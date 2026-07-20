Vacaciones de invierno gasoleras: dónde salir en el AMBA por menos de $15.000

Una Argentina conectada por vías Foto: Turismo Buenos Aires

Salir en vacaciones de invierno no tiene por qué convertirse en un golpe al bolsillo. En el AMBA todavía existen rincones capaces de mezclar historia, arquitectura, ciencia, trenes antiguos y cultura popular por menos de $15.000 por persona, e incluso con opciones gratuitas. Durante el receso escolar 2026, que en Ciudad y Provincia de Buenos Aires se desarrolla entre el 20 y el 31 de julio, la agenda cultural se multiplica con propuestas para chicos, familias y adultos que buscan planes accesibles.

La clave está en mirar la ciudad con otros ojos: no como un simple recorrido turístico, sino como un mapa vivo donde cada edificio, vagón, sala o jardín guarda una parte de la memoria argentina. Desde el antiguo mundo ferroviario de Retiro hasta el tranvía de Caballito, pasando por museos centenarios y espacios creados por comunidades inmigrantes, estas salidas permiten viajar en el tiempo sin cruzar la General Paz ni gastar una fortuna.

Un viaje en tranvía por Caballito: gratis y con espíritu porteño

Una de las mejores salidas para hacer con menos de $15.000 es, directamente, gratis. El Tranvía Histórico de Caballito propone recorrer el barrio a bordo de unidades antiguas restauradas, en un circuito que revive una época en la que este medio de transporte era parte central de la vida urbana porteña. Durante casi 100 años, el tranvía fue protagonista del movimiento cotidiano de Buenos Aires, hasta su desaparición en 1963. En los años 80, la Asociación Amigos del Tranvía lo recuperó como paseo histórico.

Tranvía Histórico de Caballito. Foto: Turismo BA.

El recorrido parte de Emilio Mitre al 500 y dura alrededor de 20 minutos. Más allá del paseo, el atractivo está en los detalles: los boletos, las carrocerías, el relato de los voluntarios y esa sensación de estar arriba de una Buenos Aires que ya no existe, pero que todavía puede escucharse sobre rieles.

Museo Nacional Ferroviario: trenes, memoria y una entrada accesible

En Retiro, el Museo Nacional Ferroviario “Raúl Scalabrini Ortiz” es otra alternativa ideal para salir barato y sumar historia. La entrada para residentes argentinos cuesta $3.000, mientras que los miércoles el ingreso es libre y gratuito. El museo funciona todos los días de 10 a 20, con visitas guiadas los fines de semana y feriados.

Museo Ferroviario. Foto: argentina.gob.ar

El espacio conserva piezas vinculadas con más de 160 años de historia ferroviaria argentina: máquinas de boletos, telégrafos, relojes, mobiliario, locomotoras y coches presidenciales. Entre sus objetos destacados figura el escritorio donde se firmó la nacionalización de los ferrocarriles en 1948, un dato que convierte al paseo en una clase de historia nacional escondida a metros de las estaciones de Retiro.

Torre Monumental: el mirador histórico de Retiro

Pocos edificios condensan tantas capas de historia como la Torre Monumental. Construida en 1916 y conocida durante décadas como la Torre de los Ingleses, fue donada por residentes británicos con motivo del Centenario de la Revolución de Mayo. Con sus 60 metros de altura, se convirtió en una postal de Retiro y en testigo del desarrollo urbano, ferroviario e inmigratorio de la zona.

La historia oculta de la Torre Monumental que cambió de nombre tras Malvinas Foto: Turismo Buenos Aires

La entrada general para residentes argentinos figura a $2.000, con acceso gratuito los miércoles para residentes, además de beneficios para jubilados, estudiantes y menores de 12 años. Por menos de $15.000, permite subir a un mirador con una de las vistas más interesantes del centro porteño, donde conviven trenes, puerto, avenidas, cúpulas y edificios históricos.

Jardín Japonés: cultura, inmigración y calma en Palermo

El Jardín Japonés de Palermo también entra dentro del presupuesto si se considera la entrada para residentes argentinos, que actualmente figura en $8.000. Menores de 12 años, mayores de 65 años argentinos y personas con discapacidad pueden ingresar sin cargo, presentando la documentación correspondiente.

Antes y después del Jardín Japonés de Palermo. Foto: Instagram / jardinjaponés - Buenos Aires Connect.

Su historia lo vuelve mucho más que un punto “instagrameable”. Fue inaugurado en 1967 por la colectividad japonesa en la Argentina, en el marco de la visita de los entonces príncipes Akihito y Michiko. Con puentes, estanques, plantas, faroles y símbolos tradicionales, el jardín funciona como un puente cultural entre Japón y Buenos Aires.

Museo Argentino de Ciencias Naturales: dinosaurios por menos de $15.000

Para familias con chicos, el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, ubicado frente al Parque Centenario, es un clásico infalible. La entrada para argentinos y residentes figura a $8.000, mientras que menores de 6 años, jubilados, excombatientes de Malvinas y personas con discapacidad ingresan gratis.

El museo más antiguo de Argentina Foto: Foto generada con IA

Durante las vacaciones de invierno, el museo ofrece propuestas especiales como actividades paleontológicas, talleres, experiencias científicas y espacios de divulgación. Sus salas permiten recorrer fósiles, especies, minerales y colecciones que conectan a los visitantes con millones de años de historia natural.

Museo de La Plata: una excursión científica con más de 130 años

Si la idea es salir un poco más lejos dentro del AMBA ampliado, el Museo de La Plata es una de las mejores opciones por historia, escala y precio. La entrada general online cuesta $7.500 y en boletería $8.500, con ingreso gratuito para menores de 13 años, jubilados, estudiantes de universidades públicas nacionales y personas con discapacidad. En vacaciones de invierno abre todos los días de 10 a 18.

Diplodocus, dinosaurio del Museo de Ciencias Naturales en La Plata. Foto: NA.

El museo fue creado en 1884 a partir de un proyecto de Francisco Pascasio Moreno, abrió definitivamente al público en 1888 y luego pasó a formar parte de la Universidad Nacional de La Plata. Su edificio y sus colecciones lo convierten en uno de los grandes templos científicos de la Argentina.

Museos nacionales gratis: historia argentina sin gastar entrada

Otra forma de salir con menos de $15.000 es aprovechar los museos nacionales con propuestas gratuitas durante las vacaciones de invierno. La Secretaría de Cultura anunció actividades en espacios como el Museo Histórico Nacional, el Cabildo, la Manzana de las Luces, Bellas Artes y el Museo Nacional de Arte Decorativo, con talleres, visitas, cine, teatro, música y experiencias participativas.

Estos espacios permiten acercarse a la historia argentina desde distintos ángulos: la Revolución de Mayo, la vida colonial, los protagonistas de la independencia, el arte moderno y la memoria urbana. Para familias numerosas, pueden ser la diferencia entre quedarse en casa o armar una salida completa sin pagar entrada.