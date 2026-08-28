Tienen más de 270 años y todavía sirven platos abundantes: los bodegones más antiguos de Buenos Aires

Bodegones antiguos de CABA Foto: Instagram @bareslosnotables

Entre tortillas jugosas, pucheros, milanesas y postres caseros, algunos restaurantes porteños llevan más de un siglo alimentando generaciones. Cuáles son los bodegones más antiguos de Buenos Aires, dónde quedan y qué conviene pedir.

Buenos Aires también cuenta su historia entre barras de madera, sifones antiguos, fotografías y platos abundantes. Muchos bodegones comenzaron como pulperías, fondas o almacenes con despacho de bebidas y, con el paso del tiempo, se convirtieron en instituciones barriales.

Entrar en estos restaurantes no es solamente sentarse a comer. También es reencontrarse con sabores que resistieron crisis, mudanzas y modas gastronómicas.

El Puentecito: el histórico bodegón de Barracas

En la esquina de Luján y Vieytes se encuentra El Puentecito, considerado el restaurante más antiguo de Buenos Aires que continúa funcionando en su ubicación original.

Los antecedentes del lugar se remontan a 1750, cuando era una posta de carretas y pulpería cercana al Riachuelo. Allí descansaban viajeros y gauchos antes de continuar camino hacia el sur. El establecimiento conocido como El Puentecito abrió en 1873.

Un plato típico de El Puentecito. Foto: Instagram @puentecito_arg

Con el tiempo también funcionó como posada, almacén, despacho de bebidas y fonda. Todavía conserva una antigua matera y un pozo utilizado para mantener frías las bebidas.

El salón mantiene sillas Thonet, manteles blancos, fotografías y banderines. Sus especialidades incluyen paella, rabas, mejillones a la provenzal, asado de tira y costillitas a la riojana.

Dónde queda: Luján 2101, Barracas.Qué pedir: paella, rabas o costillitas a la riojana.

El Imparcial: una tradición que comenzó en 1860

Fundado en 1860 por Severino García, un inmigrante español, El Imparcial es reconocido como el restaurante porteño más antiguo por su continuidad comercial, aunque cambió de ubicación.

Su primera sede estuvo cerca del Cabildo. Después de varias mudanzas, se instaló definitivamente en Hipólito Yrigoyen y Salta. Su nombre conserva una historia particular: durante los enfrentamientos entre franquistas y republicanos, el restaurante prohibió las discusiones sobre política y religión para mantener la neutralidad entre sus clientes.

Restaurante El Imparcial. Foto: Instagram/elimparcialrestaurante

La carta mantiene una marcada identidad española, con paella valenciana, puchero, pulpo a la gallega, rabas y cazuela de mariscos.

Dónde queda: Hipólito Yrigoyen 1201, Monserrat.

Qué pedir: paella, puchero español o pulpo a la gallega.

El Federal: una esquina de San Telmo abierta desde 1864

El Federal fue inaugurado en 1864 como almacén y es uno de los bares más antiguos que continúan funcionando en Buenos Aires. También fue declarado Sitio de Interés Cultural y forma parte del circuito de Bares Notables.

Su barra baja, las botellas antiguas, los sifones de vidrio y las fotografías de las décadas de 1920 y 1930 convierten al salón en una especie de museo porteño.

El Federal data de 1864 Foto: Instagram @recorre.ba

Entre sus clásicos aparecen las picadas, tortillas, ravioles caseros, lomos y sándwiches especiales. También es una parada ideal para tomar un vermú durante una recorrida por San Telmo.

Dónde queda: Carlos Calvo 599, San Telmo.

Qué pedir: picada con vermú, tortilla o ravioles.

Bar de Cao: el antiguo almacén que se convirtió en el living del barrio

Ubicado en Avenida Independencia y Matheu, el Bar de Cao conserva la apariencia de los establecimientos que eran almacén y despacho de bebidas al mismo tiempo.

El local comenzó como fonda en 1915 y luego quedó vinculado con los hermanos Cao, inmigrantes asturianos que desarrollaron allí el almacén-bar La Armonía. Estos comercios eran espacios donde los vecinos compraban productos, recibían noticias y se reunían después del trabajo.

Café Bar de Cao Foto: Instagram @bareslosnotables

Después de permanecer cerrado durante un período, reabrió en 2005 conservando parte de sus muebles y estética original. Su propuesta incluye tortilla española, picadas, pastas, milanesas, rabas y sándwich de pavita.

Dónde queda: Avenida Independencia 2400, San Cristóbal.

Qué pedir: tortilla española, picada o pastas de calabaza.

El Obrero: la fonda de La Boca que conquistó a las celebridades

El Obrero nació en 1954, cuando los hermanos asturianos Marcelino y Francisco Castro compraron un despacho de bebidas en La Boca.

Sus primeros clientes fueron trabajadores del puerto, frigoríficos y fábricas que buscaban sopas, guisos y comidas calóricas. De aquella clientela surgió el nombre del restaurante.

Un bodegón espectacular en Buenos Aires. Foto: El Obrero.

El salón permanece cubierto por camisetas, banderines y fotografías. Aunque recibió artistas y personalidades internacionales, todavía conserva el espíritu de una fonda barrial.

Sus grandes clásicos son la milanesa a la napolitana, la tortilla de papas, las rabas, el revuelto gramajo, el bife de chorizo y el flan.

Dónde queda: Agustín R. Caffarena 64, La Boca.

Qué pedir: tortilla, milanesa napolitana o bife de chorizo.

Semana de los Bodegones Porteños 2026: promociones para recorrer la Ciudad

Del 24 al 28 de agosto de 2026, más de 100 restaurantes participan de la Semana de los Bodegones Porteños, con promociones, descuentos y platos especiales.

La propuesta incluye el Pasaporte Bodegón Porteño, una experiencia digital que permite escanear códigos QR en las mesas, sumar sellos, responder trivias y completar misiones. Funciona desde el navegador del celular y no requiere descargar una aplicación.

Antes de salir, conviene revisar el mapa de locales adheridos, las condiciones de cada promoción y si es necesario reservar.