Recetas centenarias, cerveza y tradición: cuándo será la Fiesta del Sabor Alemán y dónde queda Arboledas

La novena edición de la Fiesta del Sabor Alemán se realizará el domingo 27 de septiembre Foto: Instagram @prensa_municipal_daireaux

En medio de la inmensa llanura bonaerense existe un pequeño pueblo donde la historia no permanece encerrada en los libros. Reaparece en el aroma de una torta recién horneada, en la apertura de un barril de cerveza y en aquellas recetas que pasaron de abuelos a nietos.

Se trata de Arboledas, una localidad rural perteneciente al partido de Daireaux, que fue fundada el 24 de noviembre de 1912 y recibió entre sus primeros habitantes a un importante grupo de pobladores de origen alemán. Más de un siglo después, aquel legado continúa formando parte de su identidad.

El pueblo se prepara ahora para vivir una nueva edición de la Fiesta del Sabor Alemán, una celebración que combina sabores tradicionales, cerveza artesanal, espectáculos y antiguas costumbres familiares.

Cuándo se realiza la Fiesta del Sabor Alemán en Arboledas

La novena edición de la Fiesta del Sabor Alemán se realizará el domingo 27 de septiembre de 2026, desde las 10, en Arboledas. El encuentro contará con entrada libre y gratuita y ofrecerá actividades durante toda la jornada.

Arboledas, una localidad rural perteneciente al partido de Daireaux Foto: turismo@pba

La programación reunirá gastronomía típica alemana, cerveza artesanal, música en vivo, danzas, espectáculos culturales y un paseo de emprendedores. La propuesta busca convocar tanto a los vecinos como a los turistas interesados en descubrir los sabores y la historia de la comunidad.

Arboledas, el pueblo que mantiene vivo su pasado alemán

La historia de Arboledas se vincula con el crecimiento de las pequeñas localidades rurales bonaerenses durante las primeras décadas del siglo XX. En aquel contexto llegaron familias inmigrantes que buscaban trabajo, tierras y una oportunidad para comenzar una nueva vida.

Los pobladores de ascendencia alemana llevaron sus recetas, celebraciones, bailes y formas de organización comunitaria. Muchas de aquellas costumbres se conservaron dentro de los hogares mediante la transmisión oral, especialmente a través de las madres y abuelas.

La localidad bonaerense de Arboledas celebrará la novena edición de la Fiesta del Sabor Alemán Foto: Instagram @prensa_municipal_daireaux

Las preparaciones tradicionales no siempre estaban anotadas en libros. Las cantidades se calculaban a ojo, la textura de la masa se reconocía con las manos y los procedimientos se aprendían observando. Por eso, recuperar esos platos también significa reconstruir una parte fundamental de la memoria local.

La Fiesta del Sabor Alemán comenzó a celebrarse en 2016 con el propósito de preservar y difundir las recetas de los antepasados germanos. La iniciativa buscó evitar que desaparecieran las comidas elaboradas durante generaciones por las familias de la zona.

Strudel y torta de los 80 golpes, las grandes protagonistas

Uno de los principales atractivos será el cuarto Concurso de Cocina, una competencia dedicada a dos preparaciones tradicionales: el strudel y el Achtzig Schlag, conocido popularmente como torta de los 80 golpes. El certamen entregará $150.000 en premios.

El strudel es una de las especialidades más conocidas de la cocina centroeuropea. Su preparación exige trabajar cuidadosamente la masa hasta conseguir una capa muy fina, sobre la cual se distribuye el relleno antes de enrollarla.

Fiesta alemana en Arboledas Foto: Facebook / Sabor Aleman Arboledas

La torta de los 80 golpes, en cambio, recibe su curioso nombre por una antigua técnica de elaboración. Tradicionalmente, la masa debe golpearse repetidas veces contra la mesa para desarrollar su elasticidad y conseguir una preparación más aireada.

La presencia de estas recetas en el concurso tiene un significado especial. Cada participante no solamente cocina un plato, sino que también revive una práctica familiar transmitida durante generaciones.

Música, danzas y una ceremonia alrededor de la cerveza

La jornada incluirá el tradicional Show del Espiche, una ceremonia festiva vinculada con la apertura del barril de cerveza. También se presentará el ballet De la Dulce Vida y actuará Juancy Giménez, exintegrante de Malagata. La conducción estará a cargo de Carlos Polak y Carlos Gómez.

A la programación artística se sumarán la cerveza artesanal, las especialidades alemanas y el Paseo Emprendedor, un espacio destinado a acompañar la actividad comercial y productiva de la región.

Las danzas, la música y la gastronomía convierten a la fiesta en algo más que una celebración turística. También representan un reencuentro entre los vecinos, los descendientes de los primeros pobladores y quienes desean conocer una parte menos difundida de la historia bonaerense.

Dónde queda Arboledas y cómo llegar

Arboledas pertenece al partido de Daireaux y se encuentra a aproximadamente 444 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El viaje en automóvil demanda cerca de cinco horas y media, dependiendo del tránsito y de las condiciones del recorrido.

Una de las alternativas es circular por la Ruta Nacional 205, continuar por la Ruta Provincial 65 hacia Daireaux y luego tomar la Ruta Provincial 86 hasta el acceso a la localidad.

Quienes elijan viajar en transporte público pueden tomar un micro de larga distancia hasta la ciudad cabecera de Daireaux. Desde allí deberán completar un trayecto adicional de aproximadamente 45 kilómetros mediante un servicio local de remis, taxi o transporte previamente coordinado.

Pequeña, tranquila y rodeada por el paisaje rural, Arboledas volverá a abrir sus puertas para celebrar aquello que el tiempo no consiguió borrar. Detrás de cada strudel, cada danza y cada porción de torta existe una historia de viajes, trabajo, desarraigo y esperanza.

Más de un siglo después de la llegada de aquellas familias, los sabores todavía mantienen viva la memoria del pueblo.