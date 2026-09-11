Jugó en All Boys, dejó el fútbol y creó la carne al horno con papas que convirtió su bodegón en una institución de Floresta

El exfutbolista detrás de un bodegón de culto Foto: Canal26.com

En Floresta, lejos de los restaurantes sofisticados y las cartas difíciles de interpretar, un bodegón convirtió un plato cotidiano en una verdadera atracción gastronómica. Se trata de La Cocina de Batata’s, el negocio de Marcelo Espósito, un exfutbolista que cambió los botines por el delantal y encontró una segunda oportunidad frente al horno.

El establecimiento es conocido como “el rey de la carne al horno” por una preparación abundante y casera: carne cocinada durante aproximadamente cuatro horas sobre un colchón de cebollas, acompañada por papas españolas, batatas fritas o una combinación de ambas.

La receta se convirtió en un fenómeno entre los vecinos y llegó a generar ventas de hasta 120 kilos de carne en una sola noche.

De All Boys a comenzar de nuevo en una cocina

Antes de convertirse en una referencia de los bodegones porteños, Marcelo Espósito soñaba con vivir del fútbol. Integró las inferiores de Club Parque, fue dirigido por Ramón Maddoni y llegó a la Reserva de All Boys, donde fue defensor, capitán y se entrenó con el plantel profesional.

El restaurante fue fundado por el exfutbolista Marcelo Espósito y es conocido en la zona como "el rey de la carne al horno". Foto: Instagram/lacocinadebatatas_

También fue convocado a la Selección Argentina Sub-17, pero su carrera cambió de rumbo cuando, a los 19 años, quedó libre de All Boys y decidió alejarse del fútbol profesional.

Después trabajó en fábricas y empezó desde abajo en la gastronomía: limpió baños, peló papas, preparó milanesas y empanadas, se desempeñó como minutero y estudió para chef.

Durante la crisis de 2001 regresó a la casa de su madre y comenzó a vender tartas y sándwiches de milanesa. Repartía los pedidos en bicicleta hasta que logró instalar una cocina industrial, contratar ayudantes y preparar comidas para empleados de distintas fábricas.

El descuido que creó la carne al horno más famosa de Floresta

La especialidad de La Cocina de Batata’s nació de un olvido. Espósito había comprado tapa de asado, la colocó sobre una base de cebollas y dejó la preparación en el horno antes de salir a jugar un partido.

La mejor carne al horno con papas de Floresta Foto: Canal26.com

Pensaba regresar una hora y media después, pero la jornada se extendió y la carne permaneció cerca de cuatro horas cocinándose. Cuando volvió, creyó que estaría quemada. Sin embargo, encontró una pieza extremadamente tierna, jugosa y fácil de cortar.

Los jugos de las cebollas habían protegido la carne y aportado la humedad necesaria. Aquel accidente se transformó en una técnica y, posteriormente, en el sello del bodegón.

La carne al horno con papas más famosa de Floresta Foto: Canal26.com

Con el crecimiento del boca a boca, comenzaron a llegar comensales desde distintos puntos de CABA. Más de dos décadas después de sus primeros pasos, la carne al horno con papas continúa siendo el emblema del lugar.

Por qué La Cocina de Batata’s es una institución de barrio

El éxito del restaurante no depende solamente de la receta. Su propuesta conserva la esencia de los clásicos bodegones porteños: mesas cercanas, atención familiar, ambiente informal y platos generosos para compartir.

La familia ocupa un lugar central en el proyecto. Marcelo comparte el negocio con su esposa, Claudia, y sus hijas, Valentina y Martina. En lugar de convertirlo en una franquicia, eligió conservar la identidad barrial del establecimiento.

La creó un exfutbolista de All Boys y convirtió su bodegón en una institución Foto: Canal26.com

El fútbol tampoco desapareció de su vida. Por el salón pasaron distintas personalidades relacionadas con ese deporte, como Cristian Traverso, Emmanuel Gigliotti, Miguel Ángel Russo y Exequiel Zeballos.

Qué comer además de la carne al horno

Aunque la carne al horno es la estrella, la carta cuenta con otras preparaciones contundentes. Entre ellas se encuentran los albondigones con salsa y puré, las tartas, las tortillas, las empanadas y los sándwiches de milanesa.

Una de las opciones más llamativas es la Torre Batata’s, una preparación de grandes dimensiones construida con milanesas rellenas. También se destaca una especie de lasaña que reemplaza la pasta por capas de milanesa, salsa de tomate, jamón cocido y muzzarella.

Para el cierre, aparecen clásicos argentinos como el flan y el budín de pan.

Cuánto cuesta comer en La Cocina de Batata’s

Según los precios publicados en agosto de 2026, la porción de carne al horno “El Rey” cuesta $28.000, mientras que la Torre Batata’s vale $50.000.

El rey de la carne al horno está en Floresta Foto: Canal26.com

El sifón de soda cuesta $4.000 y la gaseosa grande, $9.000. Debido a que los importes pueden modificarse, es recomendable consultar la carta actualizada antes de visitar el local.

Dónde queda y cuándo abre

La Cocina de Batata’s está ubicada en avenida Gaona 4438, en el barrio de Floresta, Ciudad de Buenos Aires.

El bodegón funciona de lunes a sábados, de 11.30 a 16 y de 20 a 0. Los domingos permanece cerrado. Como el salón tiene una capacidad limitada, conviene llegar temprano o consultar la disponibilidad previamente.

La historia de Marcelo Espósito demuestra que una institución porteña puede nacer de una receta accidental, una familia dispuesta a sostenerla y un barrio que la adopta como propia. En Floresta, aquella carne olvidada en el horno se convirtió en el plato que le dio una nueva vida a un exfutbolista.