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A cinco años de la pandemia por Coronavirus: el impacto psicológico del confinamiento afectó más a niños y adolescentes

Durante 2020, los menores fueron los más damnificados debido a que el encierro llegó en un momento de desarrollo crucial para su vida. La ansiedad y la depresión son los trastornos más diagnosticados desde ese entonces.

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Aislamiento por Coronavirus. Foto: Unsplash
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A cinco años del inicio del confinamiento global desatado por la pandemia del COVID-19, se detectaron problemas en la salud mental de millones de personas y, según expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y especialistas en psicología, los niños y adolescentes fueron los más afectados por la suspensión de clases y el aislamiento.

El impacto psicológico de la pandemia fue más significativo en los jóvenes debido a que sus mentes y emociones se encontraban en una etapa crucial de su desarrollo personal y social, y a medida que las restricciones se implementaron de forma abrupta en marzo de 2020, ellos se vieron forzados a adaptarse de un día para el otro en una nueva realidad, cuyo único contacto era con sus padres en el hogar.

Aunque este aislamiento fue necesario para frenar la propagación del virus, ha tenido consecuencias a largo plazo que los expertos en salud mental ven en los consultorios es preocupante, ya que la mayoría de los adolescentes presenta depresión o ansiedad luego de 2020.

Soledad y aislamiento: la puerta de la ansiedad y la depresión

El primer impacto del aislamiento social lo tuvieron los niños y adolescentes, debido a que se encontraban en momentos cruciales del desarrollo de sus vidas y se vieron privados a socializar en un contexto saludable. De hecho, según indicó un estudio realizado por la Universidad de Barcelona, más del 50% de los niños encuestados manifestó sentirse más solo durante la cuarentena.

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Para los adolescentes en particular, la interacción con los amigos es una de las formas más importantes de validación emocional y crecimiento personal, por lo que esta ausencia generó sentimientos de tristeza, desesperanza y depresión.

Depresión, aplicación, celular. Foto NA.
Depresión, aplicación, celular. Foto NA.

El aislamiento generó depresión y ansiedad en los adolescentes. Foto NA.

“Los niños y adolescentes han experimentado cambios en su rutina diaria que incluyen no solo la falta de interacción social, sino también una interrupción en su desarrollo académico y físico“, explica la psicóloga clínica Mariana López, especializada en infancia y adolescencia en el informe.

Además, según investigaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2021, los trastornos mentales en menores de 18 años aumentaron un 25% a nivel mundial, con la ansiedad y la depresión liderando las estadísticas debido a la incertidumbre constante sobre el futuro y el cambio de rutinas en la vida diaria.

En particular, los adolescentes fueron los más vulnerables debido a que se preocuparon en exceso por sus estudios y la interrupción de la transición hacia la vida adulta, ya que muchos no pudieron ir a la universidad ni desarrollarse personalmente como cualquier joven lo haría.

En este sentido, un estudio realizado por la Universidad de Yale, remarcó que los adolescentes que vivieron en confinamiento experimentaron niveles más altos de estrés debido a la presión por adaptarse a la educación virtual, el cambio en la dinámica familiar y la falta de independencia, generando también un impacto en el nivel académico.

Asistencia psicológica, NA
Asistencia psicológica, NA

La asistencia psicológica. Fuente: NA

Según los psicólogos, hay formas de mitigar los efectos negativos que tuvo el confinamiento en niños y adolescentes, proponiendo un enfoque integral que incluya tanto la salud física como el bienestar emocional. Las principales estrategias son:

  • Fomentar el diálogo en el hogar, creando un espacio seguro para que los jóvenes expresen sus sentimientos.
  • Establecer rutinas diarias que incluyan ejercicio y actividades recreativas.
  • Promover la interacción social en línea para mantener conexiones con amigos y familiares.
  • Detectar problemas psicológicos temprano y ofrecer apoyo emocional, tanto en la escuela como en el hogar.
  • Acceso a psicoterapia y fortalecimiento de la resiliencia, para ayudar a los jóvenes a superar este período de crisis.

El impacto psicológico post pandemia es profundo y sigue generando estragos en la salud mental de los niños, adolescentes y adultos que vieron sus vidas interrumpidas por el virus y la incertidumbre pero con el acompañamiento adecuado, es posible superar los traumas y fomentar una generación más resiliente.

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