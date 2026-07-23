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¿Cuánto sale el bife de chorizo en la parrilla Don Julio de Palermo en julio de 2026?

El restaurante de Palermo mantuvo valores premium para sus cortes más emblemáticos. El plato se sirve sin guarnición.

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Los cortes de carne en Don Julio son premium.
Los cortes de carne en Don Julio son premium. Foto: Gemini
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Disfrutar de un bife de chorizo en Don Julio, la parrilla porteña reconocida a nivel internacional, exigió en julio de 2026 un presupuesto acorde a su prestigio. Según la carta vigente, el tradicional corte tiene un valor de $87.000 en su versión angosta de 500 gramos y $95.000 en la versión ancha, también de medio kilo.

Ambas opciones se sirven sin guarnición y formaron parte de la selección de carnes premium que distingue al restaurante ubicado en el corazón de Palermo.

Distintos cortes de carne en Don Julio. Foto: Google

Los precios de los principales cortes en Don Julio

La carta de Don Julio incluyó otros clásicos de la parrilla argentina, todos con valores elevados para el mercado local:

  • Ojo de bife (500 g): $99.000
  • Bife de cuadril (650 g): $98.000
  • Vacío del fino (900 g): $102.000
  • Entrecot (900 g): $110.000
  • Bife de costilla con lomo (900 g): $111.000
  • Asado de tira (800 g): $110.000
  • Medio asado de tira: $71.000
  • Churrasquito de cerdo: $59.000

Por qué Don Julio es un ícono de la gastronomía argentina

Fundado en el barrio de Palermo, Don Julio se consolidó como uno de los restaurantes más famosos del país por la calidad de sus carnes, su propuesta de vinos y los reconocimientos internacionales obtenidos en los últimos años.

El local es elegido tanto por turistas como por figuras nacionales e internacionales que visitan Buenos Aires, y su carta refleja el estándar premium que lo caracteriza.

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