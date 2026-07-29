Un pueblo bonaerense celebra sus 163 años con la Fiesta del Buñuelo Artesanal: cuándo y dónde será el evento con entrada gratis

Todos los años, se realiza la Fiesta del Buñuelo. Foto: Pueblitos

Saladillo sumará este año una nueva propuesta a los festejos por su 163° aniversario. El próximo 9 de agosto, la localidad de Del Carril será sede de la Primera Fiesta del Buñuelo Artesanal, un evento que reunirá sabores tradicionales, espectáculos en vivo, emprendedores y actividades recreativas con entrada libre y gratuita.

La iniciativa forma parte del programa especial organizado por el municipio para celebrar un nuevo aniversario de la ciudad cabecera y busca ampliar la oferta turística del distrito, poniendo en valor las tradiciones y la identidad de los pueblos rurales.

La actividad comenzará a las 14 en el Club Social y Deportivo de Del Carril y se extenderá también a la plaza principal de la localidad. Durante toda la jornada habrá puestos gastronómicos, feria de productores y emprendedores, propuestas para toda la familia y números artísticos.

Fiesta del Buñuelo Artesanal en Saladillo. Foto: prensa

Uno de los atractivos principales será la elección del “Buñuelo más creativo”, un concurso que premiará las preparaciones más originales. La participación será gratuita y quienes deseen sumarse podrán solicitar el reglamento.

Más allá de la Fiesta del Buñuelo Artesanal: qué hacer en Del Carril

Ubicado a 28 kilómetros de Saladillo, Del Carril conserva la impronta de los tradicionales pueblos bonaerenses. Su plaza principal concentra buena parte de la vida social de la comunidad y está rodeada por edificios históricos e instituciones representativas de la localidad.

Entre los sitios más visitados aparece la antigua estación ferroviaria, que forma parte del patrimonio local y mantiene viva la historia vinculada al desarrollo del tren en la región.

Para quienes buscan espacios al aire libre, el arroyo Saladillo ofrece un entorno ideal para disfrutar de la naturaleza y practicar pesca deportiva. El sector más concurrido se encuentra a pocos kilómetros del casco urbano, junto a la Ruta 205.

La agenda por los 163 años de Saladillo

La celebración de Del Carril se enmarca en un cronograma que se desarrollará entre el 27 de julio y el 12 de agosto, con actividades culturales, deportivas, recreativas y turísticas en distintos puntos del partido.

El acto central tendrá lugar el 31 de julio, cuando se realizarán el tradicional chocolate aniversario, ceremonias institucionales, homenajes a vecinos, inauguraciones de obras y una misa conmemorativa.

Fiesta del Buñuelo Artesanal en Saladillo. Foto: prensa

Turismo rural y propuestas sustentables

Los festejos continuarán con una Velada de Gala, la Cena Aniversario a beneficio del Centro de Estudiantes Universitarios de Saladillo (CEUS), la Fiesta Popular, el Pericón Nacional, el desfile gaucho, espectáculos musicales y competencias deportivas como la carrera Saladillo Corre.

Desde el área de Turismo destacan que el distrito busca consolidarse como un destino de escapadas de fin de semana, apoyado en el paisaje rural, la tranquilidad de sus localidades y una creciente oferta vinculada al turismo sustentable.

Entre los principales atractivos se encuentra Cazón, conocido como el Pueblo del Millón de Árboles, donde se desarrollan proyectos ambientales y propuestas de ecoturismo. Con la incorporación de la Fiesta del Buñuelo Artesanal, Saladillo apuesta a seguir sumando experiencias capaces de atraer visitantes durante todo el año.

Cómo llegar a Saladillo desde CABA

Saladillo se encuentra a unos 180 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y es uno de los destinos elegidos para escapadas de fin de semana en el interior bonaerense.

En automóvil, el recorrido más directo es por la Autopista Riccheri, luego la Ezeiza-Cañuelas y, desde allí, continuar por la Ruta Nacional 205 hasta llegar a Saladillo. El viaje demanda entre dos y tres horas, según el tránsito.

Desde el casco urbano de Saladillo, la localidad de Del Carril se ubica a 28 kilómetros y puede alcanzarse por caminos pavimentados en pocos minutos.