Dónde comer comida inglesa en Buenos Aires: los bares y restaurantes que guardan una historia británica poco conocida

Pubs, bares históricos y restaurantes donde probar fish and chips, curries, cerveza tirada Foto: Instagram @gibraltar_bar

Buenos Aires es famosa por la pizza al molde, el asado, las empanadas y los cafés notables. Sin embargo, entre sus calles antiguas, estaciones de tren, clubes deportivos y bares de madera gastada, también sobrevive una historia menos contada: la huella británica en la gastronomía porteña. Desde el clásico fish and chips hasta los curries heredados del Reino Unido multicultural, la Ciudad todavía conserva rincones donde comer como en un pub inglés sin salir de la Argentina.

La relación entre Buenos Aires y la cultura británica no empezó únicamente en una mesa, sino también en los ferrocarriles, los clubes y los barrios donde vivían empleados ingleses. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, la presencia británica fue clave en la expansión ferroviaria y deportiva del país. Incluso el fútbol argentino, hoy una pasión nacional, tiene una raíz profundamente relacionada con inmigrantes, empleados ferroviarios y clubes británicos que impulsaron su práctica en la Argentina.

La historia británica escondida en Buenos Aires

Para entender por qué existen pubs, bares y restaurantes con espíritu inglés en Buenos Aires, hay que mirar hacia San Telmo, Retiro, Recoleta, Palermo y las zonas cercanas a antiguas estaciones ferroviarias. La colectividad anglosajona dejó marcas en la arquitectura, en los clubes, en las costumbres sociales y también en la forma de entender el bar: un lugar de encuentro, conversación, cerveza tirada y comida contundente.

Uno de los casos más representativos es el Bar Británico, ubicado en Avenida Brasil 399, San Telmo, frente al Parque Lezama. El lugar funciona desde 1928 y en sus comienzos se llamaba “La Cosechera”; más tarde adoptó el nombre con el que se volvió famoso por la presencia de clientes vinculados a la comunidad británica y a trabajadores ferroviarios.

The Gibraltar: el pub británico más auténtico de San Telmo

Perú 895, San Telmo

Si la búsqueda es comer comida inglesa en Buenos Aires, The Gibraltar aparece como uno de los nombres más fuertes. Está ubicado en Perú 895, San Telmo, una dirección clave para quienes buscan clima de pub, cerveza tirada y platos típicos de barra británica.

Rincones con mucha historia porteña Foto: Instagram @gibraltar_bar

El lugar es reconocido por su ambiente informal, su barra, su público internacional, la presencia de turistas y habitués, y una propuesta gastronómica que suele incluir fish and chips, hamburguesas, curry y cerveza. En reseñas y guías gastronómicas aparece destacado como uno de los pubs de estilo inglés más conocidos de Buenos Aires.

Qué pedir: fish and chips, curry, hamburguesa de pub y una pinta. Es una de las mejores opciones para quienes quieren una experiencia inglesa reconocible: comida abundante, cerveza y clima de pub londinense en pleno San Telmo.

Mash British Curry House: el curry también es comida inglesa

Defensa 1338, San Telmo

Aunque muchos asocian la comida inglesa solo con pescado frito, pastel de carne o desayuno completo, el curry también forma parte de la identidad gastronómica británica contemporánea. En Buenos Aires, Mash British Curry House funciona en Defensa 1338, San Telmo, y se presenta como una opción ideal para probar esta tradición indobritánica.

Por qué la comida inglesa vuelve a despertar interés Foto: Instagram @mashsantelmo

La presencia del curry en la cocina británica tiene una explicación histórica: la influencia india durante el período imperial y su posterior integración en la vida cotidiana del Reino Unido. Por eso, un curry servido en Buenos Aires también puede contar una parte de esa historia global: la de una comida que viajó de Asia a Londres y de Londres al Río de la Plata.

Qué pedir: curries especiados, opciones vegetarianas y platos de inspiración indobritánica. Es una alternativa perfecta para quienes buscan una comida inglesa menos obvia, pero muy representativa del Reino Unido moderno.

Winston Club: inspiración británica en Recoleta

Guido 1962, Recoleta

Otra parada para sumar al mapa es Winston Club, ubicado en Guido 1962, Recoleta. El espacio aparece en listados gastronómicos como bar y restaurante de cocina internacional, británica, argentina y bar de vinos, con una propuesta de cena, bebidas, coctelería y ambiente elegante.

Dónde comer comida inglesa en Buenos Aires Foto: Instagram @winston.club

Su nombre remite directamente a Winston Churchill, una figura central de la historia británica del siglo XX. En este caso, la experiencia no pasa tanto por un pub tradicional, sino por una propuesta más sofisticada, con coctelería, vinos, tapeos y una atmósfera íntima.

Qué pedir: cócteles, vinos, tapeos y platos de cocina internacional. Es ideal para quienes buscan un plan nocturno con guiño británico, pero en clave más moderna y elegante.

Our House: espíritu británico, fútbol y comida de pub en Palermo

Malabia 1670, Palermo

Otra opción para sumar al recorrido es Our House, ubicado en Malabia 1670, Palermo. El lugar se presenta como un pub inspirado en el espíritu británico, con una propuesta que combina música, fútbol, gastronomía, experiencias en vivo y ambiente de bar clásico. Además, figura en listados gastronómicos con cocina británica, pub, gastropub, comida rápida y comida callejera, lo que lo vuelve una alternativa interesante para quienes buscan un plan más actual fuera de San Telmo.

Buenos Aires guarda una huella británica que también se saborea Foto: Instagram @ourhousethepub

A diferencia de otros bares más históricos, Our House apunta a una experiencia contemporánea: partidos en pantalla, noches temáticas, shows acústicos, open mic y una estética vinculada a la cultura de pub. Su ubicación en Palermo también lo convierte en una parada cómoda para quienes quieren sumar comida de inspiración británica dentro de una salida nocturna o de fin de semana.

Qué pedir: comida de pub, opciones rápidas, cerveza y platos para compartir. Es ideal para quienes buscan una versión más joven y urbana del clásico bar inglés en Buenos Aires.