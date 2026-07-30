Entrada y plato principal, postre y hasta un vino Malbec: dónde comer por $32.500 en Palermo

Dandy Grill restaurante. Foto: Instagram/dandygrill

Organizar una salida a comer afuera, ya sea cena o almuerzo, es uno de los lujos que nos damos para cortar con la rutina de la semana. Una mesa para dos, una buena charla y un buen plato es de lo más elegido por los argentinos. Sin embargo, en un contexto donde el presupuesto pesa cada vez más, el precio se convirtió en un factor importante al momento de decidir cuándo y dónde salir.

En ese escenario, algunos restaurantes comenzaron a ofrecer propuestas pensadas para quienes quieren seguir disfrutando de una buena comida fuera de casa, pero con un costo más accesible, como por ejemplo Dandy Grill, un restaurante de Palermo que lanzó una promoción exclusiva para dos personas.

Dandy Grill restaurante. Foto: Instagram/dandygrill

Una cena completa para dos por $65.000

Con la idea de promover el turismo y el consumo, Dandy Grill lanzó dos promociones especiales para los lunes y martes con un menú completo para dos personas por $65.000, es decir, $32.500 por persona. Esta promoción incluye entrada, plato principal, postre y una botella de vino.

La propuesta busca que salir a cenar no quede reservado únicamente para el fin de semana y que una salida entre semana vuelva a convertirse en una opción posible.

Mientras que los lunes la carta está inspirada en platos de cantina, los martes el protagonismo lo tiene la parrilla, uno de los clásicos de la gastronomía argentina.

Dandy Grill restaurante. Foto: Instagram/dandygrill

El menú de los lunes

El “Menú Cantina”, de $65.000 para dos, incluye entrada, plato principal, postre y una botella de Altos del Plata Malbec para compartir:

Las entradas permiten elegir entre empanadas fritas de carne cortada a cuchillo, buñuelos de espinaca con crema ácida o tortilla de papas con cebolla caramelizada y alioli.

Como principales se ofrecen milanesa de ternera a caballo, matambre a la pizza o spaghettoni con albóndigas.

Para el cierre, las opciones son flan casero o tiramisú.

Los martes, el turno de la parrilla

El “Menú Parrilla” mantiene el mismo valor de $65.000 para dos personas e incluye entrada, plato principal con guarnición, postre y una botella de Altos del Plata Malbec:

Las entradas pueden ser provoleta clásica con orégano, empanada frita de carne cortada a cuchillo o una combinación de chorizo con chinchulines.

Entre los principales se puede elegir asado banderita, vacío o dos patas muslo, acompañados por papas fritas o ensalada mixta.

El menú se completa con flan casero o tiramisú como postre.

Cabe destacar que esta promoción funciona únicamente en la sucursal Dandy Grill, ubicada en Fitz Roy 2199, Palermo, los lunes y martes durante todo el día.

Dandy Grill restaurante. Foto: Instagram/dandygrill

Cómo llegar a Dandy Grill desde CABA

Si salís desde la Ciudad de Buenos Aires, llegar a Dandy Grill es muy sencillo. El restaurante está ubicado en Fitz Roy 2199, esquina Guatemala, en el barrio de Palermo Hollywood.

En auto, desde el centro porteño podés tomar la avenida 9 de Julio y continuar por avenida Santa Fe o avenida Córdoba hasta Palermo. El viaje suele demorar entre 15 y 25 minutos, dependiendo del tránsito.

Si preferís el transporte público, una de las opciones más prácticas es tomar la Línea D de subte hasta la estación Palermo y caminar alrededor de 10 minutos hasta el restaurante. También podés llegar en el tren San Martín, bajando en la estación Palermo, ubicada a pocas cuadras del lugar.

Además, varias líneas de colectivo pasan por la zona, entre ellas la 39, 93, 95, 108, 111, 140, 151, 160 y 166, lo que facilita el acceso desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.