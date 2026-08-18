Jugó en All Boys, colgó los botines y hoy administra el bodegón porteño que llaman “el rey de la carne al horno”

El restaurante fue fundado por el exfutbolista Marcelo Espósito y es conocido en la zona como "el rey de la carne al horno". Foto: Instagram/lacocinadebatatas_

La historia de Marcelo Espósito combina fútbol, gastronomía y una receta que nació casi por accidente. Exjugador de All Boys, dejó los botines para dedicarse a la cocina y terminó convirtiendo a La Cocina de Batata’s, en Floresta, en un reconocido bodegón de barrio, famoso por sus abundantes platos y, especialmente, por su carne al horno.

De jugar en All Boys a los fogones: la historia del exfutbolista que reconvirtió su vida

Marcelo Espósito jugó al fútbol desde pequeño y llegó hasta la tercera división de All Boys. Sin embargo, ante la insistencia de su padre, ligado históricamente a la gastronomía, comenzó a trabajar en restaurantes mientras todavía intentaba avanzar en su carrera deportiva.

“Empecé limpiando baños y pelando papas en un bar de acá cerca”, contó el propio Espósito en una entrevista con Clarín. Después de pasar por distintos establecimientos gastronómicos, decidió independizarse y comenzó vendiendo sándwiches de milanesa en el quincho de su madre. Con el tiempo, sumó mesas en el patio y el emprendimiento fue creciendo.

La Cocina de Batata’s, restaurante. Foto: Instagram/lacocinadebatatas_

El gran salto llegó de manera inesperada. Un día dejó una carne cocinándose en el horno y se fue a jugar al fútbol con amigos. El partido se demoró y, después, se quedó conversando, por lo que recién recordó la preparación varias horas más tarde. Al regresar, descubrió que la carne había quedado especialmente tierna y sabrosa.

A partir de esa casualidad nació la receta que se convirtió en la especialidad de su negocio. Espósito alquiló un local en Floresta y así comenzó la historia de La Cocina de Batata’s, que lleva 18 años ofreciendo sus platos en el barrio.

La Cocina de Batata’s: qué ofrece el bodegón de Floresta administrado por Marcelo Espósito

El bodegón se caracteriza por una propuesta sencilla y abundante, con platos caseros y porciones pensadas para compartir. Además de la famosa carne al horno, mantiene algunos de los clásicos de sus comienzos, como las tartas y los sándwiches de milanesa.

Entre las opciones también aparecen los albondigones de carne, acompañados con salsa y puré, y una de las creaciones más llamativas de Marcelo: la torre de milanesas.

La Cocina de Batata’s, restaurante. Foto: Instagram/lacocinadebatatas_

El plato consiste en una especie de lasagna, pero en lugar de masa utiliza milanesas. En una de sus capas lleva una milanesa gigante acompañada por salsa de tomate, jamón cocido y muzzarella.

Otra de las preparaciones destacadas es la Torre Batata’s, una opción de gran tamaño que combina varias milanesas rellenas y que, por sus dimensiones, puede ser compartida entre varias personas.

La especialidad de la casa: por qué destaca la carne al horno de este restaurante

La carne al horno es el plato que convirtió a La Cocina de Batata’s en un lugar conocido entre los vecinos de Floresta y otros puntos de la Ciudad de Buenos Aires. La preparación se cocina durante aproximadamente cuatro horas sobre un colchón de cebollas, un método que permite lograr una carne tierna y evitar que se queme.

La receta se transformó en el sello del bodegón y llegó a alcanzar un volumen de venta de hasta 120 kilos de carne por noche. El plato puede acompañarse con papas españolas, batatas fritas o ambas. También existe la posibilidad de elegir puré para quienes prefieren evitar las frituras.

Entre los precios publicados para agosto de 2026, la porción de carne al horno “El Rey” cuesta $28.000, mientras que la Torre Batata’s tiene un valor de $50.000. La soda en sifón cuesta $4.000 y la gaseosa grande, $9.000.

El restaurante fue fundado por el exfutbolista Marcelo Espósito y es conocido en la zona como "el rey de la carne al horno". Foto: Instagram/lacocinadebatatas_

Dónde queda La Cocina de Batata’s

La Cocina de Batata’s está ubicada sobre la avenida Gaona 4438, en el barrio porteño de Floresta. El bodegón funciona de lunes a sábados y cuenta con un salón de dimensiones reducidas, por lo que suele recomendarse llegar temprano.

Con una historia que comenzó entre una cancha de fútbol y una cocina, Marcelo Espósito logró transformar una preparación que surgió por accidente en la identidad de un bodegón que lleva casi dos décadas en el barrio y que se ganó el apodo de “el rey de la carne al horno”.