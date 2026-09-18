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Día Mundial de la Paella en Buenos Aires: 31 restaurantes, descuentos especiales y el mapa para elegir dónde comer

Dónde comer paella en Buenos Aires este domingo 20 de septiembre: 31 restaurantes ofrecerán descuentos y promociones especiales. Las direcciones, precios de referencia y todo lo que hay que saber.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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La Pescería
La Pescería Foto: La Pescería
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Buenos Aires se prepara para una celebración a puro arroz, mariscos y tradición española. Este domingo 20 de septiembre, desde las 12, 31 bodegones, cantinas y restaurantes porteños ofrecerán descuentos y promociones especiales por el Día Mundial de la Paella.

La propuesta tendrá acceso libre y gratuito, por lo que cada visitante solamente deberá abonar lo que consuma. Sin embargo, no existe un precio único para todo el circuito: cada restaurante determinará el valor, la cantidad de porciones y las condiciones de su promoción.

Paella en Buenos Aires: direcciones, promociones y precios

Uno de los lugares que confirmó un beneficio concreto es El Casal de Catalunya, ubicado en Chacabuco 863, San Telmo. El restaurante aplicará un 25% de descuento en todas sus paellas y ofrecerá diferentes variedades, entre ellas paella de campo y marinera.

Como referencia del gasto general del establecimiento, registros recientes ubican el consumo habitual entre $30.000 y $40.000 por persona, aunque ese rango no corresponde necesariamente al precio de la paella ni contempla automáticamente el descuento del evento. Por eso, es recomendable consultar el valor final al momento de reservar.

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Paella
Museo del Jamón Foto: Museo del Jamón

Otra alternativa es Museo del Jamón, en Cerrito 8, restaurante especializado en cocina española que incluye paella valenciana con calamares, mejillones, pollo y azafrán. Su menú especial cuesta $65.000 por persona o $130.000 para dos, e incluye entrada, plato principal, postre, servicio de mesa y una botella de vino cada dos comensales. La compra requiere reserva previa y la paella puede elegirse como principal.

También participa El Globo, situado en Hipólito Yrigoyen 1199, uno de los restaurantes tradicionales del centro porteño. La dirección y participación están verificadas, pero el precio promocional de la paella no fue publicado de manera individual, por lo que conviene comunicarse previamente con el local.

Entre los demás establecimientos adheridos aparecen A Coruña, Barna Bodegón, Berria by Sagardi, Café de García, Casa de Galicia, El Español, El Faro de Vigo, Gambrinus, Hispano Cocina Española, La Giralda, Plaza Asturias, Sagardi Cocineros Vascos y el Centro Vasco Francés. Las promociones de cada uno podrán consultarse en el mapa digital de la jornada.

Cómo participar del circuito gastronómico

La celebración comenzará el domingo 20 de septiembre de 2026, a partir de las 12, sin una sede central. Cada restaurante funcionará como parte de un circuito distribuido por diferentes barrios de la Ciudad.

Platos de Plaza Mayor. Foto: Instagram @plazamayorok

En las mesas habrá códigos QR para acceder al mapa de locales participantes, consultar las propuestas disponibles y jugar trivias sobre la historia de la paella. Como los turnos, precios y beneficios dependen de cada comercio, se recomienda reservar y confirmar previamente la promoción.

La historia detrás del plato que conquistó al mundo

La paella nació en las zonas rurales de Valencia como una preparación comunitaria elaborada con productos disponibles en el campo. Su nombre proviene del valenciano y significa “sartén”, en referencia al recipiente ancho y bajo utilizado para cocinarla.

La receta llegó a Buenos Aires junto con las corrientes inmigratorias españolas y terminó incorporándose a la identidad gastronómica porteña. Con el paso de los años aparecieron versiones marineras, mixtas, valencianas y vegetarianas, pero se mantuvo su esencia: una comida abundante pensada para compartir.

Este domingo, el aroma del azafrán volverá a recorrer las mesas porteñas. Entre descuentos, restaurantes históricos y recetas heredadas, el Día Mundial de la Paella será una oportunidad para viajar a España sin salir de Buenos Aires.

BodegonesGastronomíaCiudad de Buenos Aires
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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