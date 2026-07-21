La ruta de Lionel Messi: cómo es el circuito turístico que recorre la historia del capitán argentino en Rosario

El circuito reúne barrios, clubes, murales y espacios emblemáticos vinculados a la vida y carrera de Lionel Messi en Rosario. Foto: rosario.tur.ar

Rosario no es solamente la ciudad donde nació Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina. Es el escenario donde comenzó una de las historias más extraordinarias del deporte mundial. Entre calles de barrio, clubes de fútbol, escuelas y murales, la ciudad conserva espacios que permiten recorrer la infancia, los afectos y los primeros pasos de la “Pulga”.

La ruta dedicada al astro rosarino invita a descubrir los lugares que marcaron su crecimiento antes de convertirse en una de las máximas figuras de la historia del fútbol. Cada parada revela anécdotas, recuerdos y momentos que siguen vivos en la memoria de quienes compartieron aquellos años con él.

El barrio donde nació la pasión de Messi

Uno de los puntos más emblemáticos es La Bajada, en la zona sur de Rosario. Allí se encuentra la casa familiar donde creció el futbolista junto a sus hermanos. Los vecinos todavía recuerdan al pequeño Leo pasando horas enteras con la pelota en los pasillos y calles del barrio.

El circuito reúne barrios, clubes, murales y espacios emblemáticos vinculados a la vida y carrera de Lionel Messi en Rosario. Foto: rosario.tur.ar

Con el paso de los años, el sector se transformó en un homenaje permanente al campeón del mundo. Postes, cordones y murales teñidos de celeste y blanco reflejan el orgullo de una comunidad que vio crecer al jugador más importante del fútbol argentino.

A pocas cuadras se encuentra la Escuela N.º 66 General Las Heras, donde cursó sus estudios primarios. Quienes fueron sus docentes lo recuerdan como un chico tranquilo y reservado que destacaba especialmente en las clases de educación física. En el establecimiento también puede verse un mural impulsado por la Fundación Messi.

Los clubes donde empezó a jugar Lionel Messi

La historia futbolística de Messi comenzó mucho antes de Newell’s. Uno de los sitios más representativos es Club Abanderado Grandoli, donde debutó en un partido oficial cuando apenas tenía cuatro años. La anécdota cuenta que faltaba un jugador y fue su abuela Celia quien convenció al entrenador para que lo hiciera ingresar.

Otro lugar clave es El Campito, el potrero donde pasaba horas jugando con amigos y soñando con llegar a Primera División. Actualmente funciona como un club barrial que ofrece actividades deportivas y recreativas para niños y jóvenes, manteniendo vivo el espíritu que acompañó a Messi durante su infancia.

El recorrido también permite conocer el Complejo Malvinas Argentinas, la histórica escuela de fútbol infantil de Newell’s Old Boys. Allí comenzó su vínculo formal con el club rojinegro y formó parte de la recordada “Máquina del 87”, categoría que dominó el fútbol infantil rosarino y en la que el delantero acumuló más de 230 goles.

El circuito reúne barrios, clubes, murales y espacios emblemáticos vinculados a la vida y carrera de Lionel Messi en Rosario. Foto: rosario.tur.ar

Murales, homenajes y recuerdos del campeón del mundo

Rosario también exhibe enormes homenajes urbanos dedicados a su hijo más famoso. Entre ellos se destaca el mural “De otra galaxia y de mi barrio”, ubicado en La Bajada, que retrata al futbolista con una frase convertida en símbolo de pertenencia para los vecinos.

A escala monumental sobresale “De otra galaxia y de mi ciudad”, una obra de 69 metros de altura que se convirtió en uno de los murales más grandes dedicados a Messi. La imagen del capitán argentino domina el paisaje urbano y se transformó en uno de los atractivos más fotografiados de la ciudad.

Otro punto imperdible es el Monumento a Mundialistas, en el Parque Nacional a la Bandera, donde se homenajea a los futbolistas rosarinos que representaron al país en la Copa del Mundo. Allí tienen un lugar destacado Messi y Ángel Di María, campeones en Qatar 2022.

El circuito reúne barrios, clubes, murales y espacios emblemáticos vinculados a la vida y carrera de Lionel Messi en Rosario. Foto: rosario.tur.ar

Del Museo del Deporte al Coloso del Parque

La experiencia se completa con una visita al Museo del Deporte Santafesino, ubicado a pocos metros de la zona donde creció el futbolista. Entre sus principales atracciones se exhiben el Balón de Oro y el Botín de Oro donados por el propio Messi, además de una réplica de la Copa del Mundo obtenida por Argentina en 2022.

El recorrido también incluye el histórico Estadio Marcelo Bielsa, conocido popularmente como el Coloso del Parque. Aunque Messi emigró muy joven a España, su vínculo con Newell’s permanece intacto y el estadio sigue siendo un punto de referencia para quienes desean conocer los orígenes futbolísticos del rosarino.

Entre clubes históricos, escuelas, monumentos y rincones de barrio, Rosario ofrece una manera distinta de acercarse a la figura de Lionel Messi: no desde los récords ni los títulos, sino desde los lugares donde empezó a construirse la leyenda que conquistó el mundo.

Cuáles son las 13 paradas de la Ruta Messi en Rosario

El circuito turístico dedicado a Lionel Messi propone un recorrido por los lugares que marcaron su vida personal y deportiva en Rosario. Las 13 estaciones oficiales son:

Museo del Deporte Santafesino: ubicado en Ayacucho 4800 Barrio La Bajada: comprendido entre Uriburu, Ayacucho, Sánchez de Thompson e Ibáñez Escuela Las Heras: Buenos Aires 4800 Club El Campito: Ibañez y Lavalleja - Juan Manuel de Rosas y Estado de Israel Mural “De otra galaxia y de mi barrio”: Azara y Buenos Aires Anto y Leo: Oroño y Circunvalación Club Abanderado Grandoli: Gregorio de Laferrere 4800 Coloso del Parque: Av. Intendente Morcillo 2000 Central Córdoba: Juan Manuel de Rosas S/N (Gálvez y Virasoro) Paseo Olímpicos: Avenida Pellegrini y Entre Ríos Complejo Malvinas: Zeballos 3185 Mural Ciudad: Av. de la Libertad 328 Monumento a Mundialistas: Av. Belgrano 500 (Parque Nacional a la bandera)

A través de estos espacios, el recorrido conecta la infancia, los primeros pasos en el fútbol, la historia familiar y los homenajes que Rosario le dedica al capitán de la Selección argentina. Desde los potreros donde jugó de niño hasta los murales gigantes que hoy lo convierten en un símbolo de la ciudad, la ruta permite descubrir la faceta más cercana y cotidiana de Lionel Messi.