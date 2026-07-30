Ni de chocolate ni de maicena: una reconocida empresa lanzó alfajores inéditos que prometen enamorar a los amantes de lo dulce

Alfajores "Sabores del Sol". Foto: prensa.

La empresa familiar Milagros del Sol, reconocida por la elaboración de dulce de leche y quesos artesanales, presentó su nueva línea de alfajores “Secretos del Sol”, una propuesta que busca diferenciarse en el mercado con sabores poco habituales y un ingrediente distintivo: están rellenos con dulce de leche alfajorero saborizado, producido íntegramente por la propia fábrica.

La presentación oficial se realizó durante la feria Caminos y Sabores, donde la firma dio a conocer esta nueva apuesta elaborada en Exaltación de la Cruz.

Cuáles son los sabores de los nuevos alfajores “Secretos del Sol”

Los nuevos sabores de alfajores están compuestos por cuatro variedades distintas:

Café

Limón

Frambuesa

Ron

Cada alfajor está elaborado con el dulce de leche artesanal saborizado que produce Milagros del Sol y cuenta con una cobertura de baño de repostería semiamargo.

La principal innovación radica en que el sabor proviene del propio dulce de leche, una característica que lo diferencia de otros alfajores del mercado, donde generalmente el relleno incorpora mermeladas, cremas o pastas saborizadas.

Alfajores "Sabores del Sol". Foto: prensa.

Una empresa familiar con más de 20 años de trayectoria

Milagros del Sol nació hace dos décadas como un emprendimiento tambero. Hace tres años comenzó a elaborar dulce de leche artesanal y quesos, ampliando su producción y apostando al desarrollo de nuevos productos con valor agregado.

La empresa es dirigida por Javier Semino junto a sus hijas Sol y Milagros, quienes impulsaron el lanzamiento de la nueva marca de alfajores.

“Queríamos hacer algo innovador y se nos ocurrió hacer algunas muestras de alfajores saborizados. Tuvieron muy buena repercusión entre los empleados y familiares, entonces decidimos largarnos. Es algo que prácticamente no existe: alfajores rellenos con dulce de leche sabor frambuesa, por ejemplo. Los probás y son una locura”, contó el empresario.

Un dulce de leche premiado que ahora también llega en formato alfajor

La materia prima utilizada en los alfajores tiene un importante respaldo. En 2024, el dulce de leche de Milagros del Sol obtuvo el Primer Premio al Mejor Dulce de Leche en la Fiesta del Dulce de Leche.

Además de la versión tradicional, la empresa produce 15 variedades saborizadas, entre ellas:

Pistacho

Marroc

Ron

Menta

Frutos rojos

Banana

Café

Estos sabores fueron la inspiración para el desarrollo de la nueva línea de alfajores. Para adquirirlos, se puede consultar en el Instagram oficial de la marca @milagrosdelsol.lacteos

Distintos sabores de dulce de leche de Milagros del Sol. Foto: Instagram.

La empresa ofrece una variedad de quesos que fueron también fueron premiados

Además del dulce de leche, Milagros del Sol fabrica distintos quesos artesanales. Entre ellos se destaca su mozzarella, distinguida con el Primer Puesto a la Mejor Mozzarella en la Fiesta de la Mozzarella organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario en San Vicente durante 2024.

La empresa también produce queso llanero, un ingrediente muy utilizado para preparar los tradicionales tequeños venezolanos, consolidando así una oferta que combina tradición, innovación y producción artesanal.