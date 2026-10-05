Fue construido en 1885 y recién en 1952 se convirtió en bodegón: hoy es un ícono de Palermo que conserva el alma porteña

Detrás de su histórica fachada rosada se esconde uno de los bodegones más buscados de CABA Foto: Instagram @elpreferidodepalermo

Detrás de una llamativa fachada rosada se esconde una parte importante de la historia gastronómica porteña. El Preferido de Palermo, ubicado en Jorge Luis Borges 2108, funciona dentro de un edificio construido en 1885, cuando el barrio todavía conservaba una fisonomía muy diferente.

Aunque la construcción pertenece a fines del siglo XIX, el establecimiento abrió sus puertas en 1952, cuando una pareja de inmigrantes asturianos instaló un almacén con despacho de bebidas. Allí, los vecinos podían comprar alimentos, tomar un vermú y acompañarlo con platos caseros.

Con el paso del tiempo, aquel comercio familiar se transformó en un auténtico bodegón porteño. Actualmente conserva elementos de su pasado, pero ofrece una propuesta gastronómica renovada, con precios acordes a uno de los restaurantes más reconocidos de Palermo.

De almacén asturiano a bodegón histórico de CABA

En sus primeros años, el local estaba dividido entre el comercio y la vivienda de sus propietarios. En la esquina funcionaba el almacén, mientras que la parte posterior era utilizada como casa familiar.

La cocina tenía una marcada influencia española. Entre las preparaciones tradicionales se destacaban la tortilla, la fabada, las lentejas y la merluza a la romana. No era un restaurante sofisticado, sino un lugar de encuentro donde los vecinos podían comer, beber y conversar sin apuro.

Sus platos tradicionales y su ambiente lo convirtieron en un clásico porteño Foto: Instagram @elpreferidodepalermo

Esa combinación de almacén, despacho de bebidas y comedor fue habitual durante el crecimiento de Buenos Aires. Muchos de los actuales bodegones surgieron de negocios administrados por inmigrantes españoles e italianos.

La esquina vinculada con Jorge Luis Borges

El restaurante se encuentra en la misma cuadra donde Jorge Luis Borges pasó parte de su infancia, cuando la actual calle que lleva su nombre todavía se llamaba Serrano.

Su antiguo edificio rosado suele relacionarse con las imágenes del barrio presentes en la obra del escritor. Más allá de esa asociación literaria, el inmueble sobrevivió a más de un siglo de transformaciones urbanas.

En su interior todavía pueden observarse pisos antiguos, estanterías de madera, espejos, frascos de conservas y un mostrador que recuerda su pasado de almacén. Estos elementos funcionan como huellas de la vida cotidiana del antiguo Palermo.

Estuvo cerca de desaparecer y fue restaurado

Hacia 2018, el histórico bodegón atravesaba un momento decisivo. El establecimiento fue adquirido por Pablo Rivero, responsable de la reconocida parrilla Don Julio, junto con el chef Guido Tassi.

El edificio data de 1885, pero su historia gastronómica comenzó décadas después Foto: Instagram @elpreferidodepalermo

El local permaneció cerrado durante varios meses para llevar adelante una profunda restauración. Se recuperaron muebles, pisos, ventanas y diferentes sectores del salón, pero se conservaron los detalles que formaban parte de su identidad.

Finalmente, El Preferido de Palermo reabrió en 2019 con una cocina actualizada, nuevos espacios de elaboración y una propuesta orientada a recuperar los sabores tradicionales de Buenos Aires.

Cuánto cuesta comer en El Preferido de Palermo

Uno de los platos más buscados es la milanesa de bife de chorizo, reconocida por la calidad y la terneza de la carne. Según precios publicados en mayo de 2025, esta preparación costaba $41.300, mientras que la milanesa a la napolitana alcanzaba los $51.800 y la milanesa de pollo tenía un valor de $37.700.

Entre las otras opciones principales aparecían:

Bife angosto de 350 gramos: $52.300

Trucha al horno de carbón: $48.000

Pastel de zapallo y carne: $36.400

Morcilla con huevo de campo: $23.900

Alli sobreviven los sabores y recuerdos del antiguo Palermo Foto: Instagram @elpreferidodepalermo

Las guarniciones se cobraban por separado. Las papas fritas costaban $10.400, el puré de papas y la ensalada de hojas verdes valían $8.200, mientras que las papas a la crema alcanzaban los $15.100.

En septiembre de 2025, el menú largo de degustación con maridaje costaba $250.000. La experiencia incluía pan, aceite de oliva, charcutería artesanal, diferentes preparaciones, la famosa milanesa y una selección de helados.

Los valores son orientativos y corresponden a precios informados durante 2025, por lo que pueden haber cambiado.

Un edificio de 1885 que mantiene viva la historia porteña

En la actualidad, El Preferido de Palermo combina historia, gastronomía y tradición. Su fachada rosada continúa siendo una de las postales más fotografiadas del barrio, mientras que su carta mantiene platos profundamente ligados con la identidad argentina.

Lo que comenzó como un modesto almacén familiar logró convertirse en uno de los restaurantes más reconocidos de CABA. Entre frascos de conservas, muebles antiguos y milanesas de bife de chorizo, este bodegón demuestra que algunas historias no quedan detenidas en el pasado: se restauran, se transforman y vuelven a ocupar un lugar en la vida cotidiana de Buenos Aires.