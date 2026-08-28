Outlander: Blood of My Blood temporada 2: el nuevo conflicto que pondrá a prueba a sus protagonistas

Outlander: Blood of My Blood Foto: Prime Video

Los fanáticos del universo de Outlander tienen una nueva historia a seguir: Outlander: Blood of My Blood, que regresará con una segunda temporada cargada de conflictos y teorías que quedaron abiertas en el cierre de la primera entrega. Esta vez, pondrá nuevamente a sus protagonistas frente a decisiones que pueden cambiar el rumbo de sus familias.

La serie funciona como precuela de Outlander y cuenta las historias de amor de Brian Fraser y Ellen MacKenzie, los padres de Jamie Fraser, y de Henry y Julia Beauchamp, los padres de Claire. La nueva temporada sumará además un contexto histórico atravesado por la rebelión jacobita en las Tierras Altas de Escocia.

Outlander: Blood of My Blood Foto: Prime Video

La segunda temporada ya tiene fecha de estreno confirmada. La nueva tanda de episodios llegará en septiembre de 2026 y contará con 10 capítulos. Para Latinoamérica, la serie estará disponible a través de Disney+, mientras que en otros mercados se emitirá por Starz y sus plataformas asociadas. La programación anunciada ubica el estreno de la nueva temporada para el 19 de septiembre en Disney+ para Latinoamérica.

La producción mantendrá el formato de lanzamiento semanal, por lo que los seguidores deberán esperar cada nuevo episodio para continuar con las historias de las dos familias.

Qué pasará en la nueva temporada de Outlander: Blood of My Blood

El adelanto presentado por Starz anticipa una temporada con más tensión política y familiar. La rebelión jacobita divide a las Tierras Altas y obliga a los personajes a tomar decisiones relacionadas con la guerra y la lealtad hacia sus respectivos clanes.

Segunda temporada de Outlander: Blood Of My Blood. Foto: Starz

Brian Fraser deberá regresar junto a su primo Murtagh al Castillo Leathers para participar en el conflicto bajo las órdenes de su padre, Simon Fraser, Lord Lovat. Mientras tanto, Ellen MacKenzie volverá al Castillo Leoch y se encontrará con sus hermanos Colum y Dougal, quienes mantienen posiciones enfrentadas frente al levantamiento.

La protagonista intentará proteger al Clan MacKenzie independientemente de cuál sea el desenlace de la rebelión. De esta manera, la historia personal de los personajes volverá a quedar atravesada por los acontecimientos políticos de la época.

Henry y Julia Beauchamp vuelven a quedar separados

Uno de los grandes conflictos de la nueva temporada estará relacionado con Henry y Julia Beauchamp, los padres de Claire.

Después de los acontecimientos del primer ciclo, ambos finalmente habían conseguido reunirse y buscaban regresar a su época. Sin embargo, el plan no sale como esperaban y vuelven a quedar separados.

Henry tendrá que encontrar la manera de regresar junto a Julia mientras enfrenta sus propios problemas personales. Ella, por su parte, deberá volver al Castillo Leathers y enfrentarse a Lord Lovat, en una situación que promete sumar nuevos obstáculos a la pareja.

El viaje temporal vuelve a ocupar así un lugar central en la trama y conecta directamente la precuela con algunos de los elementos más reconocibles de Outlander.

Janet MacKenzie en Blood of My Blood. Foto: STARZ.

Quiénes forman parte del elenco

La segunda temporada volverá a contar con los principales protagonistas de la serie. Jeremy Irvine interpretará nuevamente a Henry Beauchamp y Hermione Corfield estará en el papel de Julia Beauchamp. Por otra parte, Jamie Roy regresará como Brian Fraser y Harriet Slater como Ellen MacKenzie.

El elenco también incluye a Tony Curran como Simon Fraser, Lord Lovat; Séamus McLean Ross como Colum MacKenzie; Sam Retford como Dougal MacKenzie; Rory Alexander como Murtagh Fitzgibbons Fraser y Conor MacNeill como Ned Gowan.

Matthew B. Roberts continúa al frente de la producción y también participa como productor ejecutivo junto a varios de los responsables de la franquicia original.