transformación del espacio no implica modificaciones de seguridad en la zona, ya que el monitoreo seguirá realizándose desde otro centro operativo. “Con el mirador panorámico hemos revalorizado uno de los símbolos porteños, ahora tenemos un nuevo atractivo turístico que cambió la manera de ver nuestra Ciudad y su patrimonio, como en las grandes metrópolis del mundo”, sostuvo el jefe de Gobierno Jorge Macri, quien encabezó la inauguración junto a Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de la Ciudad; y Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo.

Qué se vende y cuánto sale

Pocos meses después del 90º aniversario del Obelisco, este nuevo espacio acompaña la celebración de uno de los monumentos más emblemáticos del país, reafirmando su lugar como símbolo de la identidad porteña, y como uno de los principales puntos de encuentro y de visita para millones de personas cada año. En el Store se podrá acceder a información turística, comprar productos oficiales y disfrutar de una cafetería. El lugar cuenta con una máquina de grabado para personalizar los recuerdos que se compren con nombres, fechas o mensajes, ofreciendo una experiencia diferencial para quienes deseen llevarse algo único de su paso por la ciudad.

El Obelisco porteño tiene su tienda de merchandising. Foto: GCBA

Entre los artículos que se venden hay desde remeras y buzos con la palabra Obelisco bien grande, a mates ($ 63.580), billeteras de hombre en cuero ($ 88.900), botellas térmicas ($ 39.900), llaveros ($ 14.900), bolígrafos de aluminio ($ 6.550) y hasta un cuaderno alusivo ($ 24.900). Incluso tienen un pequeño servicio de café (desde $ 3.500) y combos de expreso con alfajor (venden los Guolis artesanales, $ 8.100). Y si presentan los tickets de la visita al Obelisco, tendrán un descuento en cualquier compra en el local.

ObeliscoBuenos Aires
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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