Semana de los Bodegones Porteños: dos clásicos del Microcentro con platos gigantes e historias increíbles

La Semana de los Bodegones Porteños invita a redescubrir dos clásicos del Microcentro Foto: Instagram @bodegonmaniafest

Entre edificios de oficinas, bancos y galerías comerciales, el centro de la Ciudad de Buenos Aires conserva lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Son restaurantes en los que todavía sobreviven los mozos de oficio, las recetas familiares y las porciones pensadas para compartir.

Del lunes 24 al viernes 28 de agosto de 2026, más de 100 restaurantes participan de la Semana de los Bodegones Porteños. La iniciativa es organizada por el Gobierno de la Ciudad, mediante BA Capital Gastronómica, junto con la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés. Los establecimientos adheridos ofrecen promociones que pueden consultarse en un mapa digital.

La edición también incorporó el Pasaporte Bodegón Porteño. Los visitantes pueden escanear códigos QR, completar desafíos, responder trivias gastronómicas y sumar sellos digitales mientras recorren los locales participantes.

La Pipeta, el bodegón subterráneo que fue un cabaret

En la esquina de San Martín y Lavalle se encuentra La Pipeta, uno de los bodegones más curiosos del Microcentro. Para llegar al salón hay que bajar una escalera, ya que funciona en el subsuelo del histórico Edificio Argentino.

¿Cuánto cuesta comer en La Pipeta?. Foto: Instagram @bodegonlapipeta

La Pipeta abrió como bodegón en 1961 y se transformó en un punto de encuentro para los trabajadores de la zona. Sin embargo, la historia de ese subsuelo había comenzado antes. Allí funcionó Gong, un concurrido local nocturno por el que habrían pasado Aristóteles Onassis, Carlos Monzón, Ringo Bonavena, Juan Manuel Bordeu y Charlie Menditeguy.

El sitio también habría sido escenario del debut de Los Wawancó, una agrupación clave para la popularización de la música tropical en la Argentina. En aquel ambiente trabajó como animador Luis Aguilé y comenzaba a aparecer un joven artista conocido como “Palote” Ortega, quien después adoptaría el nombre de Palito Ortega.

Poco saben el origen del nombre La Pipeta Foto: Instagram @bodegonlapipeta

Con el paso de los años, el local nocturno perdió protagonismo y fue reconvertido en restaurante. No obstante, la escalera espejada, las paredes oscuras y algunos detalles del salón todavía permiten imaginar aquellas madrugadas porteñas.

Qué comer en La Pipeta y cuánto cuesta

La carta se distingue por sus platos caseros y porciones abundantes. Entre sus opciones aparecen la tortilla de papa, las rabas a la romana, el bife de chorizo, la entraña, el matambre de cerdo y las milanesas con guarnición.

Uno de sus platos más conocidos es la supermilanesa para compartir, que puede acompañarse con papas fritas o puré. Para el postre se mantienen clásicos como el flan casero, el arroz con leche y los panqueques con dulce de leche.

Dirección: San Martín 498, San Nicolás.

Referencia: esquina de San Martín y Lavalle, cerca de la estación Florida de la línea B.

Teléfono: 11 4322-5564.

Precio orientativo: entre $30.000 y $40.000 por persona , según consumos recientes informados por comensales.

Recomendación: preguntar por el tamaño de las porciones antes de ordenar.

Los precios pueden cambiar según los platos, las bebidas y las promociones vigentes.

El Globo, el restaurante bautizado por Jorge Newbery

Otro emblema gastronómico del centro porteño es El Globo, ubicado en Monserrat. Antes de recibir su nombre actual, allí funcionaba el bar y billares Fernández y Fernández. Uno de sus clientes habituales era Jorge Newbery, pionero de la aviación argentina, quien solía sentarse en la mesa número 34.

Platos gigantes, un antiguo cabaret escondido bajo tierra y un restaurante bautizado Foto: Instagram @restaurantelglobo

En 1907, Newbery cruzó el Río de la Plata en El Pampero, un globo aerostático traído desde Francia. Un año más tarde, le propuso al propietario cambiar el nombre del establecimiento por El Globo o El Pampero. Finalmente, el primero quedó unido para siempre a la historia del restaurante.

El salón conserva una estética clásica, con muebles de madera, manteles blancos, fotografías antiguas y recuerdos del aviador. Por sus mesas pasaron Jorge Luis Borges, Lola Membrives, Mercedes Sosa, León Gieco, Teresa Parodi y Diego Armando Maradona.

El famoso puchero de El Globo: precios y porciones

La gran especialidad de la casa es el puchero, un plato que durante los primeros años era la única preparación del restaurante. La versión tradicional combina carne vacuna, cerdo, pollo, panceta, chorizo colorado, morcilla asturiana, garbanzos y verduras.

El Globo Foto: Instagram @restaurantelglobo

Dirección: Hipólito Yrigoyen 1199, Monserrat.

Teléfono: 11 4381-3926.

Gran Puchero El Globo: aproximadamente $110.000 , para cuatro o cinco personas.

Medio puchero mixto: cerca de $78.000 , para dos o tres personas.

Puchero de vaca o cerdo: alrededor de $50.000 .

Milanesa con papas fritas: aproximadamente $25.000 .

Milanesa napolitana con fritas: cerca de $30.000.

Los valores fueron publicados en una plataforma de delivery y pueden variar en el salón. Por ese motivo, se recomienda consultar antes de realizar la visita.

Por qué los bodegones son parte de la identidad porteña

Los bodegones se consolidaron con las corrientes inmigratorias de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Las recetas españolas e italianas se mezclaron con productos y costumbres criollas, dando origen a una cocina popular marcada por pastas, guisos, tortillas, pucheros, milanesas y postres caseros.

Muchos comenzaron como fondas, almacenes o despachos de bebidas destinados a trabajadores y familias. Su propuesta no estaba vinculada con el lujo, sino con la posibilidad de ofrecer comida sabrosa, rendidora y accesible.

Esa tradición explica por qué todavía hoy las porciones llegan en grandes fuentes y los platos se comparten. En el bodegón, comer nunca fue solamente una necesidad: también significó reunirse, conversar y sentirse parte de un lugar.

La Semana de los Bodegones Porteños ofrece una oportunidad para recorrer el Microcentro desde una perspectiva diferente. Entre un antiguo cabaret escondido bajo tierra y un restaurante bautizado por Jorge Newbery, queda demostrado que la historia de Buenos Aires también se descubre alrededor de una mesa.