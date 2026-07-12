Festival del Alfajor con entrada gratis al pueblo más antiguo de Buenos Aires, el plan ideal para este domingo

Más de 40 productores de todo el país participan del Festival del Alfajor en Baradero, con degustaciones, variedades artesanales y propuestas innovadoras en plena feria gastronómica durante el fin de semana largo. Foto: Baires Secreta

El primer Festival del Alfajor llegó Baradero, un histórico pueblo de la Provincia de Buenos Aires, con entrada gratuita y una agenda repleta de sabores y espectáculos. A pocos kilómetros de CABA, la propuesta invita a una escapada ideal para el fin de semana largo.

El evento reúne a más de 40 productores de todo el país con el objetivo de encontrar al mejor alfajor. La iniciativa combina feria gastronómica, degustaciones, concurso y actividades culturales en un entorno accesible para toda la familia.

Dónde se realiza el Festival del Alfajor en Baradero

El festival se realiza este domingo 12 de julio desde las 11:00. El punto de encuentro será la Plaza Mitre, en pleno centro de Baradero, considerado el pueblo más antiguo de la provincia.

Más de 40 productores de todo el país participan del Festival del Alfajor en Baradero, con degustaciones, variedades artesanales y propuestas innovadoras en plena feria gastronómica durante el fin de semana largo. Foto: Baires Secreta

La elección de la fecha coincide con el movimiento turístico del finde XL, lo que posiciona al evento como uno de los planes destacados para quienes buscan salir de la rutina sin alejarse demasiado de CABA.

Cómo llegar a Baradero desde CABA

Llegar a Baradero es sencillo: se encuentra a unos 150 kilómetros de la capital, lo que implica un viaje de menos de dos horas en condiciones normales de tránsito.

En auto, el camino más directo es tomar la Autopista Panamericana (ramal Campana) y continuar por Ruta Nacional 9 hasta el kilómetro 142. Para quienes prefieren transporte público, el tren de la línea Mitre con destino a Rosario tiene parada en la estación Baradero, lo que facilita el acceso sin necesidad de vehículo propio.

Más de 40 variedades: qué opciones gastronómicas se podrán disfrutar

El corazón del evento es su feria gastronómica, con más de 40 marcas que exhiben desde los clásicos alfajores de chocolate y dulce de leche hasta versiones innovadoras con frutas, combinaciones gourmet y propuestas de autor.

La grilla incluye una cata a ciegas que definirá a los ganadores en distintas categorías: mejor alfajor de chocolate (negro y blanco), de dulce de leche, de fruta y de autor. Este certamen funciona como antesala del Campeonato Argentino, lo que eleva el nivel de la competencia.

Más de 40 productores de todo el país participan del Festival del Alfajor en Baradero, con degustaciones, variedades artesanales y propuestas innovadoras en plena feria gastronómica durante el fin de semana largo. Foto: Baires Secreta

Además del universo dulce, el predio contará con food trucks y opciones saladas para equilibrar la experiencia, permitiendo disfrutar un recorrido completo por la gastronomía local.

Shows y música en vivo: la grilla de entretenimiento para toda la familia

El festival no solo apuesta al sabor. También ofrece música en vivo, con artistas locales y espectáculos pensados para acompañar la jornada al aire libre.

Habrá además un paseo de artesanos con productos regionales, lo que refuerza el perfil turístico del evento y convierte a Baradero en un atractivo integral para pasar el día o incluso planificar una escapada de fin de semana.

La combinación de gastronomía, entretenimiento y cercanía con CABA convierte a esta primera edición del Festival del Alfajor en uno de los planes más tentadores del calendario invernal en la Provincia de Buenos Aires.