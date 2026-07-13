Como en Venecia, pero en Argentina: el paraíso isleño escondido ideal para una escapada de invierno cerca de CABA

Con sus ríos, arroyos y canales rodeados de vegetación, ofrece una de las postales más atractivas del Delta del Paraná. Foto: Turismo Entre Ríos

Con la llegada de las bajas temperaturas, muchos viajeros buscan alternativas para una escapada lejos del ruido urbano sin recorrer largas distancias. En ese escenario, Villa Paranacito aparece como una opción ideal para quienes desean cambiar el ritmo acelerado de la ciudad por paisajes dominados por el agua, la vegetación y la tranquilidad.

Ubicada en el sudeste de la Provincia de Entre Ríos, a unos 170 kilómetros de Buenos Aires, esta localidad se encuentra inmersa en uno de los entornos más característicos del Delta del Paraná. Durante el invierno, la niebla matinal sobre los cursos de agua y las tardes soleadas crean una postal distinta a la de otros momentos del año.

Villa Paranacito: por qué se lo conoce como la “Venecia argentina”

El sobrenombre de “Venecia argentina” no es casual. La geografía de Villa Paranacito está atravesada por una extensa red de ríos, arroyos y canales que condicionan la vida cotidiana de sus habitantes y forman parte esencial de su identidad.

En muchos sectores, las embarcaciones son tan importantes como los vehículos terrestres. La conectividad fluvial, los muelles privados y las construcciones adaptadas al entorno isleño generan una imagen que recuerda a otras ciudades desarrolladas en contacto permanente con el agua.

Villa Paranacito Foto: Wikipedia

Este paisaje singular convierte al destino en uno de los más pintorescos del litoral argentino y en una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan experiencias vinculadas al turismo de naturaleza.

Los recorridos en lancha son una de las actividades más populares. Las excursiones permiten navegar por riachos y canales interiores, acceder a rincones poco explorados del delta y conocer historias ligadas a los primeros pobladores de la región.

Cómo llegar a este paraíso isleño desde Buenos Aires

Llegar desde CABA es sencillo y no demanda un viaje excesivamente largo. Quienes viajan en auto deben tomar la Ruta Nacional 12, atravesar el Puente Zárate-Brazo Largo y continuar hasta la zona de Ceibas.

Desde allí, el recorrido sigue por la Ruta Provincial 46, que conduce directamente al acceso principal de Villa Paranacito. La cercanía con el Área Metropolitana de Buenos Aires es uno de los factores que impulsan el crecimiento turístico del destino durante los fines de semana y los feriados.

La posibilidad de realizar una escapada corta, sin necesidad de recorrer grandes distancias, convierte al pueblo entrerriano en una opción atractiva para los meses de invierno.

Pesca deportiva en invierno: los mejores sectores para capturar pejerrey

La temporada invernal coincide con uno de los momentos más esperados por los aficionados a la pesca de pejerrey. Las aguas del delta ofrecen condiciones favorables para la actividad, lo que atrae visitantes de distintos puntos del país.

Muchos pescadores optan por lanzar sus líneas desde muelles privados o complejos turísticos ubicados sobre los canales principales. Otros prefieren contratar excursiones embarcadas que se dirigen hacia áreas más abiertas y cercanas al río Uruguay.

La combinación de tranquilidad, buenos escenarios naturales y la posibilidad de capturar una de las especies más buscadas del invierno posiciona a Villa Paranacito como un destino de referencia para la pesca deportiva en la región.

Con sus ríos, arroyos y canales rodeados de vegetación, Villa Paranacito ofrece una de las postales más atractivas del Delta del Paraná y se consolida como un destino ideal para una escapada cerca de Buenos Aires. Foto: Turismo Entre Ríos

Qué hacer en Villa Paranacito: qué otras actividades se pueden realizar

Más allá de la pesca y los paseos fluviales, la localidad cuenta con diversas propuestas para quienes buscan una estadía relajada. El ecoturismo gana protagonismo con actividades como caminatas por senderos naturales, travesías en kayak y observación de aves en uno de los ecosistemas de mayor valor ambiental del país.

El patrimonio cultural también forma parte de la experiencia. Entre los puntos de interés sobresale la Parroquia Nuestra Señora de las Islas, reconocida por su particular diseño arquitectónico, cuyo techo recuerda la proa de una embarcación y refleja la estrecha relación de la comunidad con el agua.

Otra de las alternativas es recorrer las ferias locales, donde productores y emprendedores ofrecen artesanías y productos regionales. Entre los más buscados se encuentran la miel orgánica, las nueces pecán y distintas elaboraciones típicas de la zona.

Gracias a su entorno natural, su identidad isleña y la diversidad de propuestas al aire libre, Villa Paranacito se consolida como uno de los destinos más interesantes para disfrutar del invierno cerca de Buenos Aires, con paisajes que justifican plenamente su comparación con la famosa ciudad italiana.