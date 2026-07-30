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Llega el “Abuelazo Fest”: en qué pueblo bonaerense se celebra el evento exclusivo para jubilados y pensionados

El Centro de Jubilados de Goyena organizará la primera edición del “Abuelazo Fest”, una jornada pensada para disfrutar en comunidad. Habrá música de distintas décadas, servicio de cantina, sorteos y entrada libre y gratuita.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El primer Abuelazo Fest se realizará el domingo 2 de agosto en el Centro de Jubilados de Goyena.
El primer Abuelazo Fest se realizará el domingo 2 de agosto en el Centro de Jubilados de Goyena. Foto: Unsplash.
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El próximo domingo 2 de agosto, el Centro de Jubilados de Goyena será sede de la primera edición del Abuelazo Fest, una propuesta destinada a promover el encuentro entre vecinos a través de la música, el baile y diferentes actividades recreativas. La iniciativa, que cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Saavedra-Pigüé, comenzará a las 10 de la mañana y tendrá entrada libre y gratuita.

Los pueblos bonaerenses cuentan con un sinfín de actividades que suelen tener su espacio durante los fines de semana. En esta oportunidad, además de la música de todas las décadas, los asistentes del Abuelazo Fest podrán disfrutar de una cantina con precios accesibles, participar de sorteos y compartir una jornada especialmente pensada para los adultos mayores, aunque abierta a toda la comunidad.

La propuesta incluirá música de todas las décadas, sorteos y un servicio de cantina con precios accesibles. Foto: Instagram / munisaavedrapigue.

¿Cuándo y dónde será el primer Abuelazo Fest?

El evento se realizará el domingo 2 de agosto, desde las 10 horas, en el Centro de Jubilados de Goyena. Desde la organización invitaron a los asistentes a llevar su mate y disfrutar de un encuentro diferente, acompañado por música, propuestas gastronómicas y distintas sorpresas durante toda la jornada.

Quienes deseen participar pueden reservar su lugar comunicándose a través de los canales de contacto de la Municipalidad de Saavedra Pigüé: tanto en Instagram como en Facebook.

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Música, sorteos y actividades para compartir un domingo diferente

El Abuelazo Fest nació con el objetivo de ofrecer un espacio de recreación y encuentro para los vecinos del distrito. En ese sentido, Anabel Álvarez, tallerista y colaboradora del Centro de Jubilados de Goyena, explicó para FM de la Ciudad cuál es el espíritu de la iniciativa: “La idea es que la puedan pasar lindo día, un domingo diferente. Algo diferente en el distrito”.

Los organizadores invitan a los asistentes a llevar el mate y disfrutar de una jornada de encuentro. Foto: Instagram / munisaavedrapigue.

Además, adelantó algunas de las propuestas preparadas para la jornada: “Vamos a tener un servicio de cantina, vamos a estar pasando música, va a haber un montón de sorpresas. También vamos a hacer algunos sorteos para que la gente tenga algún presente”.

“También tenemos una rifa, se van a vender números ahí, para una canasta de productos alimenticios, y el segundo premio de productos de higiene. La idea es que los abuelos la pasen lindo, se vayan contentos y todo esto va a quedar en beneficio al Centro de Jubilados de Goyena”.

La entrada será libre y gratuita, con reserva previa para quienes deseen asegurar su lugar. Foto: Prensa UNaB

¿Qué habrá en el Abuelazo Fest de Goyena?

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una programación pensada para compartir un día diferente en comunidad. Entre las principales propuestas se destacan:

  • Música de todas las décadas.
  • Cantina con precios accesibles.
  • Cositas ricas para acompañar la jornada.
  • Sorteos y sorpresas.
  • Venta de una rifa con premios.
  • Espacios para compartir y bailar.
  • Entrada libre y gratuita.

Todo lo recaudado mediante la rifa y otras actividades será destinado a beneficiar al Centro de Jubilados de Goyena, fortaleciendo las iniciativas que desarrolla la institución para los adultos mayores de la localidad.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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