Dormir en El Impenetrable: así es el nuevo refugio que acerca a los turistas al corazón del Chaco y la fauna silvestre

El nuevo refugio dentro del Impenetrable que acerca a los turistas al corazón del Chaco. Foto: Gobierno del Chaco

Dormir bajo la sombra de quebrachos centenarios, despertar con el canto de aves silvestres y recorrer senderos donde la naturaleza sigue marcando el ritmo son algunas de las vivencias que ofrece el refugio de monte del Parque Nacional El Impenetrable. Esta propuesta turística, ubicada en el portal de acceso de paraje La Armonía, continúa creciendo y consolidándose como uno de los destinos más atractivos del norte argentino.

Nuevo refugio en El Impenetrable: más alojamiento en plena naturaleza

En los últimos meses, el espacio incorporó 24 nuevas plazas de alojamiento, una ampliación pensada para responder a la creciente demanda de viajeros que buscan descubrir uno de los ecosistemas mejor conservados del país. El desarrollo no solo mejora la experiencia del visitante, sino que también fortalece el entramado social y productivo de la región.

El refugio de monte incorporó 24 nuevas plazas de alojamiento ante la creciente demanda de viajeros. Foto: Gobierno del Chaco

Roxana Soraire, anfitriona y responsable del emprendimiento, destacó el impacto de este crecimiento: “En apenas dos años logramos ampliar significativamente la oferta de alojamiento del portal. Antes solo se contaba con el camping y los glampings, y hoy sumamos una alternativa cómoda, accesible y confortable para que más personas puedan conocer El Impenetrable”.

El refugio propone una estadía integral, con habitaciones compartidas, espacios comunes, cocinas equipadas y sanitarios, sumado a una oferta que busca conectar al visitante con la identidad cultural local. La experiencia se completa con comidas típicas elaboradas por emprendedores de la zona, actividades culturales y excursiones guiadas por pobladores que conocen el monte como nadie.

Turismo sustentable en Chaco: impacto en la comunidad local

Pero el impacto del proyecto va más allá del turismo. “Cada visitante moviliza una red de servicios locales integrada por guías, cocineras, artesanos y prestadores turísticos. Esto genera oportunidades concretas de trabajo para las familias que viven en El Impenetrable”, remarcó Soraire, poniendo en valor el enfoque de desarrollo sustentable que caracteriza al destino.

El refugio propone una estadía integral, con habitaciones compartidas, cocinas equipadas y sanitarios. Foto: Gobierno del Chaco

La actual temporada muestra indicadores alentadores: el flujo de visitantes crece y el entusiasmo por descubrir este rincón del Chaco se mantiene en alza. A esto se suma un paisaje que atraviesa uno de sus momentos más atractivos. Las lluvias recientes revitalizaron el monte, que hoy luce más verde y exuberante, mientras los ríos Bermejo y Bermejito corren con abundante caudal, aportando postales inolvidables.

Fauna y atractivos del Parque Nacional El Impenetrable

Uno de los mayores atractivos del parque sigue siendo la posibilidad de observar fauna silvestre en libertad. Durante las visitas es habitual encontrar corzuelas, pecaríes, pumas, tapires y una gran diversidad de aves. Sin embargo, en las últimas semanas se registró un hecho excepcional: turistas alojados en el refugio lograron avistar un yaguareté en plena libertad dentro del área protegida.

Los turistas alojados en el refugio lograron avistar un yaguareté en plena libertad dentro del área protegida. Foto: Gobierno del Chaco

“Es un acontecimiento que nos llena de emoción, porque se trata de una especie emblemática y no es frecuente que los visitantes puedan verla”, señaló Soraire, en referencia a este felino, símbolo de la biodiversidad chaqueña y protagonista de importantes proyectos de conservación.

Ubicado en el noroeste de Chaco, el Parque Nacional El Impenetrable protege más de 128.000 hectáreas de bosques nativos, humedales y pastizales. Allí habitan especies icónicas como el aguará guazú, el oso hormiguero gigante, la tortuga yabotí y el propio yaguareté, en un entorno donde la naturaleza continúa siendo protagonista.

Con infraestructura en expansión y una comunidad comprometida con el turismo responsable, El Impenetrable se afianza como un destino ideal para quienes buscan aventura, contacto genuino con la naturaleza y una experiencia auténtica en el corazón del monte argentino.