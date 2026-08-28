Una locomotora a vapor de 1906 vuelve a las vías: cuándo y dónde ver esta joya ferroviaria en Haedo

Una oportunidad de observar de cerca una verdadera reliquia del patrimonio ferroviario nacional Foto: Facebook / Claudio Laquidara

El sonido del silbato y una nube de vapor volverán a transformar el paisaje de la estación de Haedo. Este sábado 29 de agosto, una locomotora construida hace 120 años regresará a las vías para protagonizar uno de los acontecimientos culturales más esperados del fin de semana en la zona oeste.

Se trata de la Stephenson N° 2037, una máquina británica fabricada en 1906 que podrá verse en movimiento entre las 13 y las 15 horas en el Andén General 3 de la estación de Haedo.

La entrada será libre y gratuita, aunque no estará permitido subir a la formación ni viajar a bordo por cuestiones operativas y de seguridad.

Cuándo y dónde se podrá ver la locomotora de 1906

La exhibición tendrá lugar este sábado 29 de agosto de 2026, de 13 a 15, en el sector donde habitualmente se detiene el tren de larga distancia con destino a Bragado.

La locomotora Stephenson N° 2037 realizará distintos movimientos sobre una vía operativa y estará acompañada por su tradicional furgón de cola, otra pieza vinculada con el pasado de los ferrocarriles argentinos.

Será para celebrar los 169 años del primer viaje en tren realizado en la Argentina Foto: Facebook / Claudio Laquidara

La jornada es organizada por el Museo y Centro Cultural Ferroviario Raúl Scalabrini Ortiz, con la colaboración de Trenes Argentinos Operaciones. Según anunciaron sus organizadores, la actividad no se suspenderá por lluvia.

También habrá una muestra de fotografías antiguas de Haedo y se ofrecerán recuerdos institucionales. El dinero recaudado será utilizado para continuar con la recuperación de otros vehículos históricos conservados por el museo.

Stephenson N° 2037: una máquina británica que todavía funciona

La gran protagonista fue fabricada en 1906 por Robert Stephenson & Co., una reconocida compañía británica vinculada con el desarrollo ferroviario mundial.

Esta locomotora de trocha ancha fue diseñada principalmente para realizar maniobras en patios y talleres, mover coches, ordenar vagones y colaborar en el armado de formaciones. Aunque no estaba destinada a protagonizar extensos viajes, cumplía una tarea indispensable para el funcionamiento cotidiano del ferrocarril.

La actividad será gratuita, incluirá una muestra de fotografías antiguas Foto: Facebook / Claudio Laquidara

Su mecanismo permite entender la tecnología que dominó el transporte durante décadas: el fuego calienta el agua de la caldera, el vapor genera presión y esa energía mueve los pistones conectados con las ruedas.

Con el avance de las locomotoras diésel y eléctricas, las máquinas a vapor fueron retiradas paulatinamente. Por eso, observar una unidad de 1906 todavía en funcionamiento representa una experiencia poco habitual.

El primer viaje en tren que cambió la Argentina

La fecha elegida tiene un fuerte valor histórico. El 29 de agosto de 1857 se realizó el viaje inaugural del Ferrocarril del Oeste, considerado el comienzo de la actividad ferroviaria en la Argentina. El servicio fue abierto al público al día siguiente, el 30 de agosto, fecha en la que se conmemora el Día del Ferrocarril.

Aquella formación fue encabezada por La Porteña, la locomotora más famosa de la historia ferroviaria nacional. Partió desde la antigua Estación del Parque, ubicada en el área donde actualmente se encuentra el Teatro Colón, y llegó hasta Floresta.

La histórica Stephenson N° 2037 volverá a ponerse en movimiento Foto: Facebook / Claudio Laquidara

El recorrido tenía cerca de diez kilómetros, pero produjo una transformación enorme. Fue el punto de partida de una red ferroviaria que conectó pueblos, favoreció el comercio e impulsó el crecimiento de numerosas ciudades. Aquel trazado también se convirtió en el antecedente de la actual Línea Sarmiento.

Haedo, una ciudad nacida junto a las vías

La historia ferroviaria de Haedo comenzó a consolidarse el 1 de agosto de 1886, cuando llegó a la estación la primera formación procedente de La Plata. El tren arribó cerca de las 7.10 a una zona que todavía mantenía un paisaje mayormente rural.

En sus comienzos, la estación era apenas una casilla de madera para el personal ferroviario, ubicada a unos 200 metros de su emplazamiento actual. La llegada del tren impulsó posteriormente la venta de terrenos y el crecimiento de la población alrededor de las vías.

La estación recibió su nombre en homenaje a Mariano Francisco Haedo, presidente de la Comisión Directiva del Ferrocarril Oeste. Con el paso del tiempo, la localidad se convirtió en un importante polo ferroviario, con talleres, viviendas para trabajadores y diferentes instalaciones vinculadas con la actividad.

Una salida gratuita para viajar al pasado

Ver avanzar a la Stephenson N° 2037 será mucho más que asistir a una demostración mecánica. Cada silbato, escape de vapor y movimiento de sus ruedas permitirá imaginar cómo eran las estaciones argentinas a comienzos del siglo XX.

La propuesta está dirigida tanto a los fanáticos de los trenes como a quienes estén buscando una actividad cultural diferente para compartir en familia.

Por unas horas, el pasado y el presente volverán a encontrarse sobre las mismas vías de Haedo. Y ante una locomotora que todavía puede respirar, silbar y moverse después de 120 años, será difícil no detenerse a mirar.