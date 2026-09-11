La ruta más irresistible de Buenos Aires: los barrios donde la pizza y las empanadas tienen otra historia

Noche de las pizzas y empanadas Foto: Instagram @pizzeriabanchero

Buenos Aires puede recorrerse de muchas maneras, pero pocas resultan tan tentadoras como seguir el aroma de una pizza recién salida del horno. Cada barrio tiene una receta, una historia y hasta una forma particular de sentarse, o quedarse de pie, frente al mostrador.

La oportunidad ideal para diseñar este circuito llegará con La Noche de la Pizza y la Empanada 2026, que se realizará el martes 15 de septiembre. Los locales adheridos podrán ofrecer 50% de descuento en pizzas seleccionadas y promociones 3x2 en empanadas, aunque cada comercio definirá los productos, medios de pago y modalidades incluidas.

La edición número 43 también tendrá una previa solidaria el lunes 14 de septiembre, entre las 11 y las 15, en la Plaza Astor Piazzolla, frente al Obelisco. Allí se prepararán alrededor de 5.000 porciones y se podrá acceder a dos porciones de pizza o dos empanadas mediante un bono contribución de $2.000, hasta agotar existencias.

Avenida Corrientes: pizza, teatros y el ritual de comer de parado

El recorrido puede comenzar sobre la Avenida Corrientes, donde la pizza forma parte del paisaje tanto como las marquesinas, las librerías y los teatros. En este sector se concentran varios de los establecimientos que explican por qué la pizza porteña tiene una identidad diferente de la italiana: masa alta, abundante muzzarella, fainá y porciones despachadas a toda velocidad.

Una parada obligatoria es Güerrín, ubicada en Avenida Corrientes 1368. La pizzería fue fundada en 1932 por inmigrantes italianos y mantiene su sede original. Su carta supera las 120 variedades, aunque la muzzarella, la napolitana y la fugazzetta con queso continúan entre los pedidos más representativos.

Pizzería Güerrín Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

Para quienes quieran comer rápido, una porción de muzzarella de parado cuesta aproximadamente entre $3.000 y $4.000, mientras que la fainá ronda los $2.000. En el salón, una pizza grande de muzzarella fue relevada cerca de los $29.900, la napolitana alrededor de $31.600 y la fugazzetta con queso en torno a $37.200. Los valores son orientativos y pueden modificarse.

A pocas cuadras aparece Las Cuartetas, en Avenida Corrientes 838. Fundada también en 1932, se hizo famosa por su masa aireada y la generosa cantidad de queso. En 2026, la súper muzzarella grande fue relevada a $27.000, mientras que las pizzas especiales se ubicaban aproximadamente entre $33.500 y $39.000. Un detalle que alimenta su leyenda es que allí celebraron su casamiento civil Diego Maradona y Claudia Villafañe.

La Boca: el barrio donde la fugazzetta construyó su leyenda

Cruzar hacia La Boca permite viajar al origen inmigrante de buena parte de la gastronomía porteña. Genoveses y napolitanos llegaron con recetas que, adaptadas a los ingredientes y costumbres locales, terminaron convirtiéndose en platos profundamente argentinos.

La gran referencia del barrio es Banchero, cuya historia se encuentra asociada a la creación y popularización de la fugazzetta. La familia Banchero llegó desde Recco, en la región italiana de Liguria, y abrió una pizzería en 1932. La combinación de masa, cebolla y queso quedó instalada para siempre en el recetario de Buenos Aires.

Pizzería Banchero. Foto Instagram.

La sede histórica se encuentra en Suárez 396, cerca de Avenida Almirante Brown. Para una degustación rápida, la porción de fugazzetta puede partir de los $5.500, mientras que un combo con pizza, fainá y bebida suele ubicarse entre $8.000 y $9.000, dependiendo de la elección. Banchero también posee una alternativa céntrica sobre Avenida Corrientes, ideal para sumar al recorrido teatral.

Villa Ortúzar: el reino de la fugazzetta rellena

Lejos del circuito turístico tradicional, Villa Ortúzar guarda una de las direcciones más buscadas por quienes prefieren el queso sin medidas. La Mezzetta, en Avenida Álvarez Thomas 1321, fue fundada en 1939 y conserva una dinámica directa: pocas vueltas, mostrador concurrido y porciones contundentes.

Fugazzetta rellena en La Mezzetta. Foto Instagram @pizzerialamezzetta

Su fugazzetta rellena es el producto que transformó a la pizzería en un destino gastronómico por sí mismo. Una porción fue relevada durante 2026 cerca de los $4.000, mientras que la pizza completa rondaba los $31.500. El secreto está en el contraste entre una masa alta, una capa intensa de queso y la cebolla tostada en la superficie.

La parada puede combinarse con casas de empanadas de Villa Ortúzar, Chacarita y Colegiales. Para aprovechar la promoción 3x2 de la jornada especial será necesario consultar el mapa oficial de comercios adheridos, ya que las variedades, horarios y modalidades dependerán de cada establecimiento.

Villa Pueyrredón: pizzas enormes y precios de barrio

Otro destino que ganó protagonismo es Villa Pueyrredón, especialmente por la fama de El Corte. La pizzería se encuentra en Avenida de los Constituyentes 4454 y se distingue por un salón sencillo, porciones generosas y una fugazzetta rellena elaborada con más de 1,4 kilos de muzzarella.

Fugazzeta de El Corte Foto: Instagram @elcortepizzeria2010

La porción de fugazza cuesta alrededor de $2.000; la de muzzarella y anchoas, $2.500; y variedades como napolitana, jamón o fugazza con muzzarella rondan los $3.000. La famosa fugazzetta rellena se ubica cerca de los $4.000 por porción. Para compartir, una pizza grande de muzzarella cuesta aproximadamente $18.000 y una fugazza grande, $13.000.

Esta parada puede ser una de las más convenientes para grupos que quieran probar varios sabores sin comprar pizzas completas. Como referencia, dos porciones de muzzarella y una gaseosa pequeña representan un gasto cercano a los $8.000 por persona, sujeto a actualizaciones de la carta.

Cómo organizar la ruta de la pizza y la empanada sin gastar de más

Para aprovechar el recorrido, conviene elegir un barrio o corredor por vez. Corrientes permite visitar varios clásicos caminando, mientras que La Boca ofrece una experiencia vinculada con la inmigración, el fútbol y la historia de la fugazzetta. Villa Ortúzar y Villa Pueyrredón, en cambio, representan el costado más barrial del circuito.

Una estrategia rendidora es compartir una pizza entre dos o tres personas y sumar empanadas en una segunda parada. Durante La Noche de la Pizza y la Empanada, también será fundamental revisar si la promoción funciona en el salón, para retirar o mediante delivery. Algunas ofertas podrían exigir un medio de pago específico o limitarse a determinadas variedades.

Los precios mencionados son orientativos y corresponden a relevamientos difundidos durante 2026. Pueden variar por inflación, tamaño, canal de venta y servicio de mesa. Antes de salir, se recomienda consultar la carta actualizada y el mapa interactivo de locales participantes.

Buenos Aires no necesita inventar una excusa para comer pizza y empanadas. Sin embargo, una noche de descuentos puede ser el empujón perfecto para transformar una cena habitual en un auténtico viaje por la historia de la ciudad.