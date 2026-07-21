Boom Play BA en Costanera: precios, horarios y cómo es el parque inflable gigante para las vacaciones de invierno

Boom Play BA en Costanera Foto: Instagram @boomplay.ba

Las vacaciones de invierno suman una propuesta pensada para gastar energía, jugar en familia y escapar del frío sin depender del clima. En el predio de la ex Costa Salguero funciona Boom Play BA, un parque inflable cubierto y calefaccionado que combina toboganes, obstáculos, canchas, zonas de trepada y juegos para chicos y adultos. La atracción está instalada en el pabellón 6 de BA Ferial, sobre Avenida Costanera Rafael Obligado 1221, y permanecerá abierta hasta el domingo 2 de agosto.

Qué es Boom Play BA y por qué puede ser una de las salidas más buscadas del invierno

Boom Play BA es una experiencia indoor montada sobre un espacio de aproximadamente 4500 metros cuadrados, con estructuras inflables de gran tamaño distribuidas en un recorrido pensado para moverse, saltar, trepar y deslizarse. Al estar en un predio cubierto y calefaccionado, se presenta como una alternativa especialmente atractiva para familias que buscan un plan de vacaciones de invierno sin preocuparse por la lluvia, el viento o las bajas temperaturas.

La propuesta no apunta únicamente a los más chicos. También pueden participar adolescentes y adultos que quieran usar las atracciones, por lo que funciona como una salida familiar activa, distinta a los clásicos planes de cine, teatro o shopping. El ingreso se organiza por turnos, lo que permite ordenar la circulación y aprovechar los juegos durante un período determinado.

Cómo es el parque inflable de Costanera

El recorrido incluye toboganes de gran altura, sectores con paredes para trepar, circuitos con obstáculos blandos, arcos, canchas inflables con pelotas, figuras gigantes y un toro mecánico. Cada entrada habilita el acceso a los juegos durante todo el turno reservado, que tiene una duración de una hora y media.

La dinámica está pensada para que los visitantes recorran distintas estaciones. Algunas atracciones invitan a subir por rampas y deslizarse desde varios metros de altura, mientras que otras combinan túneles, columnas, redes y obstáculos. También hay espacios vinculados con el fútbol y áreas más chicas dentro del gran salón, lo que permite que cada grupo elija el ritmo de juego según la edad y la energía de los participantes.

Hasta cuándo se puede ir y cuáles son los horarios

El parque inflable estará abierto hasta el domingo 2 de agosto, en plena temporada de vacaciones de invierno. Los turnos disponibles son de 90 minutos y se ofrecen en cinco horarios diarios: 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 y 19.00.

Boom Play BA en Costanera Foto: Instagram @boomplay.ba

Este esquema permite elegir entre una salida por la mañana, una actividad después del almuerzo o un plan hacia la tarde. Para familias con chicos pequeños, los primeros horarios pueden resultar más cómodos; para quienes buscan combinarlo con otra actividad en la Ciudad, los turnos de las 17.00 o 19.00 pueden ser una buena opción.

Dónde queda Boom Play BA

La experiencia funciona en BA Ferial, pabellón 6, dentro del predio conocido como ex Costa Salguero, en Avenida Costanera Rafael Obligado 1221, Palermo. La ubicación lo convierte en un plan accesible para quienes se mueven por la Ciudad de Buenos Aires y buscan una propuesta bajo techo durante el receso invernal.

Cuánto salen las entradas y quiénes deben pagar

El precio de la entrada es de $25.000 por persona para quienes quieran participar de los juegos. Deben abonar el pase los niños desde los dos años, y también los adolescentes o adultos que deseen usar las atracciones. En cambio, los adultos que ingresen solo como acompañantes pueden hacerlo sin cargo, con un límite de hasta dos acompañantes por cada niño.

Boom Play BA en Costanera Foto: Instagram @boomplay.ba

Además, la propuesta cuenta con una promoción de 2x1 con Club La Nación, una opción a tener en cuenta para quienes buscan reducir el costo total de la salida familiar.

Cómo comprar entradas para Boom Play BA

Las entradas se compran a través de la ticketera oficial Mundo Ticket. El proceso consiste en ingresar a la página del evento, seleccionar el turno disponible, indicar la cantidad de pases para las personas que van a jugar, completar los datos solicitados y finalizar la compra online.

Como los turnos tienen cupo y la propuesta funciona durante vacaciones de invierno, conviene revisar disponibilidad con anticipación, especialmente para los horarios de mayor demanda o para quienes planean ir durante el fin de semana.

Por qué puede ser un plan ideal para ir con chicos

La principal ventaja de Boom Play BA es que concentra varias condiciones buscadas por las familias en invierno: está bajo techo, tiene un formato de juego activo, permite ir con acompañantes sin cargo si no utilizan las atracciones y ofrece turnos definidos para organizar mejor la visita.

A diferencia de otras salidas más pasivas, este parque propone movimiento constante. Los chicos pueden saltar, correr, trepar y deslizarse en un entorno diseñado para la recreación, mientras los adultos eligen si acompañan desde afuera o se suman a los juegos. Por eso, para quienes buscan una opción diferente durante el receso escolar, el parque inflable de Costanera aparece como uno de los planes familiares más llamativos de la temporada.

Datos clave de Boom Play BA